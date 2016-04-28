Die CPriceChannelOnArray Klasse wird zur Berechnung des "price channel" aus Daten des Indikator-Puffers verwendet.

Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators;

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc - die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

- die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators; double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators; double & aUpper[] Puffer mit den Werten der oberen Linie;

Puffer mit den Werten der oberen Linie; double & aLower[] Puffer mit den Werten der unteren Linie;

Puffer mit den Werten der unteren Linie; double & aMiddle[] Puffer mit den Werten der mittleren Linie;

Zusätzliche Methoden:

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_PriceChannelOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CPriceChannelOnArray anwendet. Die Datei IncPriceChannelOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Bewegungen des Marktes sind oft beschleunigt oder verlangsamt, es ist also nicht leicht, gerade Linien der Unterstützung oder des Widerstands zu zeichnen. Der Indikator Price Channel zeichnet einen Kanal, dessen obere und untere Grenzen durch die maximalen und minimalen Preise eines bestimmten Zeitraums werden ermittelt.