QuotazioniSezioni
Valute / WBS
Tornare a Azioni

WBS: Webster Financial Corporation

61.53 USD 0.81 (1.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WBS ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.09 e ad un massimo di 62.01.

Segui le dinamiche di Webster Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBS News

Intervallo Giornaliero
61.09 62.01
Intervallo Annuale
39.46 63.99
Chiusura Precedente
62.34
Apertura
61.98
Bid
61.53
Ask
61.83
Minimo
61.09
Massimo
62.01
Volume
1.719 K
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
0.51%
Variazione Semestrale
20.04%
Variazione Annuale
33.56%
20 settembre, sabato