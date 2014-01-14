Participe de nossa página de fãs
IncBullsBearsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
1287
A Classe CBullsBearsOnArray é projetada para calcular o valor da Força dos Touros (Bull) e dos Ursos (Bears) sobre os buffers de indicador.
Uso:
O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():
- int aPeriod - período do indicador;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
- double & aMA[] - buffer intermediário para calcular MA;
- double & aBulls[] - Valor de cálculo da Força dos Touros (Bulls);
- double & aBears[] - Valor de cálculo da Força dos Bears (Urso) .
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
- string BuName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;
- string BeName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;
Test_BullsBearsOnArray.mq5 é um indicador como exemplo, mostrando aplicação da classe CBullsBearsOnArray. O arquivo IncBullsBearsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.
É muito importante estimar o equilíbrio da Força dos Touros e dos Ursos, a mudança deste equilíbrio inicial sinaliza sobre uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvido usando os osciladores Bulls Power e Bears Power desenvolvidos por Alexander Elder e descrito no livro Trading for a Living.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/646
