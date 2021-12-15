Mum Grafik Formasyonlarını Analiz Etme





"Eskiyi Araştırarak Yeniyi Öğreniriz"

Giriş

Mum grafiklerin çizilmesi ve mum grafik formasyonlarının analizi, teknik analizin harika bir çizgisidir. Mum grafiklerin avantajı, verileri, verilerdeki momentumu görebilecek şekilde temsil etmeleridir.

Mum grafikler, zihinlerde canlı bir alım satım imgesi oluşturur. Okuduktan ve biraz pratik yaptıktan sonra, mum grafikler analitik deponuzun bir parçası olacak. Japon mum grafikler, diğer grafiksel yöntemlerle yapılması çok zor olan finansal piyasaların özünü "tam olarak kavramanıza" yardımcı olabilir. Bunlar, tüm piyasalar için eşit oranda uygundur.

1. Mum Grafik Türleri

Geçmişteki fiyatlara dayalı olarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye başlayan ilk analistlerden biri efsanevi Japon Munehisa Homma idi. Homma'nın pirinç piyasasındaki alım satımda uyguladığı alım satım prensipleri, şu anda Japonya'da ve yurt dışında yaygın şekilde kullanılan Japon mum grafik tekniğini başlattı.







Şekil 1. Mum grafik yapısı

Bir mum grafik yapısını göz önünde bulundurun (Şek. 1). Açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı temsil eden dikdörtgen mum grafik gövdesi olarak adlandırılır. Gövdenin yüksekliği, alım satım döneminin açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralığı temsil eder. Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksek olduğunda, mum grafiğin gövdesi beyazdır (Şek. 1 a). Gövde siyah ise (Şek. 1 b), bu, kapanış fiyatının açılış fiyatının altında olduğu anlamına gelir.

Mum grafiklerin gölgeleri olabilir - Üst ve alt, gölgelerin uzunluğu açılış/kapanış fiyatları ile minimum/maksimum fiyatlar arasındaki mesafeye bağlıdır.

Mum grafikler grafiğe tek tek çizilir ve çeşitli formasyonlar oluşturulur. Teoriye göre, bazı desenler belirli bir olasılıkla trendin değiştiğini veya trendi doğruladığını veya piyasanın kararsız olduğunu gösterebilir.

Uzun mum grafiklerin gövdeleri, kural olarak, alıcılardan veya satıcılardan gelen baskıyı ifade eder (mum grafik rengine bağlı olarak). Kısa gövdeler, boğalar ve ayılar arasındaki mücadelenin zayıf olduğu anlamına gelir.

Mum Grafikler Açıklama

"Uzun Mum Grafikler". Uzun mum grafiklerle bağlantı Japon mum grafikleriyle ilgili literatürde yaygındır.

"Uzun" terimi, bir mum grafik gövdesi uzunluğunu, açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.

Neyin uzun neyin uzun olmadığını belirlemek için en son fiyat hareketlerini göz önünde bulundurmak daha iyidir.

Önceki beş veya on gün - Bu, doğru bir sonuca varmak için oldukça yeterli bir süredir. "Kısa Mum Grafikler". Kısa mum grafiklerin belirlenmesi, benzer sonuçlarla, uzun mum grafiklerde olduğu gibi aynı metodolojiye dayandırılabilir.

Ayrıca, bu iki kategoriden hiçbirine girmeyen birçok mum grafik vardır. "Marubozu" . Japonca'da "Marubozu" takriben cesur anlamına gelir.

Her halükarda, terimin anlamı, mum grafik gövdesinin yukarı ve/veya aşağı gölgelerinin hiç olmadığı veya çok küçük olduğu gerçeğini yansıtır.



Siyah marubozu - Yan taraflardan birinde gölgesi olmayan uzun siyah gövde. Genellikle ayı devam formasyonunun veya boğa dönüş formasyonunun bir parçası haline gelir, özellikle düşüş trendinde görünür. Uzun siyah mum grafik, ayıların büyük zaferini gösterir; bu nedenle genellikle boğa karakterinin çoğu dönüş formasyonunun ilk gününde görünür.



Beyaz marubozu - Yan taraflardan birinde gölgesi olmayan uzun beyaz gövde. Bu çok güçlü bir mumdur. Siyah marubozu'nun aksine, genellikle boğa devam formasyonunun veya ayı dönüş formasyonunun bir parçası olarak ortaya çıkar.

"Doji". Mum grafik gövdesi çok küçükse ve açılış ve kapanış fiyatları aynı ise bu, Doji olarak adlandırılır.

Açılış ve kapanış fiyatlarının tam olarak eşit olması gerekliliği, veriler üzerinde çok katı kısıtlamalar getirir ve Doji çok nadiren ortaya çıkar.

Açılış ve kapanış fiyatları arasındaki fiyat farkı birkaç ticki (minimum fiyat değişikliği) geçmiyorsa bu, fazlasıyla yeterlidir. "Dönen Tepeler", üst ve/veya alt gölgesi gövdeden daha uzun olan kısa mum grafiklerdir.

Bazen "beyaz" ve "siyah" Doji olarak adlandırılırlar. Koma, boğaların ve ayıların kararsızlığını gösterir.

Koma gövdesinin rengi ve gölgesinin uzunluğu önemli değildir. Gölgelere göre küçük gövde, dönen tepeleri oluşturan şeydir. "Asılı adam" ve "Çekiç". Bunlar uzun alt gölgeli ve kısa gövdeli mum grafiklerdir. Gövdeler fiyat aralığının en üstündedir.

Bu mum grafiklerin şaşırtıcı özelliği, ortaya çıktıkları trendlerin evresine bağlı olarak yükseliş ve düşüş eğilimi gösterebilmeleridir.

Bu mumların düşüş trendinde görünmesi, piyasadaki hakimiyetinin sona erdiğinin bir işaretidir; bu durumda mum grafik "çekiç" olarak adlandırılır.

Mum grafik bir yükseliş trendi sırasında belirirse olası sonunu gösterir ve mum grafik uğursuz bir ada sahiptir - "asılı adam". "Başlangıç", küçük bir gövde önceki uzun gövdeden yukarı veya aşağı doğru her açıldığında küçük gövde göründüğünde belirir; gövde rengi önemsizdir.

İdeal olarak, boşluk gölgeleri de yakalamalıdır, ancak bu tamamen gerekli değildir. Yıldız, piyasada hüküm süren birtakım belirsizlikleri gösterir.

Yıldızlar, çoğunlukla tersine çevrilmiş birçok mum grafik formasyonunda yer alır.

Tablo 1. Mum Grafik Türleri

Mum grafik kombinasyonlarının analizi için ayrı mum grafikler son derece önemlidir. Bir analist bunları ayrı olarak kullandığında ve ardından diğer mum grafiklerle birlikte kullandığında, piyasanın psikolojik durumu ortaya çıkar.

2. Temel mum grafik türlerinin tanımlanması

2.1. Gerekli yapılar



Mum grafik formasyonları ayrı bir mum grafik olabilir veya bunların birkaçından oluşabilir. Mum grafik formasyonları için belirli tanıma kuralları vardır.

Örnek:Akşam yıldızı (ayı formasyonu). Trend yukarı doğrudur. Birinci ve üçüncü mum grafikler "uzun"dur. Yıldızların gölgeleri kısadır ve renkleri önemli değildir. Klasik formasyon: Yıldızın forex için ilk mum grafiğin Kapanışından ayrılmasıdır ve gün içinde: İlk mum grafiğin kapanışı ve yıldızın Açılışı eşittir. Üçüncü mum grafik, birincisinin gövdesi içinde kapanır.

İlk olarak mum grafik türlerini tanımayı öğrenelim. Bu amaç doğrultusunda, mum grafiklerin türünü tanıyacak ve gerekli bilgileri döndürecek bir RecognizeCandle işlevi yazalım.

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res)

sembol - sembolün adı



dönem – grafik dönemi,



zaman – mum grafiğin açılış süresi,



aver_period - ortalama alma dönemi



kaynak - sonucun döndürüldüğü yapı.

Burada:

Mum grafik formasyonlarını tanıma kurallarına dayanarak hangi sonuçlara ihtiyacımız olduğunu belirleyelim:

açılış, kapanış, yüksek ve düşük,

mum grafiğin açılış süresi,

trend yönü,

boğa veya ayı mum grafiği,

mum grafik gövdesinin boyutu – mutlak bir değer,

mum grafik türü (Tablo 1'den).

Bir yapı oluşturalım:

struct CANDLE_STRUCTURE { double open,high,low,close; datetime time; TYPE_TREND trend; bool bull; double bodysize; TYPE_CANDLESTICK type; };

burada trend ve tür, numaralandırma türünün değişkenleridir:

enum TYPE_CANDLESTICK { CAND_NONE, CAND_MARIBOZU, CAND_MARIBOZU_LONG, CAND_DOJI, CAND_SPIN_TOP, CAND_HAMMER, CAND_INVERT_HAMMER, CAND_LONG, CAND_SHORT, CAND_STAR }; enum TYPE_TREND { UPPER, DOWN, LATERAL };

RecognizeCandle işlevini ele alalım.

2.2. Mum grafik türünün tanınması

bool RecognizeCandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time, int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res) { MqlRates rt[]; if ( CopyRates (symbol,period,time,aver_period+ 1 ,rt)<aver_period) { return (false); }

İlk olarak, CopyRates işlevini kullanarak önceki aver_period +1 mum grafiklerden veri elde edin. Elde ettiğimiz dizide verilerin depolandığı sıraya dikkat edin.

Veriler hatasız alındıysa CANDLE_STRUCTURE dönüş yapımızı verilerle doldurmaya başlayın.

res.open=rt[aver_period].open; res.high=rt[aver_period].high; res.low=rt[aver_period].low; res.close=rt[aver_period].close; res.time=rt[aver_period].time;

Trendi tanımlama. Trend nedir? Bu sorunun tam anlamıyla eksiksiz bir yanıtı olsaydı, piyasanın sırları açığa çıkardı. Bu makalede, hareketli bir ortalamadan yararlanarak trendi belirleme yöntemini kullanacağız.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,

burada C – kapanış fiyatları, N – çubuk sayısı.

L. Morris, "Candlestick Charting Explained Timeless techniques for Trading Stocks and Futures" adlı kitabında, kısa vadeli bir trendi belirlemek için on dönemli bir hareketli ortalama kullanır; kapanış fiyatı ortalamanın üzerindeyse trend yukarı yönlü, altındaysa aşağı yönlüdür.

Bu, şu şekilde görünür:

double aver= 0 ; for ( int i= 0 ;i<aver_period;i++) { aver+=rt[i].close; } aver=aver/aver_period; if (aver<res.close) res.trend=UPPER; if (aver>res.close) res.trend=DOWN; if (aver==res.close) res.trend=LATERAL;

Daha sonra mumumuzun boğa mı yoksa ayı mı olduğunu tanımlarız, mum grafik gövdesinin mutlak değerini, gölgelerin boyutunu, aver_period sırasında mum grafiğin ortalama gövde boyutunu ve diğer gerekli ara verileri hesaplarız.

res.bull=res.open<res.close; res.bodysize= MathAbs (res.open-res.close); double shade_low=res.close-res.low; double shade_high=res.high-res.open; if (res.bull) { shade_low=res.open-res.low; shade_high=res.high-res.close; } double HL=res.high-res.low; double sum= 0 ; for ( int i= 1 ; i<=aver_period; i++) sum=sum+ MathAbs (rt[i].open-rt[i].close); sum=sum/aver_period;

Şimdi mum grafik türlerinin tanımlanmasını ele alalım.

2.3. Mum grafik türlerini tanımlama kuralları

"Uzun" mum grafikler. "Uzun" mum grafikleri tanımlamak için, mevcut mum grafiğin değerini önceki mumların ortalama aver_period değerine göre kontrol edin.

(Gövde) > (son beş günün ortalama gövdesi) *1,3



if (res.bodysize>sum* 1.3 ) res.type=CAND_LONG;

"Kısa" mum grafikler. "Kısa" mum grafiklerini tanımlamak için, "uzun" mum grafiklerle aynı prensibi kullanın, ancak değişmiş koşullarla.

(Gövde) > (son X günün ortalama gövdesi) *0,5

if (res.bodysize<sum* 0.5 ) res.type=CAND_SHORT;

Doji. Doji, açılış ve kapanış fiyatları eşit olduğunda ortaya çıkar. Bu çok katı bir kuraldır. Çoğu veri türünde, formasyonları bulmada bazı sapmaları tolere edebiliriz. Formül, iki fiyat arasındaki yüzde farkının kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmasını sağlar.

(Doji gövdesi) < (en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru aralık) * 0,03

if (res.bodysize<HL* 0.03 ) res.type=CAND_DOJI;

"Marubozu" . Bu, yüksek veya düşük olmayan veya çok küçük olan bir mum grafiktir

(alt gölge) < (gövde) * 0,03 veya (üst gölge) < (gövde) * 0,03

if ((shade_low<res.bodysize* 0.01 || shade_high<res.bodysize* 0.01 ) && res.bodysize> 0 ) { if (res.type==CAND_LONG) res.type=CAND_MARIBOZU_LONG; else res.type=CAND_MARIBOZU; }

Bu makale için bir gösterge yazarken, "uzun" mum grafikleri kontrol etme koşulunu eklemek zorunda olduğum "uzun" "Maribozu"yu ayırmak gerekiyordu.

"Çekiç" ve "Asılı Adam". Gövde günlük aralığın üst kısmında yer alır ve alt gölge gövdeden çok daha uzundur. Varsa, üst gölgenin uzunluğunu da dikkate almak gerekir. Gövde ile alt gölge arasındaki oran, gövde uzunluğunun alt gölgenin uzunluğuna oranı olarak tanımlanır:

(alt gölge)>(gövde)*2 ve (üst gölge)< (gövde)*0,1

if (shade_low>res.bodysize* 2 && shade_high<res.bodysize* 0.1 ) res.type=CAND_HAMMER;

"Kayan Yıldız" ve "Ters Çekiç", "Çekiç"e benzer, ancak bunun tersi koşulla:

(alt gölge)<(gövde)*0,1 ve (üst gölge)> (gövde)*2

if (shade_low<res.bodysize* 0.1 && shade_high>res.bodysize* 2 ) res.type=CAND_INVERT_HAMMER;

"Dönen Tepeler". Bunlar, gövdeden daha uzun gölgeli "kısa" mum grafiklerdir:

(alt gölge) > (gövde) ve (üst gölge) > (gövde)

if (res.type==CAND_SHORT && shade_low>res.bodysize && shade_high>res.bodysize) res.type=CAND_SPIN_TOP;

İşlev ve yapı açıklamalarının kaynak metni ekteki CandlestickType.mqh dosyasındadır.

A;makaleye, grafikteki mum grafikleri türlerine göre boyayan Mum Grafik Türü Color.mq5 göstergesi eklenmiştir.





Şekil 2. Mum Grafik Türü Color.mq5 Örneği

Böylece gerekli tüm verileri döndüren bir işlev oluşturduk.

Şimdi mum grafik formasyonlarını tanımlayacak bir gösterge oluşturmaya devam edebiliriz.

3. Tanımlamaları için Mum Grafik Formasyonları ve Algoritmaları



Bir mum grafik formasyonu, tek bir mum grafik olabilir veya nadiren beş veya altıdan fazla olmak üzere birkaç mum grafikten oluşabilir. Japon literatüründe, bazen daha fazla sayıda mum grafikten oluşan formasyonlara atıfta bulunurlar. Formasyonları dikkate alacağımız sıra, onların önemini veya tahmin yeteneklerini yansıtmaz.

Mum grafik formasyonları iki türe ayrılır - dönüş formasyonları ve devam formasyonları.

Önce basit formasyonları (bir mum grafik) ve sonra karmaşık (birkaç mum grafik) ele alacağız. Formasyonu içeren şekil iki küçük dikey çizgi ile başlayacaktır. Bu çizgiler yalnızca piyasanın önceki trendinin yönünü gösterir ve formasyonlar arasındaki ilişkilerin doğrudan bir göstergesi olarak kullanılmamalıdır.

Formasyonlar bir tabloda, ilk satırda boğa formasyonu, ikinci satırda varsa, zıt ayı formasyonu şeklinde sunulacaktır.

3.1. MUM GRAFİKLERİN DÖNÜŞ FORMASYONLARI

3.1.1. Tek bir mum grafikten oluşan formasyonlar

Tek bir mum grafik için veri elde edin:

for ( int i=limit;i<rates_total- 1 ;i++) { CANDLE_STRUCTURE cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Ve formasyonları tanımlayın.

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Ters

çekiç

(boğa)



Al Düşüş trendi.

Üst gölge, gövdenin 2 katından az ve 3 katından fazla değildir.

Alt gölge yoktur veya çok kısadır (mum grafik aralığının %10'undan fazla değil).

Uzun oyunda gövdenin rengi önemli değildir; kısa beyaz çekiç siyah olandan çok daha güçlüdür.

Doğrulama önerilir. Asılı Adam

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Alt gölge, gövdenin 2 katından az ve 3 katından fazla değildir.

Üst gölge yoktur veya çok kısadır (mum grafik aralığının %10'undan fazla değil).

Uzun oyunda gövdenin rengi önemli değildir; kısa siyah asılı adam beyaz olandan çok daha güçlüdür.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? " Inverted hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Inverted Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? " Hanging Man" ; DrawSignal(prefix+ "Hanging Man the bear model" + string (objcount++),cand1,InpColorBear,comment); }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Çekiç

(boğa)



Al Düşüş trendi.

Alt gölge, gövdenin 2 katından az ve 3 katından fazla değildir.

Üst gölge yoktur veya çok kısadır (mum grafik aralığının %10'undan fazla değil).

Uzun oyunda gövdenin rengi önemli değildir; kısa beyaz çekiç siyah olandan çok daha güçlüdür.

Doğrulama önerilir. Kayan Yıldız

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Üst gölge, gövdenin 3 katından fazla değildir.

Alt gölge yoktur veya çok kısadır (mum grafik aralığının %10'undan fazla değil).

Yıldız ile önceki mum grafik arasındaki fiyat boşluğu.

Forex: Bir önceki mum grafiğin Kapanış fiyatı ve Yıldızın Açılışı eşittir.

Gövde rengi önemli değildir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_HAMMER) { comment=_language? "Hammer" ; DrawSignal(prefix+ "Hammer the bull model" + string (objcount++),cand1,InpColorBull,comment); } if (cand1.trend==UPPER && cand2.trend==UPPER && cand2.type==CAND_INVERT_HAMMER) { comment=_language? "Shooting Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Shooting Star the bear model" + string (objcount++),cand2,InpColorBear,comment); } } }

"Kayan Yıldız" durumunda aslında iki mum grafiğe ihtiyacımız olduğu gerçeğine dikkatinizi çekmek isterim; zira önceki günün gövdesini tanıma koşulları altında dikkate alınır.

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Belden Tutma

(boğa)





Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Trend yönünde büyük bir boşlukla bir mum grafiğin açılması.

Beyaz mum grafik — «marubozu» «uzun».

Beyaz mum grafiğin gövdesi, önceki mum grafiğin gövdesinden çok daha büyüktür.

Doğrulama önerilir. Belden Tutma

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

Trend yönünde büyük bir boşlukla bir mum grafiğin açılması.

Siyah mum grafik — «marubozu» «uzun».

Siyah mum grafiğin gövdesi, önceki mum grafiğin gövdesinden çok daha büyüktür.

Doğrulama önerilir.

if (cand2.trend==DOWN && cand2.bull && !cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close<cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bull && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand2.close>cand1.close) { comment=_language? "Belt Hold" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Belt Hold the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

"Kayan Yıldız" örneğinde olduğu gibi, iki mum grafik kullanılır; zira formasyon tanıma için önceki günün gövdesi dikkate alınır.

3.1.2. İki mum grafikten oluşan formasyonlar

Başka bir mum ekleyin:

CANDLE_STRUCTURE cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 1 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Ve formasyonları tanıyın:





Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Yutan

(boğa)



Al Düşüş trendi.

İkinci mum grafiğin gövdesi, birincisinin gövdesini tamamen kaplar.

Forex: Siyah mum grafiğin Kapanışı ve beyazın Açılışı eşittir.

Gölgeler önemli değildir.

Doğrulama önerilir. Yutan

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

İkinci mum grafiğin gövdesi, birincisinin gövdesini tamamen kaplar.

Forex: Beyaz mum grafiğin kapanışı ve siyahın Açılışı eşittir.

Gölgeler önemli değildir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand1.bodysize<cand2.bodysize) { comment=_language? "Engulfing" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Engulfing the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Kros Hamile (Boğa)



Al Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

Doji, gölgeler de dahil olmak üzere ilk mum grafik aralığındadır.

Forex: Doji, ilk mum grafiğin Kapanış seviyesindedir. Doji gölgeleri kısaysa formasyon forex için bir Doji Yıldızı olarak kabul edilmelidir.

Doğrulama önerilir. Kros Hamile

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

Doji, gölgeler de dahil olmak üzere ilk mum grafik aralığındadır.

Forex: Doji, ilk mum grafiğin Kapanış seviyesindedir. Doji gölgeleri kısaysa formasyon forex için bir Doji Yıldızı olarak kabul edilmelidir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? " "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Harami Cross" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami Cross the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Hamile

(boğa)



Al Düşüş trendi.

İlk "uzun" mum grafiğin gövdesi, ikincisinin gövdesini tamamen yutar.

Gölgeler önemli değildir.

Forex: Siyah mum grafiğin kapanışı ve beyazın Açılışı eşittir.

Doğrulama önerilir. Hamile

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

İlk "uzun" mum grafiğin gövdesi, ikincisinin gövdesini tamamen yutar.

Gölgeler önemli değildir.

Forex: Beyaz mum grafiğin Kapanışı ve siyahın Açılışı eşittir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type!=CAND_DOJI && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? " Harami" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Harami the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Doji Yıldızı

(boğa)



Al Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

İkinci seans - Trend yönünde bir kırılma ile doji.

Forex: Kırılma yok.

Doji'nin gölgeleri kısadır.

Doğrulama önerilir. Doji Yıldızı

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

İkinci seans - Trend yönünde bir kırılma ile doji.

Forex: Kırılma yok.

Doji'nin gölgeleri kısadır.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Doji Star" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Piercing Formasyonu

(boğa)



Al Düşüş trendi.

Her iki mum grafik de uzundur.

Beyaz mum grafiğin Açılışı siyahın en Düşük değerinin altındadır.

Forex: Siyah mum grafiğin Kapanışı ve beyazın Açılışı eşittir.

Beyaz mum grafik siyah olanın içinde kapanır ve gövdenin %50'sinden fazlasını kaplar. (Borsalar için: Kara bulut örtüsünün aksine, bu gerekliliğin hiçbir istisnası yoktur.)

Klasik model için doğrulama gerekli değildir, ancak Forex için gereklidir. Kara Bulut Örtüsü (Ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Her iki mum grafik de uzundur.

Siyah mum grafiğin Açılışı beyaz mum grafiğin en yüksek değerinin üzerindedir.

Forex: Beyaz mum grafiğin Kapanışı ve siyahın Açılışı eşittir.

Siyah mum beyazın içinde kapanır ve gövdenin %50'sinden fazlasını kaplar.

Klasik model için doğrulama gerekli değildir, ancak Forex için gereklidir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Piercing Line" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Gleam in clouds" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close<=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ " Piercing Line " + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<(cand1.close+cand1.open)/ 2 ) { comment=_language? "Dark Cloud Cover" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.high<cand2.open && cand2.close>=cand1.open) { DrawSignal(prefix+ "Dark Cloud Cover" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Değen Mumlar

(boğa)



Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

Beyaz mum grafiğin açılışı büyük bir boşlukladır ve siyah mum grafiğin en Düşük değerinin altındadır.

Her iki mum grafiğin de kapanış fiyatları aynıdır.

Beyaz mum grafiğin gövdesi, siyah mum grafiğin gövdesinden daha büyüktür.

Doğrulama önerilir. Değen Mumlar

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

Siyah mum grafiğin açılışı büyük bir boşlukladır ve beyaz mum grafiğin en Yüksek değerinin üzerindedir.

Her iki mum grafiğin de kapanış fiyatları aynıdır.

Siyah mum grafiğin gövdesi, beyaz mum grafiğin gövdesinden daha büyüktür.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.low>cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize<cand2.bodysize && cand1.high<cand2.open) { comment=_language? "Meeting Lines" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Meeting Lines the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Çakışan Dip

(boğa)



Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiğinin mutlaka uzun olması gerekmez.

İkinci mum grafiğin açılışı, ilk mum grafiğin gövdesinin içindedir.

Her iki fiyatın da kapanış fiyatları aynıdır.

Alt gölge yoktur veya çok kısadır.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && cand1.close==cand2.close && cand1.bodysize>cand2.bodysize) { comment=_language? "Matching Low" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Matching Low the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Güvercin Yuvası <br1(boğa)

Güvercin Yuvası Boğa

Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiğinin mutlaka uzun olması gerekmez.

İkinci mum grafiğin açılışı, ilk mum grafiğin gövdesinin içindedir.

Her iki fiyatın da kapanış fiyatları aynıdır.

Alt gölge yoktur veya çok kısadır.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && !cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Homing Pigeon" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Homing Pigeon the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } }

3.1.3. Üç mum grafikten oluşan formasyonlar

CANDLE_STRUCTURE cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 2 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Terk Edilmiş Bebek

(boğa)



Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz

Bu nadir fakat önemli bir dönüş formasyonudur.

Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

İkinci mum grafik boşluklu dojidir ve boşluk yalnızca mum grafik gövdeleri arasında değil, aynı zamanda gölgeler arasındadır.

Üçüncü mum grafik, ilk mum grafiğin gövdesinin içinde, gölgeler ve Kapanış arasında aynı boşluğa sahip "uzun" beyaz mum grafiktir. Terk Edilmiş Bebek

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz

Bu nadir fakat önemli bir dönüş formasyonudur.

Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

İkinci mum grafik boşluklu dojidir ve boşluk yalnızca mum grafik gövdeleri arasında değil, aynı zamanda gölgeler arasındadır.

Üçüncü mum grafik, ilk mum grafiğin gövdesinin içinde, gölgeler ve Kapanış arasında aynı boşluğa sahip "uzun" siyah mum grafiktir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bull)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.low>cand2.high && cand3.low>cand2.high) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bull model" + string (objcount++),cand1,cand1,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Abandoned Baby (Bear)" : "Abandoned Baby" ; if (!_forex) { if (cand1.high<cand2.low && cand3.high<cand2.low) { DrawSignal(prefix+ "Abandoned Baby the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Sabah Yıldızı

(boğa)



Al

Düşüş trendi.

Birinci ve üçüncü seanslar "uzun" mum grafiklerdir.

Yıldızların gölgeleri kısadır ve renkleri önemli değildir.

İlk mum grafiğin Kapanışından yıldızın ayrılması.

Forex: İlk mum grafiğin kapanışı ve yıldızın Açılışı eşittir.

Üçüncü mum grafik, birincisinin gövdesi içinde kapanır.

Akşam Yıldızı

(ayı)



Sat Yükseliş trendi.

Birinci ve üçüncü seanslar "uzun" mum grafiklerdir.

Yıldızların gölgeleri kısadır ve renkleri önemli değildir.

İlk mum grafiğin Kapanışından yıldızın ayrılması.

Forex: İlk mum grafiğin kapanışı ve yıldızın Açılışı eşittir.

Üçüncü mum grafik, birincisinin gövdesi içinde kapanır.



if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close && cand2.close<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close && cand2.close>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Doji Sabah Yıldızı

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

İkinci seans - Trend yönünde bir kırılma ile doji.

Forex: Kırılma yok.

Doji'nin gölgeleri kısadır.

Üçüncü mum grafik, birincisinin gövdesi içinde kapanır.

Doji Akşam Yıldızı

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

İkinci seans - Trend yönünde bir kırılma ile doji.

Forex: Kırılma yok.

Doji'nin gölgeleri kısadır.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand3.trend==DOWN && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close>cand1.close && cand3.close<cand1.open) { comment=_language? "Morning Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open<=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand2.open<cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Morning Doji Star the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.close<cand1.close && cand3.close>cand1.open) { comment=_language? "Evening Doji Star" ; if (_forex) { if (cand2.open>=cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand2.open>cand1.close) { DrawSignal(prefix+ "Evening Doji Star the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Yukarı Kopan İki Karga Ayı Formasyonu



Sat

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

İlk mum grafik "uzun" beyazdır.

Beyaz ve siyah mum grafikler arasındaki boşluk.

Üçüncü mum grafik ikinciden daha yükseğe açılır ve onu yutar.

Doğrulama önerilir.

Formasyonun anlamı: 4. seansta fiyatlar yükselemezse fiyatların düşmesini beklemeliyiz. İki Karga

(ayı)



Sat

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun beyazdır.

Beyaz ve ilk siyah mum grafik arasındaki boşluk.

Üçüncü mum grafik siyahtır ve zorunlu olarak "uzun"dur; ikincinin içinde veya üzerinde açılır ve boşluğu kapatarak beyaz mum grafiğin içinde veya altında kapanır.

Doğrulama önerilir.

İkinci karga (üçüncü mum) beyaz bir mumu yutarsa doğrulama gerekli değildir.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand1.close<cand3.close && cand2.open<cand3.open && cand2.close>cand3.close) { comment=_language? "Upside Gap Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && cand3.trend==UPPER && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) &&(cand3.type==CAND_LONG|| cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.close && cand3.open>cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Two Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Two Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Güneyde Üç Yıldız

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

İlk mum grafik, uzun bir alt gölgeye sahip uzun siyah bir gündür.

İkinci mum grafik birinciden daha kısadır, Düşük değeri birinci mum grafiğin En Düşük değerinin üzerindedir.

Üçüncü mum grafik, ikinci seansa göre bir dahili gün olan küçük bir siyah marubozu veya bir yıldızdır.

Doğrulama önerilir. Hazır Duruş

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

Daha yüksek kapanış fiyatlarına sahip üç beyaz mum grafik. İlk iki mum grafik uzun günlerdir.

Her bir mum grafiğin açılış fiyatı, bir önceki mum grafiğin gövdesinin içindedir.

Forex: Beyaz mum grafiklerin açılış/kapanış fiyatları aynıdır.

Üçüncü mum grafik, yaklaşık olarak ikinci mum grafiğin kapanış seviyesinde açılır.

Üçüncü mum grafik bir yıldız veya dönen tepedir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_MARIBOZU || cand3.type==CAND_SHORT) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand1.low<cand2.low && cand3.low>cand2.low && cand3.high<cand2.high) { comment=_language? "Three Star in the South" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Star in the South the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_SPIN_TOP || cand3.type==CAND_SHORT)) { comment=_language? "Deliberation" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close<=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Deliberation the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üç Beyaz Asker

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

Arka arkaya üç uzun beyaz mum grafik belirir, her birinin kapanış fiyatı bir öncekinden daha yüksektir.

Her askerin açılış fiyatı, önceki mum grafiğin gövdesinin içindedir.

Forex: Askerlerin Kapanış/Açılışları aynıdır.

Askerlerin üst gölgeleri kısadır.

Doğrulama gerekli değildir. Üç Siyah Karga

(ayı)



Sat

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

Arka arkaya üç uzun siyah mum grafik belirir, her birinin kapanış fiyatı bir öncekinden daha düşüktür.

Her karganın açılış fiyatı, önceki mum grafiğin gövdesinin içindedir.

Forex: Özdeş üç karga formasyonuna karşılık gelir.

Kargaların alt gölgeleri kısadır.

Doğrulama gerekli değildir.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Three White Soldiers" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand1.close>cand2.open && cand2.close>cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three White Soldiers the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.close<cand2.open && cand2.close<cand3.open) { comment=_language? "Three Black Crows" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Black Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand3,InpColorBear,comment); } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üçlü Dıştan Yukarı

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

İlk olarak Yutan (boğa) formasyonu oluşur: İkinci mum grafiğin gövdesi, birincisinin gövdesini tamamen kaplar.

Forex: Siyah mum grafiğin Kapanışı ve beyaz mum grafiğin Açılışı eşittir.

Gölgeler önemli değildir.

Ardından, üçüncü gün daha yüksek bir kapanış vardır.

Doğrulama gerekli değildir: Formasyonun kendisi Yutan boğaya dair bir doğrulamadır Üçlü Dıştan Aşağı

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

İlk olarak Yutan (ayı) formasyonu oluşur: İkinci mum grafiğin gövdesi, birincisinin gövdesini tamamen kaplar.

Forex: Beyaz mum grafiğin Kapanışı ve ilk siyah mum grafiğin Açılışı eşittir.

Gölgeler önemli değildir.

Ardından, üçüncü gün daha düşük bir kapanış vardır.

Doğrulama gerekli değildir: Formasyonun kendisi Yutan ayıya dair bir doğrulamadır

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.trend==DOWN && cand2.bull && cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.trend==UPPER && !cand2.bull && !cand3.bull && cand2.bodysize>cand1.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Outside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Outside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üçlü İçten Yukarı

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

İlk iki seansta Hamile (boğa) formasyonu oluşur: Küçük beyaz bir gövde büyük siyah bir gövde tarafından yutulur.

Üçüncü seansta kapanış, ilk iki mum grafiğin En Yüksek değerinden daha yüksektir.

Doğrulama gerekli değildir: Formasyonun kendisi Hamile boğaya dair bir doğrulamadır. Üçlü İçten Aşağı

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

İlk iki seansta Hamile (ayı) formasyonu oluşur: Küçük siyah bir gövde büyük beyaz bir gövde tarafından yutulur.

Üçüncü seansta kapanış, ilk iki mum grafiğin En Düşük değerinden daha düşüktür.

Doğrulama gerekli değildir: Formasyonun kendisi Hamile ayıya dair bir doğrulamadır.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close>cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Up" ; if (_forex) { if (cand1.close<=cand2.open && cand1.close<=cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } else { if (cand1.close<cand2.open && cand1.close<cand2.close && cand1.open>cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Up the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Three Inside Down" ; if (_forex) { if (cand1.close>=cand2.open && cand1.close>=cand2.close && cand1.close>=cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.close>cand2.open && cand1.close>cand2.close && cand1.open<cand2.close) { DrawSignal(prefix+ "Three Inside Down the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üç Yıldız

(boğa)



Al



Düşüş trendi.

İlk doji ile önceki mum grafikler arasındaki boşluk gerekli değildir.

Üç mum grafik de dojidir.

Ortadaki dojide yukarı veya aşağı bir boşluk bulunur.

Forex: Üç dojinin tümü tek seviyededir.

Doğrulama önerilir. Üç Yıldız

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

İlk doji ile önceki mum grafikler arasındaki boşluk gerekli değildir.

Üç mum grafik de dojidir.

Ortadaki dojide yukarı veya aşağı bir boşluk bulunur.

Forex: Üç dojinin tümü tek seviyededir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bullish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.type==CAND_DOJI && cand2.type==CAND_DOJI && cand3.type==CAND_DOJI) { comment=_language? "Bearish Three Stars" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand2.open!=cand1.close && cand2.close!=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Three Stars the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Özdeş Üç Karga

(ayı)



Sat



Yükseliş trendi.

Arka arkaya üç uzun siyah mum grafik belirir, her birinin kapanış fiyatı bir öncekinden daha düşüktür.

Her karganın açılış fiyatı, önceki mum grafiğin Kapanışına yaklaşık olarak eşittir.

Kargaların alt gölgeleri kısadır.

Doğrulama gerekli değildir.

if (cand1.trend==UPPER && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { comment=_language? "Identical Three Crows" ; if (_forex) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } else { if (cand1.close>=cand2.open && cand2.close>=cand3.open) { DrawSignal(prefix+ "Identical Three Crows the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üçlü Vadi

(boğa)



Al

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Modelin ilk mum grafiği kısa gölgeli uzun siyah renktedir.

İkinci günde siyah bir gövdeyle Hamile görünür.

İkinci günün alt gölgesi yeni bir Düşük Değer verir.

Üçüncü gün, orta günden daha düşük kısa beyaz bir gündür.

Doğrulama gerekli değildir, ancak arzu edilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand3.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.open && cand2.close>cand1.close && cand2.low<cand1.low && cand3.close<cand2.close) { comment=_language? "Unique Three River Bottom" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Unique Three River Bottom the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } }

3.1.4. Dört mum grafikten oluşan formasyonlar

CANDLE_STRUCTURE cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 3 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Bebek Kırlangıcı Gizlemek (boğa)





Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

İlk iki seans iki siyah marubozudur.

Üçüncü seans bir kırılma ile açılır, ancak alım satım işlemi ikinci mum grafiğin gövdesi içinde gerçekleştirilir ve bu da uzun bir üst gölge oluşumuna yol açar.

Dördüncü siyah mum grafik, gölge de dahil olmak üzere üçüncü mum grafiği tamamen yutar.

Doğrulama gerekli değildir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && !cand4.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand3.type==CAND_SHORT && cand3.open<cand2.close && cand3.high>cand2.close && cand4.open>cand3.high && cand4.close<cand3.low) { comment=_language? "Concealing Baby Swallow" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Concealing Baby Swallow the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand4,InpColorBull,comment); } }

3.1.5. İki mum grafikten oluşan formasyonlar

CANDLE_STRUCTURE cand5; cand5=cand4; cand4=cand3; cand3=cand2; cand2=cand1; if (!RecognizeCandle( _Symbol , _Period ,time[i- 4 ],InpPeriodSMA,cand1)) continue ;

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Kaçış

(boğa)



Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

İlk iki seans — "Uzun" siyah bir mum grafik ve boşluklu "kısa" bir siyah mum grafik (yıldız).

Üçüncü seans "kısa"dır ve herhangi bir renkte olabilir.

Dördüncü mum grafik "Kısa" siyah renktedir.

Beşincisi, boşluğun içinde Kapanış ile "uzun" beyaz renktedir.

Doğrulama önerilir. Kaçış

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

İlk iki seans - "Uzun" beyaz bir mum grafik ve boşluklu "kısa" bir beyaz mum grafik (yıldız).

Üçüncü seans "kısa" bir mum grafiktir ve herhangi bir renkte olabilir.

Dördüncü gün "kısa" beyazdır.

Beşincisi, boşluğun içinde Kapanış ile "uzun" siyah renktedir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand4.bull && cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close<cand1.close && cand5.close>cand2.open) { comment=_language? "Bullish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand4.bull && !cand5.bull && (cand1.type==CAND_LONG|| cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.type==CAND_SHORT && cand2.open<cand1.close && cand3.type==CAND_SHORT && cand4.type==CAND_SHORT && (cand5.type==CAND_LONG || cand5.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand5.close>cand1.close && cand5.close<cand2.open) { comment=_language? "Bearish Breakaway" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Breakaway the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand5,InpColorBear,comment); } }

3.2. DEVAM FORMASYONLARI

Devam formasyonları, piyasanın hareketsiz olduğu zamandır.

Model ne olursa olsun, hiçbir şeyi değiştirmeyecek olsa dahi mevcut pozisyonunuz hakkında bir karar vermeniz gerekir.

3.2.1. Tek bir mum grafikten oluşan formasyonlar

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Tepen Mumlar

(boğa)



Al Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Siyah "marubozu"yu beyaz "marubozu" takip eder.

Gövdeler arasında boşluk vardır.

Doğrulama gerekli değildir. Tepen Mumlar

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Beyaz "marubozu"yu siyah "marubozu" takip eder.

Gövdeler arasında boşluk vardır.

Doğrulama gerekli değildir.

if (!cand1.bull && cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open<cand2.open) { comment=_language? "Bullish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBull,comment); } } if (cand1.bull && !cand2.bull && cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG && cand1.open>cand2.open) { comment=_language? "Bearish Kicking" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Kicking the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } }

3.2.2. İki mum grafikten oluşan formasyonlar

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Boyun Çizgisinde Ayı



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

Beyaz mum grafik, siyah mum grafiğin En Düşük değerinin altında kapanır ve siyah mum grafiğin En Düşük değeri civarında kapanır.

Beyaz mum grafik - Mutlaka uzun bir gün değildir.

Doğrulama önerilir. Boyun Çizgisi Formasyonu

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

Beyaz mum grafik, siyah mum grafiğin En Düşük değerinin altında açılır ve siyah mum grafiğin Kapanış değerinden biraz daha yüksek bir değerde kapanır.

Beyaz mum grafik - Mutlaka uzun bir gün değildir.

Beyaz mum grafiğin gövdesi, siyah mum grafiğin gövdesinden daha küçüktür.

Beyaz mum grafiğin üst gölgesi çok küçüktür.

Doğrulama önerilir. İtme Hattı

(ayı)



Sat

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

Formasyonun ilk mum grafiği uzun siyahtır.

Beyaz mum grafik, siyah mum grafiğin En Düşük değerinin altında açılır ve siyah mum grafiğin Kapanış değerinden daha yüksek bir değerde kapanır, ancak kapanış fiyatı hala siyah mum grafiğin orta kısmının altındadır.

Beyaz mum grafik - Mutlaka uzun bir gün değildir.

Doğrulama önerilir.

Bu üç modelin çok ortak noktası vardır; dolayısıyla uygulamaları biraz farklıdır, lütfen buna dikkat edin.

if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG)) { if (cand2.open<cand1.low && cand2.close==cand1.low) { comment=_language? "On Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "On Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand1.bodysize>cand2.bodysize && cand2.open<cand1.low && cand2.close>=cand1.close && cand2.close<(cand1.close+cand1.bodysize* 0.01 )) { comment=_language? "In Neck Line Bear" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "In Neck Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } else { if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && cand2.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.low && cand2.close>cand1.close && cand2.close<(cand1.open+cand1.close)/ 2 ) { comment=_language? "Thrusting Line Bea" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Thrusting Line the bear model" + string (objcount++),cand1,cand2,InpColorBear,comment); } } } } }

3.2.3. Üç mum grafikten oluşan formasyonlar

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Yukarı Yönlü Gap Üç Yöntemi

(boğa)



Al

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

İlk iki mum grafik, boşluklu iki "uzun" beyaz mum grafiktir.

Üçüncü mum grafik, ikincisinin gövdesi içinde açılır ve boşluğu doldurur.

Doğrulama önerilir. Yukarı Yönlü Gap Üç Yöntemi

(ayı)



Sat

Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

İlk iki mum grafik, boşluklu iki "uzun" siyah mum grafiktir.

Üçüncü mum grafik, ikincisinin gövdesi içinde açılır ve boşluğu doldurur.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Upside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Downside Gap Three Methods" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Gap Three Methods the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Yukarı Yönlü Tasuki Gap

(boğa)



Al

< Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Yükseliş trendi.

İki komşu beyaz mum arasındaki boşluk. Beyaz mum grafikler mutlaka "uzun" değildir.

Üçüncü seans, ikinci mum grafiğin gövdesi içinde açılır.

Üçüncü seans boşluk içinde kapanır, ancak boşluk kısmen doldurulamaz.

Doğrulama önerilir. Aşağı Yönlü Tasuki Gap

(ayı)



Sat Herhangi bir

formasyon

uygulanmaz Düşüş trendi.

İki komşu siyah mum arasındaki boşluk. Siyah mum grafikler mutlaka "uzun" değildir.

Üçüncü seans, ikinci mum grafiğin gövdesi içinde açılır.

Üçüncü seans boşluk içinde kapanır, ancak boşluk kısmen doldurulamaz.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && !cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open>cand1.close && cand3.open>cand2.open && cand3.open<cand2.close && cand3.close<cand2.open && cand3.close>cand1.close) { comment=_language? "Upside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Upside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBull,comment); } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && cand3.bull && cand1.type!=CAND_DOJI && cand2.type!=CAND_DOJI && cand2.open<cand1.close && cand3.open<cand2.open && cand3.open>cand2.close && cand3.close>cand2.open && cand3.close<cand1.close) { comment=_language? "Downside Tasuki Gap" ; if (!_forex) { DrawSignal(prefix+ "Downside Tasuki Gap the bull model" + string (objcount++),cand1,cand2,cand3,InpColorBear,comment); } }

3.2.4. Dört mum grafikten oluşan formasyonlar

Formasyonun Adı Sıra Klasik formasyon Forex Formasyon tanıma Üç Çizgi Vuruşu

(boğa)



Al Yükseliş eğilimi Üç beyaz asker formasyonuna benzer şekilde üç mum grafikle devam eder: Kısa gölgeli uzun beyaz mum grafikler.

Forex: Beyaz mum grafiklerin açılış/kapanış fiyatları aynıdır.

Dördüncü mum grafik yukarıda bir boşlukla açılır ve ilk beyaz mum grafiğin açılışının altında kapanır.

Forex: 3. mum grafiklerin kapanışı ve 4. mum grafiklerin açılışı eşittir.

Doğrulama önerilir. Üç Çizgi Vuruşu (ayı)



Sat Düşüş eğilimi, Üç siyah karga formasyonuna benzer şekilde üç mum grafikle devam eder: Kısa gölgeli uzun siyah mum grafikler.

Forex: Siyah mum grafiklerin açılış/kapanış fiyatları aynıdır (özdeş üç kargaya benzer).

Dördüncü mum grafik aşağıda bir boşlukla açılır ve ilk siyah mum grafiğin açılışının üzerinde kapanır.

Forex: 3. mum grafiklerin kapanışı ve 4. mum grafiklerin açılışı eşittir.

Doğrulama önerilir.

if (cand1.trend==UPPER && cand1.bull && cand2.bull && cand3.bull && !cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close>cand1.close && cand3.close>cand2.close && cand4.close<cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open>=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } else { if (cand4.open>cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bull model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBull,comment); } } } if (cand1.trend==DOWN && !cand1.bull && !cand2.bull && !cand3.bull && cand4.bull && (cand1.type==CAND_LONG || cand1.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand2.type==CAND_LONG || cand2.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && (cand3.type==CAND_LONG || cand3.type==CAND_MARIBOZU_LONG) && cand2.close<cand1.close && cand3.close<cand2.close && cand4.close>cand1.open) { comment=_language? "Three-line strike" ; if (_forex) { if (cand4.open<=cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } else { if (cand4.open<cand3.close) { DrawSignal(prefix+ "Three-line strike the bear model" + string (objcount++),cand1,cand3,cand4,InpColorBear,comment); } } }

4. Göstergenin uygulanması



Gerekli giriş parametrelerini seçelim.





Şekil 3. Mum Grafik Formasyonları göstergesinin giriş parametreleri

İlk parametre "Ortalama alma süresi"dir - Trend yönünü belirlemek, "uzun" ve "kısa" mum grafikleri tanımlamak için buna ihtiyacımız var.

Bir sonraki parametre "Sinyali etkinleştir"dir - Sinyali etkinleştirmek/devre dışı bırakmaktan sorumludur. Sinyal, yeni bir formasyonun ortaya çıktığını bildirir.





Şekil 4. Mum Grafik Formasyonları göstergesi tarafından oluşturulan sinyaller

"Hesaplama için çubuk sayısı" parametresi, göstergenin çalışmasını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Değeri 0'dan küçük veya 0'a eşitse mum grafik formasyonları mevcut tüm geçmiş boyunca aranır, aksi takdirde arama için belirli sayıda çubuk kullanılır; bu da göstergenin çalışmasını önemli ölçüde kolaylaştırır.

Bence her şey renklerle apaçık ortada...

"Yorumları etkinleştir", mum grafik formasyonlarının adlarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması anlamına gelir.

"Yazı tipi boyutu", yorumlar için yazı tipi boyutunu ayarlar.

Göstergenin uygulanması çok basittir.

Yeni bir çubuğun görünümünü bekleyin:

if (rates_total==prev_calculated) { return (rates_total); }

Daha sonra döngüyü başlatmak için sayacın başlangıç değerini hesaplıyoruz.

int limit; if (prev_calculated== 0 ) { if (InpCountBars<= 0 || InpCountBars>=rates_total) limit=InpPeriodSMA* 2 ; else limit=rates_total-InpCountBars; } else limit=prev_calculated- 1 ;

Döngüde mum grafik kombinasyonlarını kontrol ediyoruz ve bunları Şekil 5'te gösterildiği gibi gösteriyoruz:

Tek mum grafik ile kombinasyon: Üzerinde veya altında formasyon adı olan bir ok.

İki mum grafik ile kombinasyon: İlk mum grafiğin üzerinde veya altında formasyon adı olan ince bir dikdörtgen.

Üç veya daha fazla mum grafik ile kombinasyon: Son mum grafiğin üzerinde veya altında formasyon adı olan kalın bir dikdörtgen.





Şekil 5. Mum Grafik Formasyonları göstergesinin nasıl çalıştığına ilişkin örnek

Lütfen işlevi aşırı yükleme olasılığı nedeniyle, farklı formasyonların işaretlerinin çıktısının, aynı DrawSignal() adı olan, ancak farklı sayıda parametre içeren işlevler aracılığıyla yapıldığını unutmayın.

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2, color Col, string comment)

void DrawSignal( string objname,CANDLE_STRUCTURE &cand1,CANDLE_STRUCTURE &cand2,CANDLE_STRUCTURE &cand3, color Col, string comment)

Göstergenin tam metni bu makaleye eklenen Candlestick_Patterns.mq5 dosyasındadır.

Sonuç



Bu makalede, mum grafik formasyonlarının çoğunu, bunları tespit etme yöntemlerini inceledik ve bunların MQL5 programlama dilinde nasıl uygulanacağına ilişkin örnekler verdik. Makalenin eki iki gösterge ve bir içerme dosyası içerir. Bunları kullanmak için, göstergeleri \Indicators klasörüne yerleştirin ve dosyayı \Include klasörüne ekleyin, ardından bunları derleyin.

Umarım, grafik mum formasyonlarının analizi, çalışmanızın sonuçlarını iyileştirmenize yardımcı olur.

İleriye dönük olarak, filtrelenmiş mum grafiklerin çoğu teknik göstergeden daha iyi sonuçlar verdiğini eklemek isterim, ancak bu konuyu mum grafik formasyonları yoluyla bir alım satım sistemi ve bir Expert Advisor alım satımı oluşturacağım aşağıdaki makalede ele alacağız.