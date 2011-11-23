Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.

Применение:

Подготовка (инициализация) не требуется.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aUpper[] - буфер с верхними фракталами.

- буфер с верхними фракталами. double aLower[] - буфер с нижними фракталами.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Дополнительные методы:

Файл Test_FractalsOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CFractalsOnArray. Файл IncFractalsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.