実際の著者：

PozitiF

MultiLineMovingAverage指標は、アクティブなチャートウィンドウ内の様々な時間枠のための6つの移動平均のレベルを示します。

移動平均のパラメータが各期間に設定され、必要/不必要な時間枠の移動平均の表示を有効/無効にすることができます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2011年6月3日に公開されました。

入力パラメータ：

//+------------------------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // 作動レベルの名前
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// 作動レベルのコメント
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;              // テキストの位置
input uint TextSize=15;                             // テキストの大きさ
input color  Up_levels_color=Lime;                  // 上昇MAレベルの色
input color  Fl_levels_color=Gray;                  // もみ合いMAレベルの色
input color  Dn_levels_color=Red;                   // 下降MAレベルの色
input uint CandleCount=10;                          // レベルの長さ
//---
input bool display_MA1=true;                        // MAレベルを表示する
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;         // MAの時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑化法 
input uint MA1_Length=10;                           // MA期間
input uint MA1_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;     // 作動レベルのスタイル
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                  // 作動レベルの幅
//---
input bool display_MA2=true;                        // MAレベルの表示
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;        // MAの時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑法
input uint MA2_Length=10;                           // MA期間
input uint MA2_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;     // 動作レベルスタイル
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                  // 動作レベル幅
//---
input bool display_MA3=true;                        // MAレベルの表示
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;         // MA時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑法
input uint MA3_Length=10;                           // MA期間
input uint MA3_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;     // 動作レベルスタイル
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                  // 動作レベル幅
//---
input bool display_MA4=true;                        // MAレベルの表示
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;         // MA時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑法
input uint MA4_Length=10;                           // MA期間
input uint MA4_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;     // 動作レベルスタイル
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                  // 動作レベル幅
//---
input bool display_MA5=true;                        // MAレベルの表示
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;        // MA時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑法
input uint MA5_Length=10;                           // MA期間
input uint MA5_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;     // 動作レベルスタイル
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                  // 動作レベル幅
//---
input bool display_MA6=true;                        // MAレベルの表示
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;         // MA時間枠
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;          // MA平滑法
input uint MA6_Length=10;                           // MA期間
input uint MA6_Signal_Bar=1;                        // MAシグナルバー  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // 適応価格
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;     // 動作レベルスタイル
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                  // 動作レベル幅

図1 MultiLineMovingAverage指標

図1 MultiLineMovingAverage指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1037

