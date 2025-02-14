Währungen / JELD
JELD: JELD-WEN Holding Inc
5.88 USD 0.03 (0.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JELD hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.85 bis zu einem Hoch von 6.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die JELD-WEN Holding Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.85 6.02
Jahresspanne
3.27 16.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.85
- Eröffnung
- 5.90
- Bid
- 5.88
- Ask
- 6.18
- Tief
- 5.85
- Hoch
- 6.02
- Volumen
- 1.007 K
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- -7.55%
- 6-Monatsänderung
- -1.51%
- Jahresänderung
- -62.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K