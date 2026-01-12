Kod TabanıBölümler
ColorRVI_HTF - MetaTrader 5 için gösterge

Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değerde sabitleyerek bulunabilen ve bulut şeklinde yapılan RVI (Relative Vigor Index) göstergesinin klasik varyantı.

Şek.1 Gösterge RengiRVI_HTF

Şekil 1 Gösterge RengiRVI_HTF

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1039

