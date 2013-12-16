请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiLineMovingAverage - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2016
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
PozitiF
该MultiLineMovingAverage指标在活动图表窗口显示六条不同周期不同水平的均线。均线参数用来设定每个周期，您可以启用/禁用您需要/不需要显示的某个周期的均线。
这个指标于2011.06.03首次用MQL4实现，并发布到mql4.com 的代码基地上。
输入参数：
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // 水平线的名称 input string level_comment="MultiLineMovingAverage"; // 水平线的注释 input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // 文本位置 input uint TextSize=15; // 文本大小 input color Up_levels_color=Lime; // 向上的MA水平线的颜色 input color Fl_levels_color=Gray; // 扁平的MA水平线的颜色 input color Dn_levels_color=Red; // 向下的MA 水平线的颜色 input uint CandleCount=10; // 水平线长度 //---- input bool display_MA1=true; // 显示MA水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑方法 input uint MA1_Length=10; // MA周期 input uint MA1_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // 水平线的风格 input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // 水平线宽度 //---- input bool display_MA2=true; // 显示MA 水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // MA 平滑方法 input uint MA2_Length=10; // MA周期 input uint MA2_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // 水平线风格 input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // 水平线宽度 //---- input bool display_MA3=true; // 显示MA 水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑方法 input uint MA3_Length=10; // MA周期 input uint MA3_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // 水平线风格 input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // 水平线宽度 //---- input bool display_MA4=true; // 显示MA 水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑方法 input uint MA4_Length=10; // MA周期 input uint MA4_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // 水平线风格 input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // 水平线宽度 //---- input bool display_MA5=true; // 显示MA 水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑方法 input uint MA5_Length=10; // MA周期 input uint MA5_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // 水平线风格 input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // 水平线宽度 //---- input bool display_MA6=true; // 显示MA 水平线 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // MA 周期 input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // MA平滑方法 input uint MA6_Length=10; // MA周期 input uint MA6_Signal_Bar=1; // MA 信号柱 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // 应用的价格 input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // 水平线风格 input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // 水平线宽度 //+----------------------------------------------+
图1 MultiLineMovingAverage指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1037
BidAskChannel
BidAskChannel 指标被设计用来在蜡烛阴影反映点差。XprofuterOverlay
XprofuterOverlay显示价格的未来运动线。
ColorRVI_HTF
经典版RVI指标（相对活力指数）- 可将该指标的周期固定设置在一个不同于图表周期的周期。指标显示为云MultiMACDSignal
MultiMACDSignal使用从不同周期得到的六个MACD指标值，显示目前的趋势信息。