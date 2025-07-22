КотировкиРазделы
TDY: Teledyne Technologies Incorporated

554.58 USD 1.48 (0.27%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TDY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 553.87, а максимальная — 558.85.

Следите за динамикой Teledyne Technologies Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
553.87 558.85
Годовой диапазон
419.00 570.56
Предыдущее закрытие
556.06
Open
554.74
Bid
554.58
Ask
554.88
Low
553.87
High
558.85
Объем
309
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
3.69%
6-месячное изменение
12.16%
Годовое изменение
27.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.