ポケットに対して
ライブラリ

IncPriceChannelOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incpricechannelonarray.mqh (2.5 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_pricechannelonarray.mq5 (3.41 KB) ビュー
CPriceChannelOnArrayクラスは指標バッファでの価格チャンネルの計算のために設計されています。

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aPeriod - 指標期間

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double & aUpper[] - 指標の上部ラインの計算値
  • double & aLower[] - 指標の下部ラインの計算値
  • double & aMiddle[] - 指標の中部ラインの計算値

追加メソッド：

  • int BarsRequired() - 計算に必要なバーの最小数を返します
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_PriceChannelOnArray.mq5ファイルはCPriceChannelOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncPriceChannelOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

市場の動きはしばしば増速し減速するので、サポートとレジスタンスレベルの直線を描画するのは容易でありません。価格チャンネル指標は価格チャンネルを描画し、その上下の境界は一定の期間の最高値と最低値で決定されます。

CPriceChannelOnArray指標の使用例

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/637

