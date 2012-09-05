Смотри, как бесплатно скачать роботов
MultiLineMovingAverage - индикатор для MetaTrader 5
- 3782
-
Реальный автор:
PozitiF
Индикатор MultiLineMovingAverage показывает в рабочем окне графика уровни шести средних линий с разных таймфреймов.
Параметры средних настраиваются для каждого периода, также можно включить/отключить отображение средних с тех таймфреймов, которые нужны/не нужны.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 03.06.2011.
Входные параметры:
//+------------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+------------------------------------------------+ input string level_name="MultiLineMovingAverage 1"; // Actuation level name input string level_comment="MultiLineMovingAverage";// Actuation level comment input ENUM_TEXT_POSITION TxtPos=Right; // Text position input uint TextSize=15; // Text size input color Up_levels_color=Lime; // Up MA level color input color Fl_levels_color=Gray; // Flat MA level color input color Dn_levels_color=Red; // Down MA level color input uint CandleCount=10; // Level length //--- input bool display_MA1=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe1=PERIOD_M5; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA1_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA1_Length=10; // MA period input uint MA1_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice1=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level1_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level1_width=w_2; // Actuation level width //--- input bool display_MA2=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe2=PERIOD_M30; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA2_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA2_Length=10; // MA period input uint MA2_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level2_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level2_width=w_2; // Actuation level width //--- input bool display_MA3=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe3=PERIOD_H2; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA3_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA3_Length=10; // MA period input uint MA3_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice3=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level3_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level3_width=w_2; // Actuation level width //--- input bool display_MA4=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe4=PERIOD_H4; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA4_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA4_Length=10; // MA period input uint MA4_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice4=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level4_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level4_width=w_2; // Actuation level width //--- input bool display_MA5=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe5=PERIOD_H12; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA5_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA5_Length=10; // MA period input uint MA5_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice5=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level5_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level5_width=w_2; // Actuation level width //--- input bool display_MA6=true; // Show MA Level input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe6=PERIOD_D1; // Timeframe of MA input ENUM_MA_METHOD MA6_SMethod=MODE_EMA; // Smoothing MA method input uint MA6_Length=10; // MA period input uint MA6_Signal_Bar=1; // MA signal bar input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice6=PRICE_CLOSE; // Applied price input ENUM_LINE_STYLE level6_style=STYLE_SOLID; // Actuation level style input ENUM_WIDTH level6_width=w_2; // Actuation level width
Рис.1 Индикатор MultiLineMovingAverage
