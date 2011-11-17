Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора;

- период индикатора; ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

- буфер с данными Close для расчета индикатора; double & aMA[] - промежуточный буфер для расчета средней;

- промежуточный буфер для расчета средней; double & aBulls[] - рассчитанное значение Bulls Power;

- рассчитанное значение Bulls Power; double & aBears[] - рассчитанное значение Bears Power.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string BuName() - возвращает строку с именем индикатора Bulls Power;

- возвращает строку с именем индикатора Bulls Power; string BeName() - возвращает строку с именем индикатора Bears Power;

Файл Test_BullsBearsOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CBullsBearsOnArray. Файл IncBullsBearsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Задача оценки баланса сил "быков" и "медведей" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющих предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилляторами Bulls Power и Bears Power, которые были разработаны Александром Элдером и описаны в его книге "Как играть и выигрывать на бирже".