実際の著者：

PozitiF

MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。



移動平均のパラメータが各期間に設定され、必要/不必要な時間枠の移動平均の表示を有効/無効にすることができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月3日に公開されました。



入力パラメータ：

input string level_name= "MultiLineMovingAverage 1" ; input string level_comment= "MultiLineMovingAverage" ; input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; input uint TextSize= 15 ; input color Up_levels_color=Lime; input color Fl_levels_color=Gray; input color Dn_levels_color=Red; input uint CandleCount= 10 ; input bool display_MA1= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1= PERIOD_M5 ; input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA1_Length= 10 ; input uint MA1_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level1_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; input bool display_MA2= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2= PERIOD_M30 ; input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA2_Length= 10 ; input uint MA2_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level2_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; input bool display_MA3= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3= PERIOD_H2 ; input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA3_Length= 10 ; input uint MA3_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level3_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; input bool display_MA4= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4= PERIOD_H4 ; input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA4_Length= 10 ; input uint MA4_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level4_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; input bool display_MA5= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5= PERIOD_H12 ; input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA5_Length= 10 ; input uint MA5_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level5_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; input bool display_MA6= true ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6= PERIOD_D1 ; input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod= MODE_EMA ; input uint MA6_Length= 10 ; input uint MA6_Signal_Bar= 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6= PRICE_CLOSE ; input ENUM_LINE_STYLE level6_style= STYLE_SOLID ; input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;

図1 MultiLineMovingAverage指標