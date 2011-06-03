Join our fan page
So post a link to it -
let others appraise it
MultiLineMovingAverage_v1.1 - indicator for MetaTrader 4
- Views:
- 21264
- Rating:
-
- Published:
- Updated:
- Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Описание:
Что нового в новой версии.
1: Исправлена ошибка, линии не перерисовывались и стояли на месте.
2: Линии имеют различный цвет, в зависимости от состояния средней, то есть (восходящая, снижающаяся, и флетовая), имеется возможность настраивать цвет для каждого из состояний.
3: Оптимизирован алгоритм, если цены средних не изменились линии не перерисовываются.
Индикатор показывает в рабочем графике цены скользящих, средних с других периодов. Параметры средних настраиваются для каждого периода, также можно включить/отключить отображение тех таймфреймов, которые нужны/не нужны.
Индикатор изменён, кто скачал старую версию, замените этой версией, в старой версии обнаруженная ошибка линии индикатора не перерисовывались, писал на работе без интернета, должным образом не смог протестировать.
This indicator makes use of increase in momentum of cci value with respect to the last peak or bottom.MACD Sample EA Updated
The classic MT Sample EA updated for full/sub-pip accounts, also now handles ECN/STP brokers. Examples of setting trading hours, and added externals for StopLoss, MagicNumber and order comment.
Counts crosses off moving averages, it shows % that all MAs are above slower MAsCurrency Pairs Correlation
This indicator is developed to show the average movement of any 2 correlated currency pairs of the same TF.