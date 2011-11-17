CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncBullsBearsOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
1973
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
incbullsbearsonarray.mqh (2.99 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_bullsbearsonarray.mq5 (3.29 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

  • int aPeriod - период индикатора;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double & aMA[] - промежуточный буфер для расчета средней;
  • double & aBulls[] - рассчитанное значение Bulls Power;
  • double & aBears[] - рассчитанное значение Bears Power.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string BuName() - возвращает строку с именем индикатора Bulls Power;
  • string BeName() - возвращает строку с именем индикатора Bears Power;

Файл Test_BullsBearsOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CBullsBearsOnArray. Файл IncBullsBearsOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Задача оценки баланса сил "быков" и "медведей" имеет большое значение, так как изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющих предугадать вероятную смену тенденции. Эта задача решается осцилляторами Bulls Power и Bears Power, которые были разработаны Александром Элдером и описаны в его книге "Как играть и выигрывать на бирже".

Пример использования класса CBullsBearsOnArray

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Канал, основанный на процентном отклонении цены от предыдущего значения средней линии канала.

Quartiles (Квартили) Quartiles (Квартили)

Индикатор отображает первый, второй и третий квартили выборки.

IncWPROnArray IncWPROnArray

Класс CWPROnArray предназначен для расчета процентного диапазона Вильямса (Williams’ Percent Range, %R) по индикаторным буферам.

sSyncScroll sSyncScroll

Скрипт для синхронной прокрутки графиков.