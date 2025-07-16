Валюты / III
III: Information Services Group Inc
5.33 USD 0.03 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс III за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.28, а максимальная — 5.38.
Следите за динамикой Information Services Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости III
Дневной диапазон
5.28 5.38
Годовой диапазон
2.95 5.38
- Предыдущее закрытие
- 5.36
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.33
- Ask
- 5.63
- Low
- 5.28
- High
- 5.38
- Объем
- 299
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 36.32%
- Годовое изменение
- 61.52%
