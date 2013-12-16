代码库部分
该MultiLineMovingAverage指标在活动图表窗口显示六条不同周期不同水平的均线。均线参数用来设定每个周期，您可以启用/禁用您需要/不需要显示的某个周期的均线。

这个指标于2011.06.03首次用MQL4实现，并发布到mql4.com 的代码基地上。 

输入参数：

//+------------------------------------------------+
//| 指标输入参数                    |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1";  // 水平线的名称
input string level_comment="MultiLineMovingAverage"; // 水平线的注释
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;               // 文本位置
input uint TextSize=15;                              // 文本大小
input color  Up_levels_color=Lime;                   // 向上的MA水平线的颜色
input color  Fl_levels_color=Gray;                   // 扁平的MA水平线的颜色
input color  Dn_levels_color=Red;                    // 向下的MA 水平线的颜色
input uint CandleCount=10;                           // 水平线长度
//----
input bool display_MA1=true;                         // 显示MA水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;          // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;           // MA平滑方法
input uint MA1_Length=10;                            // MA周期
input uint MA1_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;      // 水平线的风格
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                   // 水平线宽度
//----
input bool display_MA2=true;                         // 显示MA 水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;         // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;           // MA 平滑方法
input uint MA2_Length=10;                            // MA周期
input uint MA2_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;      // 水平线风格
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                   // 水平线宽度
//----
input bool display_MA3=true;                         // 显示MA 水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;          // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;           // MA平滑方法
input uint MA3_Length=10;                            // MA周期
input uint MA3_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;      // 水平线风格
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                   // 水平线宽度
//----
input bool display_MA4=true;                         // 显示MA 水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;          // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;           // MA平滑方法
input uint MA4_Length=10;                            // MA周期
input uint MA4_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;      // 水平线风格
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                   // 水平线宽度
//----
input bool display_MA5=true;                         // 显示MA 水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;         // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;           // MA平滑方法
input uint MA5_Length=10;                            // MA周期
input uint MA5_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;      // 水平线风格
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                   // 水平线宽度
//----
input bool display_MA6=true;                         // 显示MA 水平线
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;          // MA 周期
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;           // MA平滑方法
input uint MA6_Length=10;                            // MA周期
input uint MA6_Signal_Bar=1;                         // MA 信号柱  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE;  // 应用的价格
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;      // 水平线风格
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                   // 水平线宽度
//+----------------------------------------------+

图1 MultiLineMovingAverage指标

图1 MultiLineMovingAverage指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1037

