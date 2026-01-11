Kod TabanıBölümler
Göstergeler

Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Gerçek Yazar:

LenIFCHIK

Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi, A. Elder'in "Borsada nasıl oynanır ve kazanılır" kitabında "Borsa göstergeleri" bölümünde yeterince ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu durumda, gösterge döviz piyasasına uyarlanır ve dönem için maksimum gösteren döviz çifti sayısı ile dönem için minimum gösteren döviz çifti sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır. Zirve, kural olarak, bir tersine dönüşün habercisidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Gösterge NH_NL

Şekil 1 NH_NL göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1051

