5.33 USD 0.03 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс III за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.28, а максимальная — 5.38.

Следите за динамикой Information Services Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.28 5.38
Годовой диапазон
2.95 5.38
Предыдущее закрытие
5.36
Open
5.35
Bid
5.33
Ask
5.63
Low
5.28
High
5.38
Объем
299
Дневное изменение
-0.56%
Месячное изменение
4.72%
6-месячное изменение
36.32%
Годовое изменение
61.52%
