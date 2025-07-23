Devises / TDY
TDY: Teledyne Technologies Incorporated
565.44 USD 3.20 (0.57%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TDY a changé de 0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 559.78 et à un maximum de 567.00.
Suivez la dynamique Teledyne Technologies Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TDY Nouvelles
Range quotidien
559.78 567.00
Range Annuel
419.00 570.56
- Clôture Précédente
- 562.24
- Ouverture
- 566.53
- Bid
- 565.44
- Ask
- 565.74
- Plus Bas
- 559.78
- Plus Haut
- 567.00
- Volume
- 239
- Changement quotidien
- 0.57%
- Changement Mensuel
- 5.72%
- Changement à 6 Mois
- 14.36%
- Changement Annuel
- 29.68%
20 septembre, samedi