Währungen / WBS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WBS: Webster Financial Corporation
62.34 USD 1.67 (2.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBS hat sich für heute um 2.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.66 bis zu einem Hoch von 62.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Webster Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBS News
- Webster Financial senkt Prime Rate auf 7,25 Prozent
- Webster Financial to reduce prime lending rate to 7.25 percent
- Should Value Investors Buy Bank OZK (OZK) Stock?
- Dime Community Bancshares stärkt gewerbliches Kreditgeschäft mit neuen Experten
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Value Stock
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Webster Financial (WBS) Stock Undervalued Right Now?
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- All You Need to Know About Webster Financial (WBS) Rating Upgrade to Buy
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Ametros appoints new chief revenue officer and VP of strategic partnerships
- Webster Financial announces chief accounting officer transition
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Webster Financial Grows HSA Deposits
- Webster Financial price target raised to $72 from $70 at Jefferies
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Citi raises Webster Financial stock price target to $71 on credit trends
- Earnings call transcript: Webster Financial beats Q2 2025 EPS forecasts
- Webster Financial (WBS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Webster Financial beats Q2 expectations, shares rise
Tagesspanne
60.66 62.40
Jahresspanne
39.46 63.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.67
- Eröffnung
- 60.69
- Bid
- 62.34
- Ask
- 62.64
- Tief
- 60.66
- Hoch
- 62.40
- Volumen
- 1.789 K
- Tagesänderung
- 2.75%
- Monatsänderung
- 1.83%
- 6-Monatsänderung
- 21.62%
- Jahresänderung
- 35.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K