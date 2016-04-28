Die CVHFOnArray Klasse wird zur Berechnung der Bulls Power und Bears Power aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnInit() des Indikators aufgerufen:

int aPeriod - Indikator Periodenlänge.

- Indikator Periodenlänge. ENUM_MA_METHOD aMethod - Glättungsmethode.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal - die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataHigh[] - Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] - Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double aDataClose[] - Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;

- Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators; double & aMA[] - Zwischenpuffer für MA-Berechnung;

- Zwischenpuffer für MA-Berechnung; double & aBulls[] - der Puffer für die berechneten Bulls Power Werte.

- der Puffer für die berechneten Bulls Power Werte. double & aBears[] - der Puffer für die berechneten Bears Power Werte.

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() - liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

- liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string BuName() - liefert den Namen des Bulls Power Indikators als Zeichenkette;

- liefert den Namen des Bulls Power Indikators als Zeichenkette; string BeName() - liefert den Namen des Bears Power Indikators als Zeichenkette;

Test_BullsBearsOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CBullsBearsOnArray anwendet. Die Datei IncBullsBearsOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren. Sie befindet sich hier.

Es ist sehr wichtig, das Gleichgewicht von Bulls Power und Bears Power abschätzen zu können, da Änderungen eine Trendwende signalisieren können. Diese Aufgabe kann mittels der Oszillatoren Bulls Power und Bears Power gelöst werden, entwickelt von Alexander Elder und beschrieb in seinem Buch mit dem Titel "Trading for Living".