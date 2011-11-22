Ставь лайки и следи за новостями
IncPriceChannelOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2062
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Класс CPriceChannelOnArray предназначен для расчета значений ценового канала по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:
- int aPeriod - период индикатора.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double & aUpper[] - рассчитанное значение верхней линии индикатора;
- double & aLower[] - рассчитанное значение нижней линии индикатора;
- double & aMiddle[] - рассчитанное значение центральной линии индикатора.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_PriceChannelOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CPriceChannelOnArray. Файл IncPriceChannelOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Поскольку рынок имеет свойство ускорять и замедлять свое движение, рисовать прямые линии поддержки и сопротивления бывает достаточно затруднительно. Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.
Старый добрый стохастический осциллятор. Отличие от обычного в том, что более наглядно показывает зоны перекупленности и перепроданности.Rabbit
Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" (индикатор выводит истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары).
Класс CTrixOnArray предназначен для расчета значений индикатора TRIX (Triple Exponential Average, TRIX) по индикаторному буферу.XdinMA
Скользящая средняя, полученная простейшей алгебраической комбинацией двух других скользящих средних с разными периодами.