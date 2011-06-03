CodeBaseSections
Indicators

MultiLineMovingAverage_v1.1 - indicator for MetaTrader 4

Alexey Valeev
Views:
21264
Rating:
(4)
Published:
Updated:
Описание:

Что нового в новой версии.

1: Исправлена ошибка, линии не перерисовывались и стояли на месте.

2: Линии имеют различный цвет, в зависимости от состояния средней, то есть (восходящая, снижающаяся, и флетовая), имеется возможность настраивать цвет для каждого из состояний.

3: Оптимизирован алгоритм, если цены средних не изменились линии не перерисовываются.

Индикатор показывает в рабочем графике цены скользящих, средних с других периодов. Параметры средних настраиваются для каждого периода, также можно включить/отключить отображение тех таймфреймов, которые нужны/не нужны.


Индикатор изменён, кто скачал старую версию, замените этой версией, в старой версии обнаруженная ошибка линии индикатора не перерисовывались, писал на работе без интернета, должным образом не смог протестировать.

