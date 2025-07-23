KurseKategorien
TDY: Teledyne Technologies Incorporated

562.24 USD 11.65 (2.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDY hat sich für heute um 2.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 552.42 bis zu einem Hoch von 564.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Teledyne Technologies Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
552.42 564.03
Jahresspanne
419.00 570.56
Vorheriger Schlusskurs
550.59
Eröffnung
552.42
Bid
562.24
Ask
562.54
Tief
552.42
Hoch
564.03
Volumen
233
Tagesänderung
2.12%
Monatsänderung
5.12%
6-Monatsänderung
13.71%
Jahresänderung
28.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K