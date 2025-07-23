Währungen / OLN
OLN: Olin Corporation
24.96 USD 0.21 (0.83%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OLN hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.80 bis zu einem Hoch von 25.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Olin Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OLN News
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Freedom Capital Markets initiates AdvanSix stock with Buy rating, $28 target
- Methanex (MEOH) Up 6.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Plug Power vs. Flux Power: Which Clean Energy Stock Has Greater Upside?
- Why Is Olin (OLN) Up 6.1% Since Last Earnings Report?
- Next Target for an Intel ($INTC)-Style Government Deal? The Defense Industry, Says Lutnick - TipRanks.com
- Plug Power Targets $700M in Revenues in 2025: Can It Achieve the Goal?
- Can Plug Power's Expansion Into the Green Energy Sector Fuel Growth?
- Ehrhardt Marc buys Olin Corp (OLN) shares worth $373,956
- Olin (OLN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Olin Stock: Bouncing Along The Bottom (NYSE:OLN)
- KeyBanc lowers Olin stock price target to $31 on reduced earnings estimates
- Olin stock price target lowered to $22 by UBS on mixed outlook
- Olin Reports Loss in Q2, Beats on Sales Amid Market Challenges
- Mizuho lowers Olin stock price target to $23 on weak outlook
- Olin Posts 7 Percent Revenue Rise in Q2
- Olin Q2 2025 slides: EBITDA falls 37% YoY, cost-cutting program accelerates
- Olin reports mixed second quarter results, shares edge higher
- Olin earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Plug Power vs. FuelCell Energy: Which Fuel Cell Stock has Greater Upside?
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- Dow Inc. (DOW) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Earnings Preview: Albemarle (ALB) Q2 Earnings Expected to Decline
- ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
24.80 25.63
Jahresspanne
17.66 48.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.17
- Eröffnung
- 25.44
- Bid
- 24.96
- Ask
- 25.26
- Tief
- 24.80
- Hoch
- 25.63
- Volumen
- 3.767 K
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 6.99%
- 6-Monatsänderung
- 3.35%
- Jahresänderung
- -47.76%
