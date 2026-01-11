Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 7
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
LenIFCHIK
Yeni yüksekler-yeni düşükler endeksi, A. Elder'in "Borsada nasıl oynanır ve kazanılır" kitabında "Borsa göstergeleri" bölümünde yeterince ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu durumda, gösterge döviz piyasasına uyarlanır ve dönem için maksimum gösteren döviz çifti sayısı ile dönem için minimum gösteren döviz çifti sayısı arasındaki fark olarak hesaplanır. Zirve, kural olarak, bir tersine dönüşün habercisidir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.04.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 NH_NL göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1051
Hızlı Zigzag'ın çok renkli bir modifikasyonu.Hızlı Ticaret Paneli
Hızlı Ticaret Paneli - hızlı ticaret için panel
Bu, eşzamansız ve eşzamanlı tüm kapanışları karşılaştırmak için basit bir programdır. Bu örnek bir programdır, bu nedenle koşul eklemek gibi kendi test amaçlarınız için değiştirmekten çekinmeyin.Candlestick Wick Imbalance
Şamdan Fitil Dengesizliği