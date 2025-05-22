Valute / MPU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MPU: Mega Matrix Corp
1.46 USD 0.14 (8.75%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MPU ha avuto una variazione del -8.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.61.
Segui le dinamiche di Mega Matrix Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MPU News
- Mega Matrix accumula 6 milioni di dollari in token ENA, espandendo le riserve
- Mega Matrix accumulates $6 million in ENA tokens, expanding reserves
- Mega Matrix acquista token ENA per 6 milioni di dollari per strategia stablecoin
- Mega Matrix purchases $6 million in ENA tokens for stablecoin strategy
- Mega Matrix deposita una registrazione shelf da 2 miliardi di dollari per avanzare la strategia sugli asset digitali
- Mega Matrix files $2b shelf registration to advance digital asset strategy
- Mega Matrix acquisisce token ENA per 3 milioni di dollari come prima mossa strategica DAT
- Mega Matrix acquires $3 million in ENA tokens as first DAT strategy move
- Mega Matrix purchases $3 million in ENA tokens for treasury strategy
- Mega Matrix acquista token ENA per 3 milioni di dollari per strategia di tesoreria
- Mega Matrix files $2 billion shelf registration for stablecoin strategy
- BOS Better Online Solutions schedules annual shareholder meeting for October 23
- Mega Matrix to focus on stablecoin governance tokens with Ethena’s ENA
- Mega Matrix plans to focus on ENA governance tokens for treasury strategy
- Mega Matrix shareholders approve share capital increase and new equity plan
- Mega Matrix completes $16 million private placement for stablecoin push
- Mega Matrix reinstates ethereum staking, appoints new director
- Mega Matrix buys 12 bitcoins at average price of $105,554 each
- Mega Matrix and Wardour Studios Partner to Launch AIFLIX for AI-Generated Short Drama
- Mega Matrix Inc. to add Bitcoin, Ethereum to reserves
- Mega Matrix Corp Board Approves Bitcoin and Ethereum as Treasury Reserve Asset
- Mega Matrix Inc. Presented FlexTV Weekly Highlights from May 19 to 23, 2025, Featuring Desire Maze, Ethical Dilemmas and Breakthrough Manual
- Mega Matrix Inc. Presented FlexTV Short Drama Highlights (May 12-16): Cross-Species Bonds, Time-Travel Romances & High-Stakes Love Games -- Latin American Rom-Coms Debuted in English
Intervallo Giornaliero
1.43 1.61
Intervallo Annuale
0.49 4.44
- Chiusura Precedente
- 1.60
- Apertura
- 1.61
- Bid
- 1.46
- Ask
- 1.76
- Minimo
- 1.43
- Massimo
- 1.61
- Volume
- 1.032 K
- Variazione giornaliera
- -8.75%
- Variazione Mensile
- -38.66%
- Variazione Semestrale
- 117.91%
- Variazione Annuale
- 48.98%
21 settembre, domenica