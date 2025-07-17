Devises / WBS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WBS: Webster Financial Corporation
61.53 USD 0.81 (1.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WBS a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.09 et à un maximum de 62.01.
Suivez la dynamique Webster Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WBS Nouvelles
- Webster Financial va réduire son taux préférentiel de prêt à 7,25 pour cent
- Webster Financial to reduce prime lending rate to 7.25 percent
- Should Value Investors Buy Bank OZK (OZK) Stock?
- Dime Community Bancshares élargit son équipe de prêts commerciaux
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why Webster Financial (WBS) is a Strong Value Stock
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Webster Financial (WBS) Stock Undervalued Right Now?
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- All You Need to Know About Webster Financial (WBS) Rating Upgrade to Buy
- BankUnited's Q2 Earnings Beat on Higher NII & Non-Interest Income
- Ametros appoints new chief revenue officer and VP of strategic partnerships
- Webster Financial announces chief accounting officer transition
- Why Webster Financial (WBS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Webster Financial Grows HSA Deposits
- Webster Financial price target raised to $72 from $70 at Jefferies
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Citi raises Webster Financial stock price target to $71 on credit trends
- Earnings call transcript: Webster Financial beats Q2 2025 EPS forecasts
- Webster Financial (WBS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Webster Financial (WBS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Webster Financial beats Q2 expectations, shares rise
Range quotidien
61.09 62.01
Range Annuel
39.46 63.99
- Clôture Précédente
- 62.34
- Ouverture
- 61.98
- Bid
- 61.53
- Ask
- 61.83
- Plus Bas
- 61.09
- Plus Haut
- 62.01
- Volume
- 1.719 K
- Changement quotidien
- -1.30%
- Changement Mensuel
- 0.51%
- Changement à 6 Mois
- 20.04%
- Changement Annuel
- 33.56%
20 septembre, samedi