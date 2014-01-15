CodeBaseSeções
MultiLineMovingAverage - indicador para MetaTrader 5

PozitiF

O indicador MultiLineMovingAverage mostra os níveis de seis média móveis de diferentes períodos de tempo na janela do gráfico atual. Os parâmetros das médias móveis são definidos para cada período, e você pode também habilitar / desabilitar a exibição das médias móveis para os tempos gráficos que você precisa / não precisa.

Parâmetros de entrada:

//+------------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador             |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Nome do nível de atuação
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Comentário do nível de atuação
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;// Posição do texto
input uint TextSize=15; // Tamanho o texto
input color  Up_levels_color=Lime;// Cor do nível de alta do MA 
input color  Fl_levels_color=Gray;// Cor do nível lateralizado do MA 
input color  Dn_levels_color=Red; // Cor do nível de baixa do MA 
input uint CandleCount=10;// Comprimento do nível
//----
input bool display_MA1=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;// Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA1_Length=10;// Período de MA 
input uint MA1_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;// Largura do nível de atuação
//----
input bool display_MA2=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;  // Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA2_Length=10;// Período de MA
input uint MA2_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;// Largura do nível de atuação
//----
input bool display_MA3=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;// Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA3_Length=10;// Período de MA
input uint MA3_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;// Largura do nível de atuação
//----
input bool display_MA4=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;// Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA4_Length=10;// Período de MA
input uint MA4_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;// Largura do nível de atuação
//----
input bool display_MA5=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;  // Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA5_Length=10;// Período de MA
input uint MA5_Signal_Bar=1;// MA signal bar  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;// Largura do nível de atuação
//----
input bool display_MA6=true; //Mostra o nível de MA
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;// Período gráfico de MA
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Método de suavização de MA
input uint MA6_Length=10;// Período de MA
input uint MA6_Signal_Bar=1;// barra de sinal de MA  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Preço aplicado
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;  // Estilo do nível de atuação
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;// Largura do nível de atuação

Fig.1 Indicador MultiLineMovingAverage

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 03.06.2011.  

