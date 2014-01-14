CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

IncBullsBearsOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1287
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) visualização
incbullsbearsonarray.mqh (2.99 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_bullsbearsonarray.mq5 (3.29 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CBullsBearsOnArray é projetada para calcular o valor da Força dos Touros (Bull) e dos Ursos (Bears) sobre os buffers de indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit():

  • int aPeriod - período do indicador;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;
  • double & aMA[] - buffer intermediário para calcular MA;
  • double & aBulls[] - Valor de cálculo da Força dos Touros (Bulls);
  • double & aBears[] - Valor de cálculo da Força dos Bears (Urso) .

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;
  • string BuName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;
  • string BeName() - retorna a linha com o nome do indicador Bulls Power;

Test_BullsBearsOnArray.mq5 é um indicador como exemplo, mostrando aplicação da classe CBullsBearsOnArray. O arquivo IncBullsBearsOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray do arquivo IncMAOnArray é necessária para o trabalho correto. Pode ser encontrado aqui.

É muito importante estimar o equilíbrio da Força dos Touros e dos Ursos, a mudança deste equilíbrio inicial sinaliza sobre uma possível reversão de tendência. Esta tarefa pode ser resolvido usando os osciladores Bulls Power e Bears Power desenvolvidos por Alexander Elder e descrito no livro Trading for a Living.

Exemplo do uso da classe CBullsBearsOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/646

DailyTurnPoint DailyTurnPoint

Outra variação sobre reversão, pontos de pivô.

IncWPROnArray IncWPROnArray

A Classe CWPROnArray é projetada para calcular a Faixa Percentual Williams (%R) sobre os buffers do indicator. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.

Profit Loss Calculator Profit Loss Calculator

Painel tipo calculadora para cálculos do lucro/perda. Os dados são calculados ao mover as linhas ou alterar os parâmetros nos campos de entrada do preço, lote, lucro, perda em pips ou depósito em moeda.

Fine_Fractals_MTF Fine_Fractals_MTF

Este indicador cria, no gráfico atual, fractais de um período de tempo maior a partir do dados do indicador Fine_Fractals.