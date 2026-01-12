Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ColorRVI_HTF - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 11
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değerde sabitleyerek bulunabilen ve bulut şeklinde yapılan RVI (Relative Vigor Index) göstergesinin klasik varyantı.
Şekil 1 Gösterge RengiRVI_HTF
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1039
A lightweight chart overlay that paints a smooth “daylight” gradient across Pacific, Asia, London, and New York sessions—plus optional session separators, event labels, and “sunray” highlights for scheduled news. Includes UTC/Broker/PC time modes and a manual DST shift.CPlotManager (Auto Buffer and Plot Manager)
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.
Piksel çizimi için grafik kontrolüColorXATR
Düzeltilmiş ATR, trendin büyüyüp büyümediğini veya zayıflayıp zayıflamadığını renkli olarak gösterir.