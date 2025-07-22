货币 / TDY
TDY: Teledyne Technologies Incorporated
554.58 USD 1.48 (0.27%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TDY汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点553.87和高点558.85进行交易。
关注Teledyne Technologies Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
553.87 558.85
年范围
419.00 570.56
- 前一天收盘价
- 556.06
- 开盘价
- 554.74
- 卖价
- 554.58
- 买价
- 554.88
- 最低价
- 553.87
- 最高价
- 558.85
- 交易量
- 309
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 3.69%
- 6个月变化
- 12.16%
- 年变化
- 27.19%
