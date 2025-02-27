FiyatlarBölümler
Dövizler / MLR
MLR: Miller Industries Inc

38.14 USD 2.79 (6.82%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MLR fiyatı bugün -6.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.00 ve Yüksek fiyatı olarak 40.56 aralığında işlem gördü.

Miller Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.00 40.56
Yıllık aralık
37.40 78.25
Önceki kapanış
40.93
Açılış
40.56
Satış
38.14
Alış
38.44
Düşük
38.00
Yüksek
40.56
Hacim
382
Günlük değişim
-6.82%
Aylık değişim
-8.36%
6 aylık değişim
-9.34%
Yıllık değişim
-37.48%
21 Eylül, Pazar