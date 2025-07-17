Valute / WBS
WBS: Webster Financial Corporation
61.53 USD 0.81 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WBS ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.09 e ad un massimo di 62.01.
Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WBS News
- Webster Financial ridurrà il tasso di interesse primario al 7,25 percento
- Webster Financial to reduce prime lending rate to 7.25 percent
- Should Value Investors Buy Bank OZK (OZK) Stock?
- Dime Community Bancshares espande il team di prestiti commerciali
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Value Stock
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Webster Financial (WBS) Stock Undervalued Right Now?
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- All You Need to Know About Webster Financial (WBS) Rating Upgrade to Buy
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Ametros appoints new chief revenue officer and VP of strategic partnerships
- Webster Financial announces chief accounting officer transition
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Webster Financial Grows HSA Deposits
- Webster Financial price target raised to $72 from $70 at Jefferies
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Citi raises Webster Financial stock price target to $71 on credit trends
- Earnings call transcript: Webster Financial beats Q2 2025 EPS forecasts
- Webster Financial (WBS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Webster Financial beats Q2 expectations, shares rise
Intervallo Giornaliero
61.09 62.01
Intervallo Annuale
39.46 63.99
- Chiusura Precedente
- 62.34
- Apertura
- 61.98
- Bid
- 61.53
- Ask
- 61.83
- Minimo
- 61.09
- Massimo
- 62.01
- Volume
- 1.719 K
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 0.51%
- Variazione Semestrale
- 20.04%
- Variazione Annuale
- 33.56%
20 settembre, sabato