代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

IncPriceChannelOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1694
等级:
(28)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incpricechannelonarray.mqh (2.5 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_pricechannelonarray.mq5 (3.41 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

类CPriceChannelOnArray用来计算指标数据的 price channel 的值.

使用:

The Init() 方法调用参数如下，并且在指标的函数 OnInit() 中被调用:

  • int aPeriod 指标周期.

The Solve() 方法调用参数如下，并且在指标的函数OnCalculate() 中被调用:

  • const int aRatesTotal rates_total 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • const int aPrevCalc prev_calculated 变量来自OnCalculate()方法的参数;
  • double aDataHigh[] 为计算指标所需high数据的缓存;
  • double aDataLow[] 为计算指标所需low数据的缓存;
  • double & aUpper[] 为计算结果upper数据的缓存;
  • double & aLower[] 为计算结果lower数据的缓存;
  • double & aMiddle[] 为计算结果middle数据的缓存.

附加方法:

  • int BarsRequired() 返回计算需要的bar的最小数目;
  • string Name() 返回指标名称.

Test_PriceChannelOnArray 是一个使用了类CPriceChannelOnArray的简单指标。 IncPriceChannelOnArray文件必须放在 MQL5\Include\IncOnArray 终端数据文件夹里(IncOnArray文件夹必须创建好)。

市场价格常常加速以及 减速变化, 所以画一条直支撑线或者阻力线是困难的。 Price Channel 指标画了一个价格通道, 上界和下界由某周期内的最大和最小值决定。

An example of using the CPriceChannelOnArray indicator

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/637

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

类CVidyaOnArray用来计算指标数据的VIDYA (Variable Index Dynamic Average)值。

IncCMOOnArray IncCMOOnArray

类CMOOnArray用来计算指标数据的CMO (Chande Momentum Oscillator)值。该类的例子已经提供。

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

类CStdDevOnArray用来计算指标数据Standard Deviation (StdDev)的值。 该类是使用示例已经提供。

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

类CBandsOnArray用来计算指标数据的 Bollinger Bands ® (BB) 值。