Veri Değişimi Nasıl Yapılır? 10 Dakikada MQL5 için bir DLL

Aslına bakılırsa, basit bir DLL kitaplığının nasıl yazılacağını ve farklı sistemleri bağlamanın özelliklerinin neler olduğunu tam olarak hatırlayan çok fazla geliştirici yoktur.



Birkaç örnek kullanarak, basit DLL oluşturma işleminin tamamını 10 dakikada göstermeye çalışacağım ve ayrıca bağlayıcı uygulamamızın bazı teknik ayrıntılarını ele alacağım. Visual Studio 2005/2008'i kullanacağız; Express sürümleri ücretsizdir ve Microsoft web sitesinden indirilebilir.

1. Visual Studio 2005/2008'de C++'da DLL projesi oluşturma



'Dosya -> Yeni' menüsünü kullanarak Win32 Uygulama Sihirbazını çalıştırın, proje türünü 'Visual C++' olarak seçin, 'Win32 Konsol Uygulaması' şablonunu seçin ve proje adını belirtin (örneğin, 'MQL5DLLSamples'). 'Konum' projesini saklamak için önerilen varsayılan dizin yerine bir kök dizin seçin, 'Çözüm için dizin oluştur' onay kutusunu devre dışı bırakın ve 'Tamam'a tıklayın:



Şek. 1. Win32 Uygulama Sihirbazı, DLL projesi oluşturma



Bir sonraki adımda, ayarlar sayfasına gitmek için 'İleri' düğmesine basın:



Şek. 2. Win32 Uygulama Sihirbazı, proje ayarları



Son sayfada, 'DLL' uygulama türünü seçin, diğer alanları olduğu gibi boş bırakın ve 'Bitir' düğmesine tıklayın. Otomatik olarak eklenen tanıtım kodunu kaldırmak istemiyorsanız 'Sembolleri dışa aktar' seçeneğini ayarlamayın:



Şek. 3. Win32 Uygulama Sihirbazı, Uygulama ayarları



Sonuç olarak boş bir projeniz olacak:



Şek. 4. Wizard tarafından hazırlanan boş DLL projesi



Testi basitleştirmek için, 'Çıktı Dizini' seçeneklerinde DLL dosyalarının çıktısını doğrudan istemci terminalinin '...\MQL5\Libraries' konumuna belirtmek daha iyidir; ayrıca, bu, size fazlasıyla zaman kazandıracaktır:



Şek. 5. DLL çıktı dizini





2. İşlev Eklemeye Hazırlanma



Dışa aktarılan işlevleri rahat ve kolay bir şekilde tanımlayabilmeniz için stdafx.h dosyasının sonuna '_DLLAPI' makrosunu ekleyin:

#pragma once #include "targetver.h" #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #define _DLLAPI extern "C" __declspec(dllexport)

MQL5'teki DLL içe aktarılan işlev çağrıları stdcall ve cdecl çağırma kuralını içermelidir. stdcall ve cdecl, bir yığından parametre çıkarma yöntemlerinde farklılık gösterse de, MQL5 çalışma zamanı ortamı, DLL çağrılarının özel paketinden dolayı her iki sürümü de güvenle kullanabilir.



C++ derleyicisi varsayılan olarak __cdecl çağrısını kullanır, ancak dışa aktarılan işlevler için __stdcall modunun açıkça belirtilmesini öneririm.



Doğru yazılmış bir dışa aktarma işlevi aşağıdaki forma sahip olmalıdır:

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }

Bir MQL5 programında işlev aşağıdaki gibi tanımlanmalı ve çağrılmalıdır:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double);

Proje derlemesinden sonra, bu stdcall, dışa aktarma tablosunda _fnCalculateSpeed@8 olarak görüntülenecektir; burada derleyici yığın aracılığıyla iletilen bir alt çizgi ve bayt sayısı ekler. Böyle bir tasarım, çağıranın yığına yerleştirilmesi gereken tam olarak kaç veri olduğunu (ancak türünü değil!) bilmesi nedeniyle DLL işlev çağrılarının güvenliğinin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.

Parametre bloğunun son boyutunda DLL işlevi içe aktarma açıklamasında bir hata varsa işlev çağrılmayacak ve günlükte yeni mesaj görünecektir: ''MQL5DLLSamples.dll' içinde 'fnCrashTestParametersStdCall' bulunamıyor. Bu gibi durumlarda, hem işlev prototipindeki hem de DLL kaynağındaki tüm parametrelerin dikkatlice kontrol edilmesi gerekir.

_DLLAPI int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { return(0); }



3. Parametre İletme ve Veri Değişimi Yöntemleri



Dışa aktarma tablosunun tam işlev adını içermemesi durumunda uyumluluk için tasarımsız basitleştirilmiş açıklama araması kullanılır.gibi adlar, işlevler __cdecl biçiminde tanımlanırsa oluşturulur.

İletilen parametrelerin birkaç çeşidini ele alalım:



Basit değişkenleri alma ve iletme

Basit değişkenlerin durumu kolaydır; değere göre veya & öğesi kullanılarak referansa göre iletilebilirler.

_DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } MQL5'ten çağrı:

#import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); #import int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); Çıktı:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Time 16 msec, int : - 752584127 double : 17247836076609 Öğeleri dolduran bir diziyi alma ve iletme

Diğer MQL5 programlarından farklı olarak, dizi geçişi, ebatlar ve boyutlar hakkında özel bilgilere erişim olmadan veri arabelleğine doğrudan referans yoluyla gerçekleştirilir. Bu nedenle dizi ebatı ve boyutu ayrı ayrı iletilmelidir.

_DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } MQL5'ten çağrı:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); #import int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); Çıktı:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Array: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dizeleri iletme ve değiştirme

Unicode dizeleri, herhangi bir ek bilgi aktarılmadan arabellek adreslerine doğrudan referanslar kullanılarak iletilir.

_DLLAPI void fnReplaceString( wchar_t *text, wchar_t *from, wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text==NULL || from==NULL || to==NULL) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; search for substring if ((cp=wcsstr(text,from))==NULL) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof ( wchar_t )); } MQL5'ten çağrı:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string text, string from, string to); #import string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); Sonuç:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 56 : 42 Replace: A quick brown fox jumps over the lazy dog Çizginin değişmediği ortaya çıktı! Bu, yeni başlayanların, onlara başvurmak yerine nesnelerin kopyalarını (bir dize bir nesnedir) ilettikleri zaman yaptıkları yaygın bir hatadır. DLL'de değiştirilen 'metin' dizesinin kopyası otomatik olarak oluşturuldu ve ardından orijinali etkilemeden otomatik olarak kaldırıldı.



Bu durumu düzeltmek için bir dizeyi referans olarak iletmek gerekir. Bunu yapmak için, "metin" parametresine & öğesini ekleyerek içe aktarma bloğunu değiştirmeniz yeterlidir:

#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnReplaceString( string & text, string from, string to); #import Derleme işleminden ve başladıktan sonra doğru sonucu elde edeceğiz:

MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 19 : 58 : 31 Replace: A quick brown cat jumps over the lazy dog

4. DLL işlevlerinde istisnaları yakalama



Terminal çökmelerini önlemek için her DLL çağrısı, İşlenmeyen Özel Durum Paketi ile otomatik olarak korunur. Bu mekanizma, standart hataların çoğundan (bellek erişim hataları, sıfıra bölme vb.) korunmaya olanak tanır



Mekanizmanın nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki kodu oluşturalım:



_DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

ve onu istemci terminalinden çağıralım:



#import "MQL5DLLSamples.dll" void fnCrashTest( int arr); #import fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" );

Sonuç olarak, sıfır adrese yazmaya ve bir istisna oluşturmaya çalışacaktır. İstemci terminali onu yakalayacak, günlüğe kaydedecek ve çalışmasına devam edecektir:



MQL5DLL Test (GBPUSD,M1) 20 : 31 : 12 Access violation write to 0x00000000

5. DLL çağrıları paketi ve çağrılarda hız kaybı



Yukarıda açıklandığı gibi, güvenliği sağlamak için her DLL işlevi çağrısı özel bir pakete sarılır. Bu bağlayıcı, temel kodu maskeler, yığının yerini alır, stdcall / cdecl anlaşmalarını destekler ve çağrılan işlevler içindeki istisnaları izler.



Bu iş hacmi, işlev çağırmada önemli bir gecikmeye yol açmaz.



6. Son oluşturma

Yukarıdaki tüm DLL işlevleri örneklerini 'MQL5DLLSamples.cpp' dosyasında ve MQL5 örneklerini 'MQL5DLL Test.mq5' script dosyasında toplayalım. Visual Studio 2008 için son proje ve MQL5'teki script dosyası makaleye eklenmiştir.



#include "stdafx.h" // _DLLAPI int __stdcall fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2) { int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; int start= GetTickCount (); for ( int i= 0 ;i<= 10000000 ;i++) { res_int+=i*i; res_int++; res_double+=i*i; res_double++; } res1=res_int; res2=res_double; return ( GetTickCount ()-start); } _DLLAPI void __stdcall fnFillArray( int *arr, const int arr_size) { if (arr== NULL || arr_size< 1 ) return ; for ( int i= 0 ;i<arr_size;i++) arr[i]=i; } _DLLAPI void fnReplaceString(wchar_t *text,wchar_t *from,wchar_t *to) { wchar_t *cp; if (text== NULL || from== NULL || to== NULL ) return ; if (wcslen(from)!=wcslen(to)) return ; if ((cp=wcsstr(text,from))== NULL ) return ; memcpy(cp,to,wcslen(to)* sizeof (wchar_t)); } _DLLAPI void __stdcall fnCrashTest( int *arr) { *arr= 0 ; }

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #import "MQL5DLLSamples.dll" int fnCalculateSpeed( int &res1, double &res2); void fnFillArray( int &arr[], int arr_size); void fnReplaceString( string text, string from, string to); void fnCrashTest( int arr); #import void OnStart() { int speed= 0 ; int res_int= 0 ; double res_double= 0.0 ; speed=fnCalculateSpeed(res_int,res_double); Print ( "Time " ,speed, " msec, int: " ,res_int, " double: " ,res_double); int arr[]; string result= "Array: " ; ArrayResize (arr, 10 ); fnFillArray(arr, ArraySize (arr)); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (arr);i++) result=result+ IntegerToString (arr[i])+ " " ; Print (result); string text= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; fnReplaceString(text, "fox" , "cat" ); Print ( "Replace: " ,text); fnCrashTest( NULL ); Print ( "You won't see this text!" ); }

Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler! Tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırım.

