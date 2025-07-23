КотировкиРазделы
OLN: Olin Corporation

25.39 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OLN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.97, а максимальная — 25.77.

Следите за динамикой Olin Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.97 25.77
Годовой диапазон
17.66 48.48
Предыдущее закрытие
25.36
Open
25.35
Bid
25.39
Ask
25.69
Low
24.97
High
25.77
Объем
4.796 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
8.83%
6-месячное изменение
5.13%
Годовое изменение
-46.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.