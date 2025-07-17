통화 / WBS
WBS: Webster Financial Corporation
61.53 USD 0.81 (1.30%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WBS 환율이 오늘 -1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.09이고 고가는 62.01이었습니다.
Webster Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WBS News
- 웹스터 파이낸셜, 프라임 대출 금리 7.25%로 인하
- Webster Financial to reduce prime lending rate to 7.25 percent
- Should Value Investors Buy Bank OZK (OZK) Stock?
- Dime Community Bancshares, 상업 대출팀 확장
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Value Stock
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Webster Financial (WBS) Stock Undervalued Right Now?
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- All You Need to Know About Webster Financial (WBS) Rating Upgrade to Buy
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Ametros appoints new chief revenue officer and VP of strategic partnerships
- Webster Financial announces chief accounting officer transition
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Webster Financial Grows HSA Deposits
- Webster Financial price target raised to $72 from $70 at Jefferies
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Citi raises Webster Financial stock price target to $71 on credit trends
- Earnings call transcript: Webster Financial beats Q2 2025 EPS forecasts
- Webster Financial (WBS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Webster Financial beats Q2 expectations, shares rise
일일 변동 비율
61.09 62.01
년간 변동
39.46 63.99
- 이전 종가
- 62.34
- 시가
- 61.98
- Bid
- 61.53
- Ask
- 61.83
- 저가
- 61.09
- 고가
- 62.01
- 볼륨
- 1.719 K
- 일일 변동
- -1.30%
- 월 변동
- 0.51%
- 6개월 변동
- 20.04%
- 년간 변동율
- 33.56%
