Валюты / MPU
MPU: Mega Matrix Corp
1.52 USD 0.05 (3.18%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPU за сегодня изменился на -3.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.49, а максимальная — 1.59.
Следите за динамикой Mega Matrix Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MPU
- Mega Matrix подает заявку на регистрацию $2 млрд для развития стратегии цифровых активов
- Mega Matrix files $2b shelf registration to advance digital asset strategy
- Mega Matrix приобретает токены ENA на $3 миллиона в рамках стратегии DAT
- Mega Matrix acquires $3 million in ENA tokens as first DAT strategy move
- Mega Matrix purchases $3 million in ENA tokens for treasury strategy
- Mega Matrix files $2 billion shelf registration for stablecoin strategy
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- Mega Matrix to focus on stablecoin governance tokens with Ethena’s ENA
- Mega Matrix plans to focus on ENA governance tokens for treasury strategy
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Mega Matrix completes $16 million private placement for stablecoin push
- Mega Matrix reinstates ethereum staking, appoints new director
- Mega Matrix buys 12 bitcoins at average price of $105,554 each
- Mega Matrix and Wardour Studios Partner to Launch AIFLIX for AI-Generated Short Drama
- Mega Matrix Inc. to add Bitcoin, Ethereum to reserves
- Mega Matrix Corp Board Approves Bitcoin and Ethereum as Treasury Reserve Asset
- Mega Matrix Inc. Presented FlexTV Weekly Highlights from May 19 to 23, 2025, Featuring Desire Maze, Ethical Dilemmas and Breakthrough Manual
- Mega Matrix Inc. Presented FlexTV Short Drama Highlights (May 12-16): Cross-Species Bonds, Time-Travel Romances & High-Stakes Love Games -- Latin American Rom-Coms Debuted in English
Дневной диапазон
1.49 1.59
Годовой диапазон
0.49 4.44
- Предыдущее закрытие
- 1.57
- Open
- 1.52
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.49
- High
- 1.59
- Объем
- 411
- Дневное изменение
- -3.18%
- Месячное изменение
- -36.13%
- 6-месячное изменение
- 126.87%
- Годовое изменение
- 55.10%
