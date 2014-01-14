A Classe CBullsBearsOnArray é projetada para calcular o valor da Força dos Touros (Bull) e dos Ursos (Bears) sobre os buffers de indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador;

- período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();

- variável prev_calculated a partir da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

- buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double & aMA[] - buffer intermediário para calcular MA;

- buffer intermediário para calcular MA; double & aBulls[] - Valor de cálculo da Força dos Touros (Bulls);

- Valor de cálculo da Força dos Touros (Bulls); double & aBears[] - Valor de cálculo da Força dos Bears (Urso) .

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string BuName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;

- retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power; string BeName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;

Test_BullsBearsOnArray.mq5 é um indicador como exemplo, mostrando aplicação da classe CBullsBearsOnArray. O arquivo IncBullsBearsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

É muito importante estimar o equilíbrio da Força dos Touros e dos Ursos, a mudança deste equilíbrio inicial sinaliza sobre uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvido usando os osciladores Bulls Power e Bears Power desenvolvidos por Alexander Elder e descrito no livro Trading for a Living.