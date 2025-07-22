Валюты / TDY
TDY: Teledyne Technologies Incorporated
554.58 USD 1.48 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 553.87, а максимальная — 558.85.
Следите за динамикой Teledyne Technologies Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
553.87 558.85
Годовой диапазон
419.00 570.56
- Предыдущее закрытие
- 556.06
- Open
- 554.74
- Bid
- 554.58
- Ask
- 554.88
- Low
- 553.87
- High
- 558.85
- Объем
- 309
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 3.69%
- 6-месячное изменение
- 12.16%
- Годовое изменение
- 27.19%
