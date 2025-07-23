Dövizler / TDY
TDY: Teledyne Technologies Incorporated
565.44 USD 3.20 (0.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TDY fiyatı bugün 0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 559.78 ve Yüksek fiyatı olarak 567.00 aralığında işlem gördü.
Teledyne Technologies Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TDY haberleri
Günlük aralık
559.78 567.00
Yıllık aralık
419.00 570.56
- Önceki kapanış
- 562.24
- Açılış
- 566.53
- Satış
- 565.44
- Alış
- 565.74
- Düşük
- 559.78
- Yüksek
- 567.00
- Hacim
- 239
- Günlük değişim
- 0.57%
- Aylık değişim
- 5.72%
- 6 aylık değişim
- 14.36%
- Yıllık değişim
- 29.68%
21 Eylül, Pazar