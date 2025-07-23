CotationsSections
TDY: Teledyne Technologies Incorporated

565.44 USD 3.20 (0.57%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TDY a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 559.78 et à un maximum de 567.00.

Suivez la dynamique Teledyne Technologies Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
559.78 567.00
Range Annuel
419.00 570.56
Clôture Précédente
562.24
Ouverture
566.53
Bid
565.44
Ask
565.74
Plus Bas
559.78
Plus Haut
567.00
Volume
239
Changement quotidien
0.57%
Changement Mensuel
5.72%
Changement à 6 Mois
14.36%
Changement Annuel
29.68%
