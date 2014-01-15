CodeBaseSecciones
MultiLineMovingAverage - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real Author:

PozitiF

El indicador MultiLineMovingAverage muestra los niveles de seis medias móviles en la ventana del gráfico activo. Los parámetros de cada media móvil se establecen para cada periodo, y es posible habilitar/deshabilitar la visualización de las medias para aquelos periodos que se consideren necesarios/innecesarios.

Parámetros de entrada:

//+------------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada de indicador             |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nombre del nivel de actuación
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Comentario del nivel de actuación
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;// Posición del texto
input uint TextSize=15; // Tamaño de texto
input color  Up_levels_color=Lime;// Color de la MA ascendente
input color  Fl_levels_color=Gray;// Color de la MA plana
input color  Dn_levels_color=Red; // Color de la MA descendente
input uint CandleCount=10;// longitud del nivel
//----
input bool display_MA1=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;// Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA1_Length=10;// periodo MA
input uint MA1_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación
//----
input bool display_MA2=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;  // Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA2_Length=10;// periodo de MA
input uint MA2_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA signal
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación
//----
input bool display_MA3=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;// Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA3_Length=10;// periodo de MA
input uint MA3_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación
//----
input bool display_MA4=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;// Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA4_Length=10;// periodo de MA
input uint MA4_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación
//----
input bool display_MA5=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;  // Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA5_Length=10;// periodo de MA
input uint MA5_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación
//----
input bool display_MA6=true; //Mostrar el nivel de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;// Periodo de MA
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Metodo de suavizado de MA
input uint MA6_Length=10;//periodo de MA
input uint MA6_Signal_Bar=1;// barra de señal de MA 
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;  // Estilo del nivel de actuación
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;// Grosor del nivel de actuación

Fig.1 Indicador MultiLineMovingAverage

Fig.1 Indicador MultiLineMovingAverage 

Este indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 03.06.2011.  

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1037

