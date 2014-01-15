Participe de nossa página de fãs
MultiLineMovingAverage - indicador para MetaTrader 5
- 1656
Autor real:
PozitiF
O indicador MultiLineMovingAverage mostra os níveis de seis média móveis de diferentes períodos de tempo na janela do gráfico atual. Os parâmetros das médias móveis são definidos para cada período, e você pode também habilitar / desabilitar a exibição das médias móveis para os tempos gráficos que você precisa / não precisa.
Parâmetros de entrada:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nome do nível de atuação input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Comentário do nível de atuação input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;// Posição do texto input uint TextSize=15; // Tamanho o texto input color Up_levels_color=Lime;// Cor do nível de alta do MA input color Fl_levels_color=Gray;// Cor do nível lateralizado do MA input color Dn_levels_color=Red; // Cor do nível de baixa do MA input uint CandleCount=10;// Comprimento do nível //---- input bool display_MA1=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;// Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA1_Length=10;// Período de MA input uint MA1_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;// Largura do nível de atuação //---- input bool display_MA2=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA2_Length=10;// Período de MA input uint MA2_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;// Largura do nível de atuação //---- input bool display_MA3=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;// Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA3_Length=10;// Período de MA input uint MA3_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;// Largura do nível de atuação //---- input bool display_MA4=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;// Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA4_Length=10;// Período de MA input uint MA4_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;// Largura do nível de atuação //---- input bool display_MA5=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA5_Length=10;// Período de MA input uint MA5_Signal_Bar=1;// MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;// Largura do nível de atuação //---- input bool display_MA6=true; //Mostra o nível de MA input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;// Período gráfico de MA input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA input uint MA6_Length=10;// Período de MA input uint MA6_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // Estilo do nível de atuação input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;// Largura do nível de atuação
Fig.1 Indicador MultiLineMovingAverage
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 03.06.2011.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1037
