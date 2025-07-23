Währungen / TDY
TDY: Teledyne Technologies Incorporated
562.24 USD 11.65 (2.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDY hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 552.42 bis zu einem Hoch von 564.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teledyne Technologies Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
552.42 564.03
Jahresspanne
419.00 570.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 550.59
- Eröffnung
- 552.42
- Bid
- 562.24
- Ask
- 562.54
- Tief
- 552.42
- Hoch
- 564.03
- Volumen
- 233
- Tagesänderung
- 2.12%
- Monatsänderung
- 5.12%
- 6-Monatsänderung
- 13.71%
- Jahresänderung
- 28.95%
