Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncFractalsOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2131
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.
Применение:
Подготовка (инициализация) не требуется.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aUpper[] - буфер с верхними фракталами.
- double aLower[] - буфер с нижними фракталами.
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_FractalsOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CFractalsOnArray. Файл IncFractalsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.
Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.ЗигЗаг по фракталам VininI_FractalsTrend
ЗигЗаг, построенный по фракталам. Благодаря использованию фракталов индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.Fine_Fractals_MTF
Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals.