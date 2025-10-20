Fan sayfamıza katılın
IncForceOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
CForceOnArray sınıfı, Force Index gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Parametreli Init () yöntemi, göstergenin OnInit () işlevinde çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonu parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden hesaplanan prev_calculated değişkeni;
- double aDataPrice[] - gösterge hesaplaması için fiyat verilerini içeren tampon;
- double aDataVolume[] - gösterge hesaplaması için hacim verilerini içeren tampon;
- double aForce[] - hesaplanan Force değerini içeren tampon.
- int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür.
Test_ForceOnArray.mq5 dosyası CForceOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncForceOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).
Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasından CMAOnArray sınıfını gerektirir.
Force Index (FRC) teknik göstergesi Alexander Elder tarafından geliştirilmiştir ve her yükselişte boğaların gücünü ve her düşüşte ayıların gücünü ölçer. Piyasa bilgilerinin temel unsurlarını birbirine bağlar: fiyat yönü, fiyat dalgalanmaları ve işlem hacmi. Bu endeks saf haliyle kullanılabilir, ancak hareketli bir ortalama yardımıyla düzeltmek daha iyidir. Kısa bir hareketli ortalama yardımıyla düzeltme yapmak (yazar 2 dönem kullanılmasını önermektedir) pozisyon açmak ve kapatmak için uygun anları bulmaya yardımcı olur. Uzun bir hareketli ortalama (örneğin 13 dönem) ile düzeltme yapılırsa, endeks trendlerdeki değişiklikleri ortaya çıkarır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/651
