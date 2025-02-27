Валюты / MLR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MLR: Miller Industries Inc
39.25 USD 0.24 (0.61%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MLR за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.17, а максимальная — 39.72.
Следите за динамикой Miller Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MLR
- Miller Industries at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Navigating Challenges and Growth
- Miller Industries to cut 150 jobs amid market challenges
- Miller Industries, Inc. (MLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Miller Industries Q2 2025 sees EPS beat, stock falls
- Miller (MLR) EPS Up Sales Down 42
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- DA Davidson lowers Miller Industries price target to $64 from $66
- Miller Industries at East Coast IDEAS: Strategic Growth Amidst Challenges
- MILLER INDUSTRIES TO PRESENT AND HOST 1X1 INVESTOR MEETINGS AT THE 15TH ANNUAL EAST COAST IDEAS INVESTOR CONFERENCE ON JUNE 11TH & 12TH IN NEW YORK, NY
- Miller Industries: Cash Flow Crunch Could Send Shares Lower (MLR)
- Miller Industries Stock: Take Advantage Of The Recent Fall (NYSE:MLR)
- Miller Industries misses Q4 estimates, guides lower for 2025; shares fall
- Miller Industries Stock: Assessing Whether Q4 Release Will Get Investors Interested Again
Дневной диапазон
39.17 39.72
Годовой диапазон
37.40 78.25
- Предыдущее закрытие
- 39.49
- Open
- 39.30
- Bid
- 39.25
- Ask
- 39.55
- Low
- 39.17
- High
- 39.72
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -5.69%
- 6-месячное изменение
- -6.70%
- Годовое изменение
- -35.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.