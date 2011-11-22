CodeBaseРазделы
IncPriceChannelOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incpricechannelonarray.mqh (2.5 KB)
\MQL5\Indicators\
test_pricechannelonarray.mq5 (3.41 KB)
Класс CPriceChannelOnArray предназначен для расчета значений ценового канала по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

  • int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double & aUpper[] - рассчитанное значение верхней линии индикатора;
  • double & aLower[] - рассчитанное значение нижней линии индикатора;
  • double & aMiddle[] - рассчитанное значение центральной линии индикатора.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_PriceChannelOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CPriceChannelOnArray. Файл IncPriceChannelOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Поскольку рынок имеет свойство ускорять и замедлять свое движение, рисовать прямые линии поддержки и сопротивления бывает достаточно затруднительно. Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.

Пример использования класса CPriceChannelOnArray

