MLR: Miller Industries Inc
40.93 USD 1.46 (3.70%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MLR hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.53 bis zu einem Hoch von 40.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Miller Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MLR News
- Miller Industries at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Navigating Challenges and Growth
- Miller Industries to cut 150 jobs amid market challenges
- Miller Industries, Inc. (MLR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Miller Industries Q2 2025 sees EPS beat, stock falls
- Miller (MLR) EPS Up Sales Down 42
- Perfect 10 Portfolio Has Averaged an 18% Return
- DA Davidson lowers Miller Industries price target to $64 from $66
- Miller Industries at East Coast IDEAS: Strategic Growth Amidst Challenges
- MILLER INDUSTRIES TO PRESENT AND HOST 1X1 INVESTOR MEETINGS AT THE 15TH ANNUAL EAST COAST IDEAS INVESTOR CONFERENCE ON JUNE 11TH & 12TH IN NEW YORK, NY
- Miller Industries: Cash Flow Crunch Could Send Shares Lower (MLR)
- Miller Industries Stock: Take Advantage Of The Recent Fall (NYSE:MLR)
- Miller Industries misses Q4 estimates, guides lower for 2025; shares fall
- Miller Industries Stock: Assessing Whether Q4 Release Will Get Investors Interested Again
Tagesspanne
39.53 40.97
Jahresspanne
37.40 78.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.47
- Eröffnung
- 39.69
- Bid
- 40.93
- Ask
- 41.23
- Tief
- 39.53
- Hoch
- 40.97
- Volumen
- 163
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- -1.66%
- 6-Monatsänderung
- -2.71%
- Jahresänderung
- -32.90%
