Swaplar (Bölüm I): Kilitleme ve sentetik pozisyonlar

İçindekiler

Giriş

Bu makalenin konusunu uzun zamandır düşünüyordum ancak detaylı bir araştırma yapmaya vaktim olmadı. Swap konusu web üzerinde oldukça yaygındır, özellikle de her pipi sayan alım-satım profesyonelleri arasında, ki bu aslında alım-satım için en iyi yaklaşımdır. Bu makaleden, swapların nasıl iyi bir şekilde kullanılacağını öğrenecek ve swapların her zaman dikkate alınması gerektiğini göreceksiniz. Ayrıca, makalede swap alım-satım yöntemlerinin nasıl modernize edileceğine dair çok karmaşık ama ilginç bir fikir de yer alıyor. Bu tür yöntemler (uygun şekilde hazırlandığında) tek bir hesap içinde veya iki hesap kullanan klasik kilitleme için bir kâr artırma aracı olarak kullanılabilir.





Swaplar hakkında

Swap fikrini ve teorisini açıklamayacağım. Ben sadece swapların pratik uygulamasıyla ilgileniyorum. En önemli soru, swap yoluyla kâr elde etmenin mümkün olup olmadığıdır. Bir yatırımcının bakış açısına göre, swap bir kâr veya zarardır. Dahası, birçok yatırımcı gün içi alım-satıma bağlı kaldıkları için bunu görmezden gelir. Diğerleri ise alım-satımı etkileyemeyecek kadar önemsiz olduğunu düşünerek dikkat etmez. Aslında, makasın neredeyse yarısı swapta gizlenebilir. Bu makas, alış veya satış sırasında değil, sunucuda gün değiştiğinde tahsis edilir.

Swap, açık pozisyon hacmine göre ücretlendirilir. Bu, aşağıdaki anlarda gerçekleşir:

Pazartesiden salıya Salıdan çarşambaya Çarşambadan perşembeye (neredeyse tüm brokerlar bu gece üçlü swap ücreti tahsis eder) Perşembeden cumaya

Genellikle, swap değeri alım-satım enstrümanı özelliklerinde puan veya yüzde olarak belirtilir. Başka hesaplama yöntemleri de olabilir, ancak ben bunlardan sadece ikisini anlamayı başardım ki bu da oldukça yeterli. Swaplar hakkında çok az yapılandırılmış bilgi bulunmaktadır. Bununla birlikte, meseleyi incelerseniz, bazı verimli swap tabanlı stratejiler bile bulabilirsiniz. Minimum kâr yüzdesi üretirler, ancak büyük bir avantajları vardır - kâr kesinlikle garantilidir. Bu yaklaşımın temel zorluğu, en popüler brokerların pozitif swaplı çok az enstrümana sahip olmasıdır, bu nedenle bu fikirden para kazanmak gerçekten zordur. Olası potansiyel kâr bile son derece düşüktür. Yine de bu, bakiyeyi tamamen kaybetmekten daha iyidir. Ve başka bir alım-satım sistemi kullanıyorsanız, büyük olasılıkla kaybedeceksiniz.

Forex alım-satımıyla ilgili vardığım sonuç şu: pozitif swaplar dışında hiçbir şey kârı garanti etmez. Elbette, kâr elde edebilen bazı sistemler de vardır. Ancak, bunları kullanırken, herhangi bir alım-satım işlemi için paramızı brokera ödemeyi kabul ediyoruz ve fiyatın doğru yönde gideceğini umuyoruz. Pozitif swap ise bunun tersi bir süreçtir. Aşağıdaki ifadeleri pozitif swap yönünde işlem yapmanın işaretleri olarak görüyorum:

Pozitif swap, açık pozisyonumuza doğru kısmi bir fiyat hareketine eşdeğerdir (her gün kâr)

Bir süre sonra swap, makas ve komisyonlardaki kayıpları karşılayabilir; bir süre sonra swap para ekleyecektir

Swapın işe yaraması için pozisyonun mümkün olduğunca uzun süre tutulması gerekir, böylece bu pozisyonların kâr faktörü maksimum olacaktır

İyice geliştirilirse, kâr kesinlikle öngörülebilir ve garantili olacaktır

Elbette, bu yaklaşımın en büyük dezavantajı bakiye büyüklüğüne bağımlılıktır, ancak başka hiçbir kavram forexte kârı bu kadar güvenle garanti edemez. Bu bağımlılık, açık pozisyonların hacmini veya riski (ki bu aynı şeydir) düşürerek azaltılabilir. Risk, pozisyon hacminin bakiyeye oranıdır: pozisyon hacmindeki artış, fiyatın kaybedilen yöne gitme riskimizi artırır. Bakiye; makas ve komisyonlardan kaynaklanan kayıpları telafi etmek için swaplardan elde edilen kârı beklememiz için yeterli olmayabilir. Olası tüm olumsuz etkilerin etkisini en aza indirmek için bir kilitleme mekanizması keşfedildi.





İki işlem hesabı kullanarak kilitleme

Bu swap alım-satım yöntemi, yatırımcılar arasında en popüler olanıdır. Bu stratejiyi uygulamak için, aynı döviz çiftleri veya diğer varlıklar için farklı swaplara sahip iki hesaba ihtiyacınız olacaktır. Aynı hesapta iki zıt pozisyon açmak anlamsızdır - bu sadece bakiyeyi kaybetmekle eşdeğerdir. Bir sembol pozitif bir swapa sahip olsa bile, ters yönde işlem yapıldığında bu swap negatif olacaktır. Aşağıdaki diyagram bu yöntemin konseptini yansıtmaktadır:





Diyagramdan da görebileceğiniz gibi, swap alım-satımı yapmak istediğimiz özel olarak seçilmiş bir enstrüman için yalnızca 10 işlem senaryosu vardır ve bunların 6'sı aktif olarak kullanılmaktadır. Son dört seçenek, "1-6" koşullarına uyan bir döviz çifti bulmak imkansızsa, son çare olarak seçilebilir, çünkü buradaki swaplardan biri negatiftir. Negatif olandan daha büyük olan pozitif swaptan kâr elde etmek mümkündür. Farklı brokerları ve bunların swap tablolarını analiz ederseniz yukarıda belirtilen tüm durumları bulabilirsiniz. Ancak bu strateji için en iyi seçenekler "2" ve "5"tir. Bu seçeneklerin her iki ucunda da pozitif swap vardır. Böylece her iki brokerdan da kâr elde edilir. Ayrıca, hesaplar arasında sık sık para taşımak zorunda kalmazsınız.

Bu stratejinin ana dezavantajı, hesaplar arasında hala para taşımanız gerektiğidir, çünkü zıt pozisyonlar açarken bir broker ile zararınız ve başka bir broker ile kârınız olacaktır. Bununla birlikte, mevcut bakiyeyle ilgili olarak işlem hacimlerini doğru bir şekilde hesaplarsanız, çok sık para taşımanız gerekmeyecektir. Ancak tartışılmaz bir avantajı vardır: her durumda kâr olacaktır ve bu kârın tam büyüklüğü tahmin edilebilir. Bence birçok kullanıcı bu rutinden kaçınmayı ve bir şekilde bu manipülasyonları tek bir hesap içinde gerçekleştirmeyi tercih eder (ki bu imkansızdır). Ancak, tek bir hesapta işlem yapılmasına izin vermese de, klasik swap alım-satım yönteminin kârının nasıl artırılacağına dair bir yöntem vardır. Bu yöntemin temel özelliklerini tartışalım.





Döviz kurları hakkında

Tüm mantığın üzerine inşa edildiği temel ile başlayalım. Matematiksel denklemler bu temel üzerine inşa edilebilir. Örneğin, EURUSD, USDJPY, EURJPY'yi düşünelim. Tüm bu 3 çift birbiriyle ilişkilidir. İlişkiyi anlamak için bu sembolleri biraz daha farklı bir biçimde sunalım:

1/P = EUR/USD

1/P = USD/JPY

1/P = EUR/JPY

P, seçilen para biriminin kurudur

Herhangi bir alım-satım enstrümanında edindiğimiz bir para birimi (veya eşdeğer bir varlık) ve karşılığında verdiğimiz başka bir para birimi vardır. Örneğin, ilk pariteye (EURUSD çifti) bakalım, 1 lotluk bir alış pozisyonu açarken, 100,000 birim baz para birimi elde edersiniz. Bunlar forex alım-satım kurallarıdır: bir lot her zaman baz para biriminin 100,000 birimine eşittir. Bu çiftin baz para birimi EUR'dur ve bu nedenle USD karşılığında EUR satın alırız. Bu durumda "P" döviz kuru, 1 EUR'da kaç birim USD bulunduğu anlamına gelir. Aynı şey diğer tüm semboller için de geçerlidir: baz para birimi payda yer alırken, "ana para birimi" paydada bulunur (bu adlandırmayı kabul etmiyorsanız, lütfen aşağıya bir yorum ekleyin). Ana para biriminin miktarı, basitçe fiyatın EUR değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır:

1/P = EUR/USD ---> USD/P = EUR ---> USD = P*EUR

EUR = Lots*100000

Bir satış pozisyonu açarken, para birimleri yer değiştirir. Baz para birimi ana para birimi olarak hareket etmeye başlar ve ana para birimi baz para birimi haline gelir. Başka bir deyişle, EUR karşılığında USD satın alırız, ancak her iki para biriminin para miktarı aynı şekilde hesaplanır - EUR'ya göre. Bu doğru, çünkü aksi takdirde çok fazla kafa karışıklığı olurdu. Hesaplamalar diğer para birimleri için de aynıdır. Bu nedenle, daha sonraki hesaplamalarda baz para birimi için "+" işaretini ve ana para birimi için "-" işaretini kullanalım. Sonuç olarak, herhangi bir işlemde neyi ne için satın aldığımızı sembolize eden iki karşılık gelen sayı kümesi vardır. Bunun bir başka yorumu da, her zaman ürün olarak işlev gören bir para birimi ve para birimi olarak işlev gören ve ürünü satın almak için ödediğimiz başka bir para birimi olduğudur.

Birkaç enstrüman için birkaç pozisyon açarsak, daha fazla ana ve ek para birimi olacaktır ve böylece bir tür sentetik pozisyonumuz olur. Swap kullanımı açısından bakıldığında, böyle bir sentetik pozisyon kesinlikle işe yaramaz. Ancak çok faydalı olacak böyle bir sentetik pozisyon yaratabiliriz. Biraz sonra göstereceğim. İki para birimi ile ifade edilen hacim hesaplamasını belirledim. Buradan yola çıkarak, daha basit bir pozisyona eşdeğer olacak karmaşık bir sentetik pozisyon yaratabileceğimiz sonucuna varabiliriz:

EUR/JPY = EUR/USD * USD/JPY - iki türevden oluşan döviz kuru

Gerçekte, çeşitli para birimlerinden oluşan sonsuz sayıda bu tür pariteler vardır. Para birimlerine örnek olarak:

EUR - Euro

USD - ABD doları

JPY - Japon yeni

GBP - İngiliz poundu

CHF - İsviçre frankı

CAD - Kanada doları

NZD - Yeni Zelanda doları

AUD - Avustralya doları

CNY - Çin yuanı

SGD - Singapur doları

NOK - Norveç kronu

SEK - İsveç kronu

Bu, para birimlerinin tam listesi değildir. Bilmemiz gereken şey, rastgele bir alım-satım enstrümanının bu listedeki herhangi bir para biriminden oluşabileceğidir. Bu alım-satım enstrümanından bazıları brokerlar tarafından sunulurken, diğerleri diğer enstrümanların pozisyonlarının bir kombinasyonu olarak elde edilebilir. Tipik bir örnek EURJPY çiftidir. Bu, türev döviz kurlarının oluşturulmasına ilişkin en basit örnektir, ancak bu fikirlere dayanarak herhangi bir pozisyonun diğer enstrümanlar için bir dizi pozisyon olarak sunulabileceği sonucuna varabiliriz. Yukarıdakilere göre, şu ortaya çıkıyor:

Value1 - mutlak değerle ifade edilen baz sembol para birimi

Value2 - mutlak değerle ifade edilen ek sembol para birimi

A - pozisyonun baz para biriminin lot hacmi

B - pozisyonun ana para biriminin lot hacmi

Contract - mutlak değer olarak satın alınan veya satılan para birimi miktarı (1 lota karşılık gelir)

A = 1/P = Value1/Value2 - herhangi bir alım-satım enstrümanının denklemidir (Piyasa Gözlemi penceresinde sunulmayanlar dahil)

Value1 = Contract*A

Value2 = Contract*B

Bu değerlere daha sonra lotları hesaplamak için ihtiyacımız olacak. Şimdilik lütfen onları aklınızda tutun. Bu değerler, alınan veya satılan para birimlerinin sayısının oranını tanımlar. Bu temel üzerine daha ciddi kod mantığı inşa edilebilir.





Sentetik pozisyonlar kullanarak kilitleme

Bu makalede, sentetik bir pozisyon, diğer birkaç pozisyondan oluşabilen bir pozisyondur, ancak bu diğer pozisyonlar mutlaka başka enstrümanlardan oluşmalıdır. Bu pozisyon herhangi bir enstrüman için bir açık pozisyona eşdeğer olmalıdır. Karmaşık mı görünüyor? Aslında her şey çok basit. Böyle bir pozisyona aşağıdakiler için ihtiyaç duyulabilir:

Simüle edilen bir alım-satım enstrümanındaki orijinal pozisyonu kilitleme Tamamen farklı swap oranlarına sahip bir pozisyonun eşdeğerini oluşturmaya çalışma Diğer amaçlar

Aslında bu fikir 2. maddeyle bağlantılı olarak aklıma gelmişti. Brokerlar swap değerlerini farklı amaçlar için belirler, bunların başında ek kâr elde etme arzusu gelir. Bence brokerlar, yatırımcıların aşırı swap alım-satımı yapmasını önlemek için rakiplerinin swaplarını da dikkate alır. Aşağıdaki diyagramlar bu kavramı açıklamaktadır. Belki bu diyagramı geliştirebilirsiniz.

İşte bu yöntemin genel şeması:





Bu şema bile sentetik bir pozisyonun nasıl açılacağına ilişkin tüm verileri kapsamamaktadır. Bu şema yalnızca sentetik bir pozisyonun belirli bir bileşeni için işlem yönünün nasıl belirleneceğini gösterir; bu bileşen mutlaka seçilen brokerın mevcut enstrümanlarından biri tarafından temsil edilmelidir.

Şimdi, bu pozisyonların hacimlerini nasıl hesaplayacağımızı belirlememiz gerekiyor. Mantıksal olarak, hacimler, pozisyonun, denklemin seçilen varyantının indirgendiği sonuç enstrümanı için 1 lotluk pozisyona eşdeğer olması gerektiği düşüncesine dayanarak hesaplanmalıdır. Hacim hesaplaması için aşağıdaki değerler gereklidir:

ContractB - denklemin indirgendiği çiftin sözleşme büyüklüğü (çoğu durumda baz para biriminin 100,000 birimine eşittir)

Contract[1] - lotunu belirlemek istediğimiz çiftin sözleşme büyüklüğü

A[1] - önceki dengeli çiftin (veya zincirdeki ilk çiftin) lotları cinsinden ifade edilen baz para birimi miktarı

B[1] - önceki dengeli çiftin (veya zincirdeki ilk çiftin) lotları cinsinden ifade edilen ana para birimi miktarı

A[2] - dengelenmekte olan mevcut çiftin lotları cinsinden ifade edilen baz para birimi miktarı

B[2] - dengelenmekte olan mevcut çiftin lotları cinsinden ifade edilen ana para birimi miktarı

C[1] - önceki dengeli çiftin (veya zincirdeki ilk çiftin) sözleşme büyüklüğü

C[2] - dengelenmekte olan mevcut çiftin sözleşme büyüklüğü

Kombinasyon sonucu ortaya çıkan enstrüman broker tarafından sağlanamayabileceğinden, "ContractB"yi belirlemenin her zaman mümkün olmadığına lütfen dikkat edin. Bu durumda sözleşme rastgele olarak, örneğin "100000" temel sabitine eşit olarak ayarlanabilir.

İlk olarak, zincirdeki ilk çift belirlenir ve bu çift, istenen pozisyonda sonuç enstrümanının baz para birimini içerir. Ardından, ortaya çıkan eşdeğere dahil edilmeyen ekstra para birimlerini dengeleyen diğer çiftler aranır. Dengeleme, ana para birimi mevcut paritede doğru pozisyonda olduğunda sona erer. Bunun nasıl yapıldığını göstermek için bir diyagram oluşturdum:





Şimdi bu teknikleri kodda uygulayalım ve sonuçları analiz edelim. İlk prototip çok basit olacaktır, çünkü tek amacı fikirlerin doğruluğunu değerlendirmektir. Umarım yukarıdaki diyagramlar fikrin tüm ayrıntılarını anlamanıza yardımcı olur.





Swap çokgenlerini kullanmak için bir yardımcı program yazma

Piyasa Gözlemini sıralama ve verileri hazırlama:

Bu tekniği kullanmak için, sadece adları tam olarak 6 karakter uzunluğunda olan ve sadece büyük harflerden oluşan çiftleri seçmek gerekir. Sanırım tüm brokerlar bu adlandırma kuralına uyuyor. Bazı brokerlar, dizge verilerle çalışacak şekilde algoritmalar yazarken de dikkate alınması gereken ön ekler veya son ekler ekler. Sembol bilgilerini uygun bir formatta saklamak için iki yapı oluşturdum (ikincisi daha sonra kullanılacaktır):

struct Pair { string Name; double SwapBuy; double SwapSell; double TickValue; double TickSize; double PointX; double ContractSize; double Margin; }; struct PairAdvanced : Pair { string Side; double LotK; double Lot; };

Çiftleri sıralarken bazı alanlar kullanılmayacaktır. Gereksiz depo (container) üretmemek için yapının başka amaçlarla da kullanılabilmesi amacıyla biraz genişlettim. Benzer bir algoritmanın prototipine sahiptim, ancak çok sınırlı yeteneklere sahipti: yalnızca ana terminal penceresinde bulunan çiftleri dikkate alabiliyordu. Şimdi her şey daha basit. Daha da önemlisi, tüm süreç algoritmada otomatikleştirilmiştir. Enstrümanları içeren dizinin büyüklüğünü ayarlamak için aşağıdaki fonksiyona ihtiyaç vardır:

Pair Pairs []; void SetSizePairsArray() { ArrayResize ( Pairs , MaxSymbols ); ArrayResize (BasicPairsLeft, MaxPairs * 2 ); ArrayResize (BasicPairsRight, MaxPairs * 2 ); }

İlk satır, Piyasa Gözlemi penceresinden kullanabileceğimiz maksimum çift sayısını belirler. Diğer iki satır kullanılacak dizilerin büyüklüğünü belirler. Kalan 2 dizi yardımcı bir rol oynar - bir döviz çiftini 2 parçaya bölmeye izin verirler (2 bileşik para birimi). Sarı renkle vurgulanan değişkenler Uzman Danışmanın girdi parametreleridir.

MaxSymbols - maksimum çift depolama büyüklüğü (manuel belirtme uyguladım)

MaxPairs - oluşturduğumuz formülün her iki bölümündeki maksimum çift sayısı (bu sayıdan daha uzun formüller Uzman Danışman tarafından aranmayacaktır)

Bir alım-satım enstrümanının kriterleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için (diğer enstrümanlarda potansiyel olarak mevcut olabilecek iki farklı para biriminin işaretleri), aşağıdaki dayanak fonksiyonunu oluşturdum:

bool IsValid ( string s) { string Mask= "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890" ; for ( int i= 0 ; i< StringLen (s); i++ ) { for ( int j= 0 ; j< StringLen (Mask); j++ ) { if ( s[i] == Mask[j] ) return false ; } } return true ; }

Bu fonksiyon, enstrümanların gelecekteki kontrolleri için tek koşul değildir. Ancak bu koşul bir mantıksal ifadenin içine yazılamaz, bu nedenle bunu bir dayanak olarak uygulamak daha kolaydır. Şimdi, diziyi gerekli verilerle dolduran ana fonksiyona geçelim:

void FillPairsArray() { int iterator= 0 ; double correction; int TempSwapMode; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (Pairs); i++ ) { Pairs[iterator].Name= "" ; } for ( int i= 0 ; i< SymbolsTotal ( false ); i++ ) { TempSwapMode= int ( SymbolInfoInteger (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_MODE )); if ( StringLen ( SymbolName (i, false )) == 6 + PrefixE + PostfixE && IsValid ( SymbolName (i, false )) && SymbolInfoInteger ( SymbolName (i, false ), SYMBOL_TRADE_MODE ) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL && ( ( TempSwapMode == 1 ) || ( ( TempSwapMode == 5 || TempSwapMode == 6 ) && CorrectedValue (Pairs[iterator].Name,correction) )) ) { if ( iterator >= ArraySize (Pairs) ) break ; Pairs[iterator].Name= SymbolName (i, false ); Pairs[iterator].TickSize= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); Pairs[iterator].PointX= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_POINT ); Pairs[iterator].ContractSize= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); switch (TempSwapMode) { case 1 : Pairs[iterator].SwapBuy= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_LONG )*Pairs[iterator].TickValue*(Pairs[iterator].PointX/Pairs[iterator].TickSize); Pairs[iterator].SwapSell= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_SHORT )*Pairs[iterator].TickValue*(Pairs[iterator].PointX/Pairs[iterator].TickSize); break ; case 5 : Pairs[iterator].SwapBuy=correction* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_LONG )* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_BID )*Pairs[iterator].ContractSize/( 360.0 * 100.0 ); Pairs[iterator].SwapSell=correction* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_SHORT )* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_BID )*Pairs[iterator].ContractSize/( 360.0 * 100.0 ); break ; case 6 : Pairs[iterator].SwapBuy=correction* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_LONG )* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_BID )*Pairs[iterator].ContractSize/( 360.0 * 100.0 ); Pairs[iterator].SwapSell=correction* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_SWAP_SHORT )* SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_BID )*Pairs[iterator].ContractSize/( 360.0 * 100.0 ); break ; } Pairs[iterator].Margin= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); Pairs[iterator].TickValue= SymbolInfoDouble (Pairs[iterator].Name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); iterator++; } } }

Bu fonksiyon, tüm sembollerin basit bir şekilde yinelenmesini ve karmaşık bir bileşik koşulla filtrelenmesini sağlar; bu, hem dizge adı uzunluğu gerekliliğine uygunluğu hem de bu sembolün alım-satım olanağını ve ayrıca swap hesaplama yönteminin en yaygın kullanılandan (puan cinsinden) farklı olduğu sembollerle ilgili diğer parametreleri kontrol eder. "switch" bloğunda swap hesaplama yöntemlerinden biri seçilir. Şu anda iki yöntem uygulanmaktadır: puan ve yüzde cinsinden. Gereksiz hesaplamalardan kaçınmak için uygun sıralama öncelikle önemlidir. Ayrıca, lütfen kırmızı ile vurgulanan fonksiyona dikkat edin. Ana para birimi (baz para birimi değil) mevduat para birimiyle eşleşmeyen bir para birimiyle temsil edildiğinde, swapı mevduat para birimine dönüştürmek için belirli bir ayarlama katsayısı eklenmelidir. Bu fonksiyon ilgili değerleri hesaplar. İşte kodu:

bool CorrectedValue ( string Pair0, double &rez) { string OurValue= AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string Half2Source= StringSubstr (Pair0,PrefixE+ 3 , 3 ); if ( Half2Source == OurValue ) { rez= 1.0 ; return true ; } for ( int i= 0 ; i< SymbolsTotal ( false ); i++ ) { if ( StringLen ( SymbolName (i, false )) == 6 + PrefixE + PostfixE && IsValid( SymbolName (i, false )) ) { string Half1= StringSubstr ( SymbolName (i, false ), PrefixE , 3 ); string Half2= StringSubstr ( SymbolName (i, false ), PrefixE + 3 , 3 ); if ( Half2 == OurValue && Half1 == Half2Source ) { rez= SymbolInfoDouble ( SymbolName (i, false ), SYMBOL_BID ); return true ; } if ( Half1 == OurValue && Half2 == Half2Source ) { rez= 1.0 / SymbolInfoDouble ( SymbolName (i, false ), SYMBOL_BID ); return true ; } } } return false ; }

Bu fonksiyon hem bir dayanak görevi görür hem de dışarıdan referans olarak aktarılan değişkene ayarlama katsayısı değerini geri döndürür. Ayarlama katsayısı, mevduat para birimimizi de içeren istenen para biriminin kuruna göre hesaplanır.

Rastgele oluşturulan formüller

Dizinin gerekli verilerle doldurulduğunu varsayalım. Şimdi, bir şekilde bu semboller üzerinde yineleme yapmamız ve bu çiftlerden oluşturulabilecek tüm olası formül kombinasyonlarını oluşturmaya çalışmamız gerekiyor. Öncelikle formülün hangi formda saklanacağına karar vermek gerekir. Bu formülün tüm öğelerini saklayan yapı, günlüğü görüntüleme ihtiyacı olması durumunda kullanıcılar için çok basit ve net olmalıdır (kesinlikle böyle bir ihtiyaç olacaktır, aksi takdirde hataları tespit etmek imkansız olacaktır).

Formülümüz, "=" işaretinin hem solunda hem de sağında yer alan bir dizi çarpandan oluşmaktadır. Çarpan, 1 veya -1 kuvvetindeki döviz kuru olabilir (bu, ters çevrilmiş bir kesre veya mevcut enstrüman kuruna atıfta bulunulan bir birime eşdeğerdir). Aşağıdaki yapıyı kullanmaya karar verdim:

struct EquationBasic { string LeftSide; string LeftSideStructure; string RightSide; string RightSideStructure; };

Tüm veriler dizge biçiminde saklanacaktır. Formül üzerinde çalışmak için, bu dizgeler ihtiyacımız olan tüm gerekli bilgileri çıkarmak üzere ayrıştırılacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda yazdırılabilirler. Oluşturulan formüller aşağıdaki biçimde yazdırılacaktır:

Şahsen benim için böyle bir kayıt kesinlikle net ve okunabilir. "^" karakteri çiftler arasında ayırıcı olarak kullanılır. Çarpanın derecesini gösteren "u" ve "d" karakterlerinden oluştuğu için formül yapısında ayırıcılara gerek yoktur:

"u" - döviz kuru "d" - 1/döviz kuru

Gördüğünüz gibi, ortaya çıkan formüllerde denklemin her iki tarafının değişken uzunluğu ve büyüklüğü vardır, ancak bu büyüklüğün sınırlamaları mevcuttur. Bu yaklaşım, üretilen formüllerin maksimum değişkenliğini sağlar. Bu da, seçilen brokerın işlem koşulları dahilinde bulunan varyantların mümkün olan en yüksek kalitede olmasını sağlar. Brokerlar tamamen farklı koşullar sağlar. Bu formüllerin başarılı bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için, gerekli aralıkta sayılar üretebilen ek rastgele fonksiyonlara ihtiyacımız var. Bu amaçla, yerleşik MathRand fonksiyonunun yeteneklerini kullanarak ilgili fonksiyonu oluşturalım:

int GenerateRandomQuantityLeftSide () { int RandomQuantityLeftSide= 1 + int ( MathFloor (( double ( MathRand ())/ 32767.0 )*( MaxPairs - 1 ))); if ( RandomQuantityLeftSide >= MaxPairs ) return MaxPairs - 1 ; return RandomQuantityLeftSide; } int GenerateRandomQuantityRightSide ( int LeftLenght) { int RandomQuantityRightSide= 1 + int ( MathFloor (( double ( MathRand ())/ 32767.0 )*( MaxPairs -LeftLenght))); if ( RandomQuantityRightSide < 2 && LeftLenght == 1 ) return 2 ; if ( RandomQuantityRightSide > ( MaxPairs -LeftLenght) ) return ( MaxPairs -LeftLenght); return RandomQuantityRightSide; } int GenerateRandomIndex () { int RandomIndex= 0 ; while ( true ) { RandomIndex= int ( MathFloor (( double ( MathRand ())/ 32767.0 ) * double ( MaxSymbols )) ); if ( RandomIndex >= MaxSymbols ) RandomIndex= MaxSymbols - 1 ; if ( StringLen (Pairs[RandomIndex].Name) > 0 ) return RandomIndex; } return RandomIndex; }

Belirli bir aşamada her üç fonksiyona da ihtiyaç duyulacaktır. Şimdi, bu formülleri oluşturacak fonksiyonu yazabiliriz. Kod gittikçe daha karmaşık hale gelecektir, ancak görev standart olmadığı için nesne yönelimli bir yaklaşım kullanmayacağım. Prosedürel bir yaklaşım kullanmaya karar verdim. Ortaya çıkan prosedürler oldukça büyük ve hantaldır, ancak ekstra işlevsellik yoktur ve kod tekrarını önlemek için her fonksiyon herhangi bir ara fonksiyon kullanmadan belirli bir görevi yerine getirir. Aksi takdirde, görev özellikleri nedeniyle kodun anlaşılması daha da zor olacaktır. Fonksiyon aşağıdaki gibi görünecektir:

EquationBasic GenerateBasicEquation() { int RandomQuantityLeft= GenerateRandomQuantityLeftSide (); int RandomQuantityRight= GenerateRandomQuantityRightSide (RandomQuantityLeft); string TempLeft= "" ; string TempRight= "" ; string TempLeftStructure= "" ; string TempRightStructure= "" ; for ( int i= 0 ; i<RandomQuantityLeft; i++ ) { int RandomIndex= GenerateRandomIndex (); if ( i == 0 && RandomQuantityLeft > 1 ) TempLeft+=Pairs[RandomIndex].Name+ "^" ; if ( i != 0 && (RandomQuantityLeft-i) > 1 ) TempLeft+=Pairs[RandomIndex].Name+ "^" ; if ( i == RandomQuantityLeft- 1 ) TempLeft+=Pairs[RandomIndex].Name; if ( double ( MathRand ())/ 32767.0 > 0.5 ) TempLeftStructure+= "u" ; else TempLeftStructure+= "d" ; } for ( int i=RandomQuantityLeft; i<RandomQuantityLeft+RandomQuantityRight; i++ ) { int RandomIndex= GenerateRandomIndex (); if ( i == RandomQuantityLeft && RandomQuantityRight > 1 ) TempRight+=Pairs[RandomIndex].Name+ "^" ; if ( i != RandomQuantityLeft && (RandomQuantityLeft+RandomQuantityRight-i) > 1 ) TempRight+=Pairs[RandomIndex].Name+ "^" ; if ( i == RandomQuantityLeft+RandomQuantityRight- 1 ) TempRight+=Pairs[RandomIndex].Name; if ( double ( MathRand ())/ 32767.0 > 0.5 ) TempRightStructure+= "u" ; else TempRightStructure+= "d" ; } EquationBasic result; result.LeftSide=TempLeft; result.LeftSideStructure=TempLeftStructure; result.RightSide=TempRight; result.RightSideStructure=TempRightStructure; return result; }

Gördüğünüz gibi, daha önce ele alınan üç fonksiyon da burada rastgele bir formül oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu fonksiyonlar kodun başka hiçbir yerinde kullanılmaz. Formül hazır olur olmaz, bu formülün adım adım analizine geçebiliriz. Tüm yanlış formüller bir sonraki son derece önemli karmaşık filtre tarafından atılacaktır. Her şeyden önce, eşitliği kontrol ederiz. Parçalar eşit değilse, bu formül yanlıştır. Uyumlu tüm formüller bir sonraki analiz adımına geçer.

Formül dengeleme

Bu adım aynı anda birkaç analiz kriterini gerçekleştirir:

Pay ve paydadaki tüm ekstra çarpanların sayılması ve çıkarılması Payda 1 para birimi ve paydada 1 para birimi olup olmadığının kontrol edilmesi Elde edilen kesirlerin sol ve sağ taraftaki karşılıklarının kontrol edilmesi Eğer sağ taraf sol tarafın tersi ise, formülün sağ yapısını basitçe tersine çeviririz (bu, "-1" kuvvetine yükseltmeye benzer) Tüm aşamalar başarıyla tamamlanırsa, sonuç yeni bir değişkene yazılır

Bu adımlar kodda bu şekilde görünür:

BasicValue BasicPairsLeft[]; BasicValue BasicPairsRight[]; bool bBalanced(EquationBasic &CheckedPair,EquationCorrected &r) { bool bEnd= false ; string SubPair; string Half1; string Half2; string SubSide; string Divider; int ReadStartIterator= 0 ; int quantityiterator= 0 ; bool bNew; BasicValue b0; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsLeft); i++ ) { BasicPairsLeft[i].Value = "" ; BasicPairsLeft[i].Quantity = 0 ; } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsRight); i++ ) { BasicPairsRight[i].Value = "" ; BasicPairsRight[i].Quantity = 0 ; } quantityiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (CheckedPair.LeftSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (CheckedPair.LeftSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" || i == StringLen (CheckedPair.LeftSide) - 1 ) { SubPair= StringSubstr (CheckedPair.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 6 ); SubSide= StringSubstr (CheckedPair.LeftSideStructure,quantityiterator, 1 ); Half1= StringSubstr (CheckedPair.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 3 ); Half2= StringSubstr (CheckedPair.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE + 3 , 3 ); bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( BasicPairsLeft[j].Value == Half1 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsLeft[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; BasicPairsLeft[j].Value=Half1; break ; } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( BasicPairsLeft[j].Value == Half2 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsLeft[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; BasicPairsLeft[j].Value=Half2; break ; } } } ReadStartIterator=i+ 1 ; quantityiterator++; } } quantityiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (CheckedPair.RightSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (CheckedPair.RightSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" || i == StringLen (CheckedPair.RightSide) - 1 ) { SubPair= StringSubstr (CheckedPair.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 6 ); SubSide= StringSubstr (CheckedPair.RightSideStructure,quantityiterator, 1 ); Half1= StringSubstr (CheckedPair.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 3 ); Half2= StringSubstr (CheckedPair.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE + 3 , 3 ); bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( BasicPairsRight[j].Value == Half1 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsRight[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; BasicPairsRight[j].Value=Half1; break ; } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( BasicPairsRight[j].Value == Half2 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsRight[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; BasicPairsRight[j].Value=Half2; break ; } } } ReadStartIterator=i+ 1 ; quantityiterator++; } } int LeftUpTotal= 0 ; int LeftDownTotal= 0 ; int RightUpTotal= 0 ; int RightDownTotal= 0 ; string LastUpLeft; string LastDownLeft; string LastUpRight; string LastDownRight; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsLeft); i++ ) { if ( BasicPairsLeft[i].Quantity > 0 && StringLen (BasicPairsLeft[i].Value) > 0 ) LeftUpTotal+=BasicPairsLeft[i].Quantity; if ( BasicPairsLeft[i].Quantity < 0 && StringLen (BasicPairsLeft[i].Value) > 0 ) LeftDownTotal-=BasicPairsLeft[i].Quantity; } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsRight); i++ ) { if ( BasicPairsRight[i].Quantity > 0 && StringLen (BasicPairsRight[i].Value) > 0 ) RightUpTotal+=BasicPairsRight[i].Quantity; if ( BasicPairsRight[i].Quantity < 0 && StringLen (BasicPairsRight[i].Value) > 0 ) RightDownTotal-=BasicPairsRight[i].Quantity; } if ( LeftUpTotal == 1 && LeftDownTotal == 1 && RightUpTotal == 1 && RightDownTotal == 1 ) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsLeft); i++ ) { if ( BasicPairsLeft[i].Quantity == 1 && StringLen (BasicPairsLeft[i].Value) > 0 ) LastUpLeft=BasicPairsLeft[i].Value; if ( BasicPairsLeft[i].Quantity == - 1 && StringLen (BasicPairsLeft[i].Value) > 0 ) LastDownLeft=BasicPairsLeft[i].Value; } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsRight); i++ ) { if ( BasicPairsRight[i].Quantity == 1 && StringLen (BasicPairsRight[i].Value) > 0 ) LastUpRight=BasicPairsRight[i].Value; if ( BasicPairsRight[i].Quantity == - 1 && StringLen (BasicPairsRight[i].Value) > 0 ) LastDownRight=BasicPairsRight[i].Value; } } else return false ; if ( (LastUpLeft == LastUpRight && LastDownLeft == LastDownRight) || (LastUpLeft == LastDownRight && LastDownLeft == LastUpRight) ) { if ( LastUpLeft == LastDownRight && LastDownLeft == LastUpRight ) { string NewStructure; for ( int i= 0 ; i< StringLen (CheckedPair.RightSideStructure); i++ ) { if ( CheckedPair.RightSideStructure[i] == 'u' ) NewStructure+= "d" ; if ( CheckedPair.RightSideStructure[i] == 'd' ) NewStructure+= "u" ; } CheckedPair.RightSideStructure=NewStructure; } } else return false ; if ( LastUpLeft == LastDownLeft ) return false ; string TempResult= CorrectedResultInstrument (LastUpLeft+LastDownLeft,r.IsResultInstrument); if ( r.IsResultInstrument && LastUpLeft+LastDownLeft != TempResult ) { string NewStructure= "" ; for ( int i= 0 ; i< StringLen (CheckedPair.RightSideStructure); i++ ) { if ( CheckedPair.RightSideStructure[i] == 'u' ) NewStructure+= "d" ; if ( CheckedPair.RightSideStructure[i] == 'd' ) NewStructure+= "u" ; } CheckedPair.RightSideStructure=NewStructure; NewStructure= "" ; for ( int i= 0 ; i< StringLen (CheckedPair.LeftSideStructure); i++ ) { if ( CheckedPair.LeftSideStructure[i] == 'u' ) NewStructure+= "d" ; if ( CheckedPair.LeftSideStructure[i] == 'd' ) NewStructure+= "u" ; } CheckedPair.LeftSideStructure=NewStructure; r.ResultInstrument=LastDownLeft+LastUpLeft; r.UpPair=LastDownLeft; r.DownPair=LastUpLeft; } else { r.ResultInstrument=LastUpLeft+LastDownLeft; r.UpPair=LastUpLeft; r.DownPair=LastDownLeft; } r.LeftSide=CheckedPair.LeftSide; r.RightSide=CheckedPair.RightSide; r.LeftSideStructure=CheckedPair.LeftSideStructure; r.RightSideStructure=CheckedPair.RightSideStructure; return true ; }

Yeşil renkle vurgulanan fonksiyon, sembol listesinin formülün indirgendiği sembolü içerip içermediğini belirlemek için gereklidir. Formülün, örneğin "USDJPY" değil, "JPYUSD" olarak indirgendiği ortaya çıkabilir. Oluşturulabilse bile böyle bir sembolün var olmadığı açıktır. Ancak bizim görevimiz formülü doğru bir alım-satım enstrümanı üretecek şekilde değiştirmektir. Bu durumda, formülün her iki kısmı da -1 kuvvetine yükseltilmelidir, bu da formülün yapısını tersine çevirmeye eşdeğerdir ("d"yi "u" olarak değiştirme veya tersini yapma). Piyasa Gözlemi penceresinde böyle bir sembol yoksa, olduğu gibi bırakırız:

string CorrectedResultInstrument ( string instrument, bool &bResult) { string Half1= "" ; string Half2= "" ; string Half1input= StringSubstr (instrument, 0 , 3 ); string Half2input= StringSubstr (instrument, 3 , 3 ); bResult= false ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (Pairs); j++ ) { Half1= StringSubstr (Pairs[j].Name, PrefixE , 3 ); Half2= StringSubstr (Pairs[j].Name, PrefixE + 3 , 3 ); if ( (Half1==Half1input && Half2==Half2input) || (Half1==Half2input && Half2==Half1input) ) { bResult= true ; return Pairs[j].Name; } } return instrument; }

Filtreden geçen formülleri saklamak için aşağıdaki yapıyı hazırladım. Yapı, bir öncekinden bazı alanlara ve bazı yeni alanlara sahiptir:

struct EquationCorrected { string LeftSide; string LeftSideStructure; string RightSide; string RightSideStructure; string ResultInstrument; bool IsResultInstrument; string UpPair; string DownPair; };

Formülleri normalleştirme

Bu prosedür, sonuçları filtrelemenin bir sonraki adımıdır. Birbirini takip eden aşağıdaki sıralı işlemlerden oluşur:

Eşitliğin her iki tarafından elde edilen sonuç sembolüne dayanarak, eşitliğin her iki tarafı için listeden bir başlangıç çifti seçeriz Her iki çift de, denklemdeki kuvvetlerine göre, kesir payında baz para birimini sağlamalıdır Böyle bir çift bulunduğunda ve kesrin alt para birimi, sonuç enstrümanının baz para birimini içermiyorsa, devam ederiz Bir sonraki çiftin üst para birimi bir öncekinin alt para birimini karşılayacak şekilde ilerleriz İstenen sonuç çifti bulunana kadar bu adımları tekrarlarız Sonuç çifti bulunduğunda, formülün kullanılmayan tüm bileşenleri atılır (çarpımları bir olduğu için) Bu sürece paralel olarak, "lot çarpanları" çiftten çifte sırayla hesaplanır (sonuç enstrümanımızı sağlaması amacıyla belirli çiftler için hangi lotta pozisyon açmamız gerektiğini gösterirler) Sonuç, bir sonraki analiz aşamasında kullanılacak olan yeni bir değişkene yazılır

Fonksiyon kodu aşağıdaki gibidir:

bool bNormalized(EquationCorrected &d,EquationNormalized &v) { double PreviousContract; bool bWasPairs; double BaseContract; double PreviousLotK= 0.0 ; double LotK; string PreviousSubSide; string PreviousPair; string PreviousHalf1; string PreviousHalf2; string SubPair; string Half1; string Half2; string SubSide; string Divider; int ReadStartIterator= 0 ; int quantityiterator= 0 ; int tryiterator= 0 ; int quantityleft= 0 ; int quantityright= 0 ; bool bNew; BasicValue b0; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsLeft); i++ ) { BasicPairsLeft[i].Value = "" ; BasicPairsLeft[i].Quantity = 0 ; } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (BasicPairsRight); i++ ) { BasicPairsRight[i].Value = "" ; BasicPairsRight[i].Quantity = 0 ; } if ( d.IsResultInstrument ) BaseContract= SymbolInfoDouble (d.ResultInstrument, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); else BaseContract= 100000.0 ; tryiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (d.LeftSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (d.LeftSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" ) { ReadStartIterator=i+ 1 ; tryiterator++; } if ( i == StringLen (d.LeftSide) - 1 ) { ReadStartIterator=i+ 1 ; tryiterator++; } } ArrayResize (v.PairLeft,tryiterator); bool bBalanced= false ; bool bUsed[]; ArrayResize (bUsed,tryiterator); ArrayFill (bUsed, 0 ,tryiterator, false ); int balancediterator= 0 ; PreviousHalf1= "" ; PreviousHalf2= "" ; PreviousLotK= 0.0 ; PreviousSubSide= "" ; PreviousPair= "" ; PreviousContract= 0.0 ; bWasPairs= false ; for ( int k= 0 ; k<tryiterator; k++ ) { if ( !bBalanced ) { quantityiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (d.LeftSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (d.LeftSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" || i == StringLen (d.LeftSide) - 1 ) { SubPair= StringSubstr (d.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 6 ); SubSide= StringSubstr (d.LeftSideStructure,quantityiterator, 1 ); Half1= StringSubstr (d.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 3 ); Half2= StringSubstr (d.LeftSide,ReadStartIterator+ PrefixE + 3 , 3 ); if ( ! bUsed[quantityiterator] && (( PreviousHalf1 == "" && ((Half1 == d.UpPair && SubSide == "u" ) || (Half2 == d.UpPair && SubSide == "d" )) ) || ( (( PreviousHalf2 == Half1 && PreviousSubSide == "u" ) || ( PreviousHalf1 == Half1 && PreviousSubSide == "d" )) && SubSide == "u" ) || ( (( PreviousHalf2 == Half2 && PreviousSubSide == "u" ) || ( PreviousHalf1 == Half2 && PreviousSubSide == "d" )) && SubSide == "d" )) ) { if ( PreviousHalf1 == "" ) { if ( SubSide == "u" ) { LotK=BaseContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; bWasPairs= true ; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; LotK=(BaseContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ))/Pt; v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; bWasPairs= true ; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } else { if ( PreviousSubSide == "u" ) { if ( SubSide == "u" ) { double Pp= SymbolInfoDouble (PreviousPair, SYMBOL_BID ); if ( Pp == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*Pp*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); double Pp= SymbolInfoDouble (PreviousPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; if ( Pp == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*(Pp/Pt)*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } if ( PreviousSubSide == "d" ) { if ( SubSide == "u" ) { if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=(PreviousLotK/Pt)*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairLeft[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( BasicPairsLeft[j].Value == Half1 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsLeft[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; BasicPairsLeft[j].Value=Half1; break ; } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( BasicPairsLeft[j].Value == Half2 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsLeft[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsLeft[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsLeft[j].Quantity++; BasicPairsLeft[j].Value=Half2; break ; } } } v.PairLeft[balancediterator].Name=SubPair; v.PairLeft[balancediterator].Side=SubSide; v.PairLeft[balancediterator].ContractSize= SymbolInfoDouble (v.PairLeft[balancediterator].Name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); balancediterator++; PreviousHalf1=Half1; PreviousHalf2=Half2; PreviousSubSide=SubSide; PreviousPair=SubPair; quantityleft++; if ( SubSide == "u" && Half2 == d.DownPair ) { bBalanced= true ; break ; } if ( SubSide == "d" && Half1 == d.DownPair ) { bBalanced= true ; break ; } int LeftUpTotal= 0 ; int LeftDownTotal= 0 ; string LastUpLeft; string LastDownLeft; for ( int z= 0 ; z< ArraySize (BasicPairsLeft); z++ ) { if ( BasicPairsLeft[z].Quantity > 0 && StringLen (BasicPairsLeft[z].Value) > 0 ) LeftUpTotal+=BasicPairsLeft[z].Quantity; if ( BasicPairsLeft[z].Quantity < 0 && StringLen (BasicPairsLeft[z].Value) > 0 ) LeftDownTotal-=BasicPairsLeft[z].Quantity; } if ( bWasPairs && LeftUpTotal == 0 && LeftDownTotal == 0 ) return false ; } ReadStartIterator=i+ 1 ; bUsed[quantityiterator]= true ; quantityiterator++; } } } else break ; } if ( !bBalanced ) return false ; tryiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (d.RightSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (d.RightSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" ) { ReadStartIterator=i+ 1 ; tryiterator++; } if ( i == StringLen (d.RightSide) - 1 ) { ReadStartIterator=i+ 1 ; tryiterator++; } } ArrayResize (v.PairRight,tryiterator); bBalanced= false ; ArrayResize (bUsed,tryiterator); ArrayFill (bUsed, 0 ,tryiterator, false ); balancediterator= 0 ; PreviousHalf1= "" ; PreviousHalf2= "" ; PreviousLotK= 0.0 ; PreviousSubSide= "" ; PreviousPair= "" ; PreviousContract= 0.0 ; bWasPairs= false ; for ( int k= 0 ; k<tryiterator; k++ ) { if ( !bBalanced ) { quantityiterator= 0 ; ReadStartIterator= 0 ; for ( int i=ReadStartIterator; i< StringLen (d.RightSide); i++ ) { Divider= StringSubstr (d.RightSide,i, 1 ); if ( Divider == "^" || i == StringLen (d.RightSide) - 1 ) { SubPair= StringSubstr (d.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 6 ); SubSide= StringSubstr (d.RightSideStructure,quantityiterator, 1 ); Half1= StringSubstr (d.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE , 3 ); Half2= StringSubstr (d.RightSide,ReadStartIterator+ PrefixE + 3 , 3 ); if ( ! bUsed[quantityiterator] && (( PreviousHalf1 == "" && ((Half1 == d.UpPair && SubSide == "u" ) || (Half2 == d.UpPair && SubSide == "d" )) ) || ( (( PreviousHalf2 == Half1 && PreviousSubSide == "u" ) || ( PreviousHalf1 == Half1 && PreviousSubSide == "d" )) && SubSide == "u" ) || ( (( PreviousHalf2 == Half2 && PreviousSubSide == "u" ) || ( PreviousHalf1 == Half2 && PreviousSubSide == "d" )) && SubSide == "d" )) ) { if ( PreviousHalf1 == "" ) { if ( SubSide == "u" ) { LotK=BaseContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; bWasPairs= true ; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; LotK=(BaseContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ))/Pt; v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; bWasPairs= true ; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } else { if ( PreviousSubSide == "u" ) { if ( SubSide == "u" ) { double Pp= SymbolInfoDouble (PreviousPair, SYMBOL_BID ); if ( Pp == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*Pp*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); double Pp= SymbolInfoDouble (PreviousPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; if ( Pp == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*(Pp/Pt)*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } if ( PreviousSubSide == "d" ) { if ( SubSide == "u" ) { if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=PreviousLotK*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } if ( SubSide == "d" ) { double Pt= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_BID ); if ( Pt == 0.0 ) return false ; if ( PreviousContract <= 0.0 ) return false ; LotK=(PreviousLotK/Pt)*(PreviousContract/ SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE )); v.PairRight[balancediterator].LotK=LotK; PreviousLotK=LotK; PreviousContract= SymbolInfoDouble (SubPair, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( BasicPairsRight[j].Value == Half1 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsLeft); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsLeft[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; BasicPairsRight[j].Value=Half1; break ; } } } bNew= true ; for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( BasicPairsRight[j].Value == Half2 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; bNew = false ; break ; } } if ( bNew ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (BasicPairsRight); j++ ) { if ( StringLen (BasicPairsRight[j].Value) == 0 ) { if ( SubSide == "u" ) BasicPairsRight[j].Quantity--; if ( SubSide == "d" ) BasicPairsRight[j].Quantity++; BasicPairsRight[j].Value=Half2; break ; } } } v.PairRight[balancediterator].Name=SubPair; v.PairRight[balancediterator].Side=SubSide; v.PairRight[balancediterator].ContractSize= SymbolInfoDouble (v.PairRight[balancediterator].Name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); balancediterator++; PreviousHalf1=Half1; PreviousHalf2=Half2; PreviousSubSide=SubSide; PreviousPair=SubPair; quantityright++; if ( SubSide == "u" && Half2 == d.DownPair ) { bBalanced= true ; break ; } if ( SubSide == "d" && Half1 == d.DownPair ) { bBalanced= true ; break ; } int RightUpTotal= 0 ; int RightDownTotal= 0 ; string LastUpRight; string LastDownRight; for ( int z= 0 ; z< ArraySize (BasicPairsRight); z++ ) { if ( BasicPairsRight[z].Quantity > 0 && StringLen (BasicPairsRight[z].Value) > 0 ) RightUpTotal+=BasicPairsRight[z].Quantity; if ( BasicPairsRight[z].Quantity < 0 && StringLen (BasicPairsRight[z].Value) > 0 ) RightDownTotal-=BasicPairsRight[z].Quantity; } if ( bWasPairs && RightUpTotal == 0 && RightDownTotal == 0 ) return false ; } ReadStartIterator=i+ 1 ; bUsed[quantityiterator]= true ; quantityiterator++; } } } else break ; } if ( quantityleft == 1 && quantityright == 1 ) return false ; return bBalanced; }

Bu çok sağlıklı ve karmaşık bir prosedürdür, ancak bana öyle geliyor ki bu tür uygulamalarda ara durumlar üretmemek daha iyidir, çünkü bu önemli bir kod tekrarına yol açacaktır. Ayrıca, tüm aşamalar çok kompakttır ve mantıksal olarak bloklara ayrılmıştır. Bu fonksiyonlar kümesi bize, tüm dönüşümleri el yazısıyla gerçekleştirerek elde edebileceğimiz sonuçlarla karşılaştırılabilir tamamen aynı sonuçları verir. Burada, tüm bu matematiksel manipülasyonlar bir dizi karmaşık ama gerekli yöntemle gerçekleştirilir.

Bulunan formülün ne kadar kârlı olduğunu anlamak için özel bir analiz yapmamız gerekiyor. Her çift için hem yukarı hem de aşağı pozisyon açmanın mümkün olduğunu unutmayın. Buna göre, her formül için iki ara devre varyantı olabilir - doğrudan ve ters. Daha yüksek kârlılığa sahip olan sonuç olarak kabul edilecektir.

Kârlılığı değerlendirmek için, swaplardan kaynaklanan kâr ve zararlardan oluşan kâr faktörüne benzer bir metrik oluşturdum. Mevcut devrenin tahakkuk eden pozitif swapı mutlak negatif swaptan daha büyükse, böyle bir devre kârlı kabul edilir. Diğer durumlarda devre kârlı olmayacaktır - başka bir deyişle, devremizin swap faktörü yalnızca birden büyük olduğunda pozitif olacaktır.

Geri döndürülen sonuç, gelecekte alım-satım ve alım-satım mantığının geliştirilmesi için kendi kendine yeterli bir komut paketi olarak oluşturulan tamamen farklı bir depoya yazılır. Tüm devreyi hızlı ve kolay bir şekilde açmak için gereken her şeyi içerir:

struct EquationNormalized { Pair PairLeft[]; Pair PairRight[]; double SwapPlusRelative; double SwapMinusRelative; double SwapFactor; };

Ayrıca içerikle ilgili bilgilerin kolayca görüntülenmesini sağlayan iki yöntem ekledim, ancak bunlar bu makaleyle ilgili değildir ve bu nedenle burada sunmayacağım. Bunları ekteki kaynak kodunda görüntüleyebilirsiniz. Artık denklemin her bir bileşeni hakkındaki bilgiler, dizilerin öğeleri olarak ayrı ayrı yer almaktadır. Bu, daha sonra sürekli olarak dizgelerden ayrıştırmaya gerek kalmadan verilerle daha kolay çalışılmasını sağlar. Belki bu çözüm en başından itibaren kullanılabilirdi, ancak bu okunabilirliği bozardı.

Swap faktörünün hesaplanması ve denklem yapısının son ayarlaması

Bu, bu sistemin en önemli değişkeninin hesaplandığı son aşamadır - varyantlar bu değere göre karşılaştırılacaktır. En yüksek değere sahip olan en iyisidir.

void CalculateBestVariation(EquationNormalized &ii) { double SwapMinus= 0.0 ; double SwapPlus= 0.0 ; double SwapMinusReverse= 0.0 ; double SwapPlusReverse= 0.0 ; double SwapFactor= 0.0 ; double SwapFactorReverse= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairLeft); i++ ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (Pairs); j++ ) { if ( Pairs[j].Name == ii.PairLeft[i].Name ) { ii.PairLeft[i].Margin=Pairs[j].Margin; ii.PairLeft[i].TickValue=Pairs[j].TickValue; ii.PairLeft[i].SwapBuy=Pairs[j].SwapBuy; ii.PairLeft[i].SwapSell=Pairs[j].SwapSell; break ; } } } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairRight); i++ ) { for ( int j= 0 ; j< ArraySize (Pairs); j++ ) { if ( Pairs[j].Name == ii.PairRight[i].Name ) { ii.PairRight[i].Margin=Pairs[j].Margin; ii.PairRight[i].TickValue=Pairs[j].TickValue; ii.PairRight[i].SwapBuy=Pairs[j].SwapBuy; ii.PairRight[i].SwapSell=Pairs[j].SwapSell; break ; } } } double TempSwap; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairLeft); i++ ) { if ( ii.PairLeft[i].Side == "u" ) { TempSwap=ii.PairLeft[i].SwapBuy*ii.LotKLeft[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlus+=TempSwap; else SwapMinus-=TempSwap; TempSwap=ii.PairLeft[i].SwapSell*ii.LotKLeft[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlusReverse+=TempSwap; else SwapMinusReverse-=TempSwap; } if ( ii.PairLeft[i].Side == "d" ) { TempSwap=ii.PairLeft[i].SwapSell*ii.LotKLeft[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlus+=TempSwap; else SwapMinus-=TempSwap; TempSwap=ii.PairLeft[i].SwapBuy*ii.LotKLeft[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlusReverse+=TempSwap; else SwapMinusReverse-=TempSwap; } } for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairRight); i++ ) { if ( ii.PairRight[i].Side == "d" ) { TempSwap=ii.PairRight[i].SwapBuy*ii.LotKRight[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlus+=TempSwap; else SwapMinus-=TempSwap; TempSwap=ii.PairRight[i].SwapSell*ii.LotKRight[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlusReverse+=TempSwap; else SwapMinusReverse-=TempSwap; } if ( ii.PairRight[i].Side == "u" ) { TempSwap=ii.PairRight[i].SwapSell*ii.LotKRight[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlus+=TempSwap; else SwapMinus-=TempSwap; TempSwap=ii.PairRight[i].SwapBuy*ii.LotKRight[i]; if ( TempSwap >= 0 ) SwapPlusReverse+=TempSwap; else SwapMinusReverse-=TempSwap; } } if ( SwapMinus > 0.0 && SwapPlus > 0.0 ) SwapFactor=SwapPlus/SwapMinus; if ( SwapMinus == 0.0 && SwapPlus == 0.0 ) SwapFactor= 1.0 ; if ( SwapMinus == 0.0 && SwapPlus > 0.0 ) SwapFactor= 1000001.0 ; if ( SwapMinus > 0.0 && SwapPlus == 0.0 ) SwapFactor= 0.0 ; if ( SwapMinusReverse > 0.0 && SwapPlusReverse > 0.0 ) SwapFactorReverse=SwapPlusReverse/SwapMinusReverse; if ( SwapMinusReverse == 0.0 && SwapPlusReverse == 0.0 ) SwapFactorReverse= 1.0 ; if ( SwapMinusReverse == 0.0 && SwapPlusReverse > 0.0 ) SwapFactorReverse= 1000001.0 ; if ( SwapMinusReverse > 0.0 && SwapPlusReverse == 0.0 ) SwapFactorReverse= 0.0 ; if ( SwapFactor > SwapFactorReverse ) { ii.SwapPlusRelative=SwapPlus; ii.SwapMinusRelative=SwapMinus; ii.SwapFactor=SwapFactor; } else { ii.SwapPlusRelative=SwapPlusReverse; ii.SwapMinusRelative=SwapMinusReverse; ii.SwapFactor=SwapFactorReverse; bool bSigned; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairRight); i++ ) { bSigned= false ; if ( !bSigned && ii.PairRight[i].Side == "u" ) { ii.PairRight[i].Side= "d" ; bSigned= true ; } if ( !bSigned && ii.PairRight[i].Side == "d" ) { ii.PairRight[i].Side= "u" ; bSigned= true ; } } bSigned= false ; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairLeft); i++ ) { bSigned= false ; if ( !bSigned && ii.PairLeft[i].Side == "u" ) { ii.PairLeft[i].Side= "d" ; bSigned= true ; } if ( !bSigned && ii.PairLeft[i].Side == "d" ) { ii.PairLeft[i].Side= "u" ; bSigned= true ; } } } bool bSigned; for ( int i= 0 ; i< ArraySize (ii.PairRight); i++ ) { bSigned= false ; if ( !bSigned && ii.PairRight[i].Side == "u" ) { ii.PairRight[i].Side= "d" ; bSigned= true ; } if ( !bSigned && ii.PairRight[i].Side == "d" ) { ii.PairRight[i].Side= "u" ; bSigned= true ; } } }

Sonucun sıralı çıktısını etkinleştirmek için, yalnızca başarılı bir şekilde filtrelenmiş formül varyantı bulunduğunda yazılan günlüğü uyguladım. Aşağıdaki gibidir:

Kırmızı renk, denklemin her iki tarafının da indirgendiği sonuç sembolü için kullanılır. Bir sonraki satır, lot katsayıları ile normalleştirilmiş varyantı göstermektedir. Üçüncü satır, hesaplanan swap faktörüyle varyantı göstermektedir. Dördüncü satır, kaba kuvvet oturumu sırasında bulunan varyantların en iyisidir ve bu da Comment fonksiyonu tarafından grafikte gösterilir. Bu prototip aşağıda eklenmiştir, böylece test edebilirsiniz. Aslında, swap alım-satımı için bir alım-satım asistanının prototipi olarak hizmet edebilir. Şimdilik çok az işlevi var, ancak bir sonraki makalede genişletmeye çalışacağım. Prototip iki versiyonda sunulmaktadır: MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 için.





İlk testlerden elde edilen sonuçlar

Böylesine karmaşık bir konuda tek başına herhangi bir sonuca varmak oldukça zordur. Yine de, şu ana kadar birden büyük bir swap faktörü bulamamış olsam da, yararlı bir şeyler anlamayı başardım. Bu prototipin çalışmasını analiz ederken vardığım ilk sonuçlar şunlardır:

Bazı döviz çiftleri için pozitif swapları artırabilir veya negatif swapları azaltabilirsiniz (pozisyonun sentetik bir eşdeğer olarak sunulması nedeniyle).

Kârlı bir devre bulunamasa bile, parçalarından biri her zaman alternatif bir pozisyon olarak kullanılabilir - iki farklı işlem hesabında kilitleme için.

Böyle bir sentetik pozisyonla kilitleme, her iki uçta da zıt pozitif bir swapa izin verdiği için swapsız hesapları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

En popüler brokerlar ile daha iyi derinlemesine analiz yapmak gereklidir, bunun için işlevselliğin artırılmasına ihtiyaç vardır.

Umarım karlı bir swap faktörünün elde edilebileceğini kanıtlayabilirim (şu ana kadar sadece bir tahmin).

Swaplar akıllıca kullanılırsa küçük ama istikrarlı kâr sağlayabilir.

Sonuç

Umarım bu yaklaşım sizin için ilginçtir ve yeni fikirler edinmenizi sağlar. Yöntemin anlaşılması çok zordur, ancak aslında basit bir ilkeyi uygular: aynı hacimde iki zıt pozisyon açmak. Bu tür iki zıt pozisyonun basitçe açılması her zaman bir zarar yaratır. Hiçbir brokerda, bir yöndeki pozitif swapın, ters yöndeki negatif swaptan daha büyük olduğunu asla bulamazsınız. Elbette hiçbir zaman her iki yönde de pozitif swap bulamazsınız, çünkü bu matematiksel olarak imkansızdır.

Çok geniş bir konu olduğu için altta yatan matematiğin ayrıntılarını vermeyeceğim. Bu matematiğin tezahürlerinden yararlanmak daha iyidir. Açıklanan yöntemin uygulanmasıyla, pozisyon kilitlemede swapın neden olduğu kaybı azaltmak mümkündür. Ayrıca brokerların swap tablolarında bir boşluk bulmaya çalışabilir ve pozitif bir kâr faktörü (tüm pozisyonların kârlı bir toplam swapı) ile kilitlemenin tadını çıkarabilirsiniz - bu, fiyat dalgalanmalarına bağlı olmayan risksiz bir alım-satımdır.

Pozitif bir swap potansiyel kâr sağladığından, swap alım-satımı yöntemlerinin gerçekten hafife alındığını düşünüyorum. Açıklanan yöntem, swap alım-satımı yöntemlerinin olası varyasyonlarından sadece biri, ancak bu görevi seviyorum ve sonraki makalelerde fikri geliştirerek, kodu modernize ederek ve yeni ek işlevler oluşturarak devam etmeye çalışacağım. Ayrıca kâr tahmini ve alım-satım işlevselliği ile ilgili bazı fikirleri de açıklayacağım.