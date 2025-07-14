Валюты / WBS
WBS: Webster Financial Corporation
59.47 USD 1.11 (1.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WBS за сегодня изменился на -1.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.79, а максимальная — 60.71.
Следите за динамикой Webster Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WBS
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Value Stock
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Webster Financial (WBS) Stock Undervalued Right Now?
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- All You Need to Know About Webster Financial (WBS) Rating Upgrade to Buy
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Ametros appoints new chief revenue officer and VP of strategic partnerships
- Webster Financial announces chief accounting officer transition
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Webster Financial Grows HSA Deposits
- Webster Financial price target raised to $72 from $70 at Jefferies
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Citi raises Webster Financial stock price target to $71 on credit trends
- Earnings call transcript: Webster Financial beats Q2 2025 EPS forecasts
- Webster Financial (WBS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Webster Financial beats Q2 expectations, shares rise
- Webster Financial Q2 2025 slides: EPS rises to $1.52 as asset quality improves
- Webster Financial earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- HBT Financial (HBT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Дневной диапазон
58.79 60.71
Годовой диапазон
39.46 63.99
- Предыдущее закрытие
- 60.58
- Open
- 60.71
- Bid
- 59.47
- Ask
- 59.77
- Low
- 58.79
- High
- 60.71
- Объем
- 4.111 K
- Дневное изменение
- -1.83%
- Месячное изменение
- -2.86%
- 6-месячное изменение
- 16.02%
- Годовое изменение
- 29.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.