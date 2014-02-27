请观看如何免费下载自动交易
IncPriceChannelOnArray - MetaTrader 5程序库
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
类CPriceChannelOnArray用来计算指标数据的 price channel 的值.
使用:
The Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:
- int aPeriod 指标周期.
The Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数OnCalculate() 中被调用:
- const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- const int aPrevCalc prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
- double aDataHigh[] 为计算指标所需high数据的缓存;
- double aDataLow[] 为计算指标所需low数据的缓存;
- double & aUpper[] 为计算结果upper数据的缓存;
- double & aLower[] 为计算结果lower数据的缓存;
- double & aMiddle[] 为计算结果middle数据的缓存.
附加方法:
- int BarsRequired() 返回计算需要的bar的最小数目;
- string Name() 返回指标名称.
Test_PriceChannelOnArray 是一个使用了类CPriceChannelOnArray的简单指标。 IncPriceChannelOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。
市场价格常常加速以及 减速变化, 所以画一条直支撑线或者阻力线是困难的。 Price Channel 指标画了一个价格通道, 上界和下界由某周期内的最大和最小值决定。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/637
