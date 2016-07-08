無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
PozitiF
MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。
移動平均のパラメータが各期間に設定され、必要/不必要な時間枠の移動平均の表示を有効/無効にすることができます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月3日に公開されました。
入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // 作動レベルの名前 input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// 作動レベルのコメント input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // テキストの位置 input uint TextSize=15; // テキストの大きさ input color Up_levels_color=Lime; // 上昇MAレベルの色 input color Fl_levels_color=Gray; // もみ合いMAレベルの色 input color Dn_levels_color=Red; // 下降MAレベルの色 input uint CandleCount=10; // レベルの長さ //--- input bool display_MA1=true; // MAレベルを表示する input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // MAの時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑化法 input uint MA1_Length=10; // MA期間 input uint MA1_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // 作動レベルのスタイル input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // 作動レベルの幅 //--- input bool display_MA2=true; // MAレベルの表示 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // MAの時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑法 input uint MA2_Length=10; // MA期間 input uint MA2_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // 動作レベルスタイル input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // 動作レベル幅 //--- input bool display_MA3=true; // MAレベルの表示 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // MA時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑法 input uint MA3_Length=10; // MA期間 input uint MA3_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // 動作レベルスタイル input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // 動作レベル幅 //--- input bool display_MA4=true; // MAレベルの表示 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // MA時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑法 input uint MA4_Length=10; // MA期間 input uint MA4_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // 動作レベルスタイル input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // 動作レベル幅 //--- input bool display_MA5=true; // MAレベルの表示 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // MA時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑法 input uint MA5_Length=10; // MA期間 input uint MA5_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // 動作レベルスタイル input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // 動作レベル幅 //--- input bool display_MA6=true; // MAレベルの表示 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // MA時間枠 input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑法 input uint MA6_Length=10; // MA期間 input uint MA6_Signal_Bar=1; // MAシグナルバー input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // 適応価格 input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // 動作レベルスタイル input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // 動作レベル幅
図1 MultiLineMovingAverage指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1037
