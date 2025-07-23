Валюты / OLN
OLN: Olin Corporation
25.39 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OLN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.77.
Следите за динамикой Olin Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.97 25.77
Годовой диапазон
17.66 48.48
- Предыдущее закрытие
- 25.36
- Open
- 25.35
- Bid
- 25.39
- Ask
- 25.69
- Low
- 24.97
- High
- 25.77
- Объем
- 4.796 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 8.83%
- 6-месячное изменение
- 5.13%
- Годовое изменение
- -46.86%
