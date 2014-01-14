La clase CPriceChannelOnArray está diseñada para calcular el valor del price channel - canal del precio en búferes de indicador.

Utilización:



El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aPeriod - periodo del indicador.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();

- variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate(); double aDataHigh[] - búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del máximo (High) para el cálculo del indicador; double aDataLow[] - búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador;

- búfer con los datos del mínimo (Low) para el cálculo del indicador; double & aUpper[] - valor calculado de la línea superior del indicador;

- valor calculado de la línea superior del indicador; double & aLower[] - valor calculado de la línea inferior del indicador;

- valor calculado de la línea inferior del indicador; double & aMiddle[] - valor calculado de la línea central del indicador;

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

El archivo Test_PriceChannelOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CPriceChannelOnArray. El archivo IncPriceChannelOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El movimiento del mercado a menudo se acelera y se desacelera, de modo que no es fácil trazar líneas rectas de soporte y resistencia. El Price Channel dibuja el canal del precio, los precios máximos y mínimos de un período dado determinan los límites superior e inferior de este indicador.