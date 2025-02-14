Валюты / JELD
JELD: JELD-WEN Holding Inc
6.25 USD 0.13 (2.04%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JELD за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.24, а максимальная — 6.51.
Следите за динамикой JELD-WEN Holding Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.24 6.51
Годовой диапазон
3.27 16.43
- Предыдущее закрытие
- 6.38
- Open
- 6.42
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Low
- 6.24
- High
- 6.51
- Объем
- 1.121 K
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- -1.73%
- 6-месячное изменение
- 4.69%
- Годовое изменение
- -60.22%
