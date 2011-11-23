CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncFractalsOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2131
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incfractalsonarray.mqh (3.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_fractalsonarray.mq5 (2.83 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.

Применение:

Подготовка (инициализация) не требуется.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aUpper[] - буфер с верхними фракталами.
  • double aLower[] - буфер с нижними фракталами.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_FractalsOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CFractalsOnArray. Файл IncFractalsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Техническое определение фрактала вверх — это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Противоположная конфигурация (серия из пяти баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами) соответствует фракталу вниз. На графике фракталы имеют значения High и Low и отмечены стрелками вверх или вниз.

Пример использования класса CFractalsOnArray

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

ЗигЗаг по фракталам VininI_FractalsTrend ЗигЗаг по фракталам VininI_FractalsTrend

ЗигЗаг, построенный по фракталам. Благодаря использованию фракталов индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.

Fine_Fractals_MTF Fine_Fractals_MTF

Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals.