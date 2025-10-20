SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, SilverTrend_Signal göstergesinden gelen bir işlem için trend yönünü veya bir sinyali, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşmanın trend yönünü veya sinyalini, bir anlaşmanın trendini veya yönünü renkli bir şekilde gösteren grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.