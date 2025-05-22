QuotazioniSezioni
MPU: Mega Matrix Corp

1.46 USD 0.14 (8.75%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MPU ha avuto una variazione del -8.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.43 e ad un massimo di 1.61.

Segui le dinamiche di Mega Matrix Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.43 1.61
Intervallo Annuale
0.49 4.44
Chiusura Precedente
1.60
Apertura
1.61
Bid
1.46
Ask
1.76
Minimo
1.43
Massimo
1.61
Volume
1.032 K
Variazione giornaliera
-8.75%
Variazione Mensile
-38.66%
Variazione Semestrale
117.91%
Variazione Annuale
48.98%
