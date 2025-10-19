CWPROnArray sınıfı, gösterge tamponlarından Williams'ın Yüzde Aralığını (%R) hesaplamak için kullanılır.

Uygulama:



Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametre ile çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu şu parametrelerle çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon; double aDataLow[] - göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon;

- göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon; double aDataClose[] - gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon; double aWPR[] - hesaplanan WPR değerini içeren tampon.

Ek yöntemler:

int BarsRequired() - ADX hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;

- ADX hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;

Test_WPROnArray.mq5 dosyası, CWPROnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncWPROnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).

Teknik Gösterge Williams' Yüzde Aralığı (%R) aşırı alım/aşırı satım durumunu belirleyen dinamik bir göstergedir. Williams'ın Yüzde Aralığı Stokastik Osilatör teknik göstergesine çok benzer, aralarındaki tek fark, birincisinin ters çevrilmiş bir ölçeğe sahip olması, ikincisinin ise dahili yumuşatma kullanılarak oluşturulmuş olmasıdır.