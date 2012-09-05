CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiLineMovingAverage - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Реальный автор:

PozitiF

Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.

Параметры средних настраиваются для каждого периода, также можно включить/отключить отображение средних с тех таймфреймов, которые нужны/не нужны.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.06.2011.

Входные параметры:

//+------------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                     |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Actuation level name
input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Actuation level comment
input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right;              // Text position
input uint TextSize=15;                             // Text size
input color  Up_levels_color=Lime;                  // Up MA level color
input color  Fl_levels_color=Gray;                  // Flat MA level color
input color  Dn_levels_color=Red;                   // Down MA level color
input uint CandleCount=10;                          // Level length
//---
input bool display_MA1=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5;         // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA1_Length=10;                           // MA period
input uint MA1_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level1_width=w_2;                  // Actuation level width
//---
input bool display_MA2=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30;        // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA2_Length=10;                           // MA period
input uint MA2_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level2_width=w_2;                  // Actuation level width
//---
input bool display_MA3=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2;         // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA3_Length=10;                           // MA period
input uint MA3_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level3_width=w_2;                  // Actuation level width
//---
input bool display_MA4=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4;         // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA4_Length=10;                           // MA period
input uint MA4_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level4_width=w_2;                  // Actuation level width
//---
input bool display_MA5=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12;        // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA5_Length=10;                           // MA period
input uint MA5_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level5_width=w_2;                  // Actuation level width
//---
input bool display_MA6=true;                        // Show MA Level
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1;         // Timeframe of MA
input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA;          // Smoothing MA method
input uint MA6_Length=10;                           // MA period
input uint MA6_Signal_Bar=1;                        // MA signal bar  
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Applied price
input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID;     // Actuation level style
input ENUM_WIDTH level6_width=w_2;                  // Actuation level width

Рис.1 Индикатор MultiLineMovingAverage

