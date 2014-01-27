请观看如何免费下载自动交易
IncBullsBearsOnArray - MetaTrader 5程序库
CBullsBearsOnArray 类设计用来计算指标缓存区上的多头力量和空头力量。
用法:
Init() 方法带有以下参数, 在 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod - 指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - 平滑方法。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc - prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数;
- double aDataHigh[] - 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] - 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aDataClose[] - 指标计算的收盘价数据缓存区;
- double & aMA[] - MA 计算中间缓存区;
- double & aBulls[] - 多头力量计算值;
- double & aBears[] - 空头力量计算值.
附加方法:
- int BarsRequired() - 返回指标计算的最小柱线数量;
- string BuName() - 返回指标中的多头力量线名称;
- string BeName() - 返回指标中的空头力量线名称;
Test_BullsBearsOnArray.mq5 是一个简单指标, 显示 CBullsBearsOnArray 类的应用。IncBullsBearsOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹 MQL5\Include\IncOnArray 中 (IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。它可以在此 此处 发现。
能够评估多空力量平衡变化, 并在初始阶段发出趋势反转信号, 这是十分重要的。这个任务可以通过使用 多头力量 和 空头力量 振荡器解决来, 它由 Alexander Elder 开发, 并在他的书中描述 Trading for a Living (交易为了生活)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/646
CCCIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算商品通道指数 (CCI) 的值。提供类的使用用例。