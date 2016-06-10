Die CFractalsOnArray Klasse berechnet die Werte der Fraktale im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Eine Vorbereitung (Initialisierung) ist nicht erforderlich.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

double aUpper[] Puffer mit den oberen Fraktalen.

Puffer mit den oberen Fraktalen. double aLower[] Puffer mit den unteren Fraktalen.

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Zusätzliche Methoden:

Test_FractalsOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CFractalsOnArray anwendet. Die Datei IncFractalsOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Fraktale ist einer der fünf Indikatoren des Handelssystems von Bill Williams. Er zeigt Höchst- und Tiefstwerte des Charts. Technische definiert sich ein oberes Fraktal durch fünf aufeinanderfolgende Bars mit dem höchsten Hoch in der Mitte und jew. zwei niedrigeren auf beiden Seiten. Umgekehrt definiert sich ein unteres Fraktal durch fünf aufeinanderfolgende Bars mit dem tiefsten Tief in der Mitte und jew. zwei höhere Tiefs auf beiden Seiten. Die Fraktale zeigen obere und untere Werte und werden durch farbige Zeichen auf dem Chart markiert.