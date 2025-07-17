CotationsSections
Devises / WBS
Retour à Actions

WBS: Webster Financial Corporation

61.53 USD 0.81 (1.30%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WBS a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.09 et à un maximum de 62.01.

Suivez la dynamique Webster Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBS Nouvelles

Range quotidien
61.09 62.01
Range Annuel
39.46 63.99
Clôture Précédente
62.34
Ouverture
61.98
Bid
61.53
Ask
61.83
Plus Bas
61.09
Plus Haut
62.01
Volume
1.719 K
Changement quotidien
-1.30%
Changement Mensuel
0.51%
Changement à 6 Mois
20.04%
Changement Annuel
33.56%
20 septembre, samedi