Класс CPriceChannelOnArray предназначен для расчета значений ценового канала по индикаторным буферам.

Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

double & aUpper[] - рассчитанное значение верхней линии индикатора;

double & aLower[] - рассчитанное значение нижней линии индикатора;

double & aMiddle[] - рассчитанное значение центральной линии индикатора.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_PriceChannelOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CPriceChannelOnArray. Файл IncPriceChannelOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Поскольку рынок имеет свойство ускорять и замедлять свое движение, рисовать прямые линии поддержки и сопротивления бывает достаточно затруднительно. Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.