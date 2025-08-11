Валюты / EXAS
EXAS: Exact Sciences Corporation
52.94 USD 0.49 (0.92%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXAS за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.63, а максимальная — 53.96.
Следите за динамикой Exact Sciences Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EXAS
- Why Exact Sciences (EXAS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 1.2% Since Last Earnings Report?
- Exact Sciences Launches Cancerguard MCED Blood Test, Stock Climbs
- Should You Continue to Hold EXAS Stock in Your Portfolio?
- Exact Sciences launches Cancerguard blood test for early cancer detection
- Exact Sciences at Baird Conference: Strategic Growth in Cancer Screening
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- What's Fueling Tempus AI's Q2 Net Loss Improvement Momentum?
- Why IBD 50's Guardant Health Just Tumbled, Breaking A 67% Monthlong Run
- Guardant Health stock falls 8% despite Evercore ISI’s positive outlook
- Guardant Health stock holds Outperform rating at Leerink after Shield v2 results
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- TMO Receives FDA Approval for Oncomine Dx Target Test
- Cathie Wood Buys Deere Stock (DE) on Post-Earnings Dip, Builds Stake in Exact Sciences and Robinhood Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETFs make major buys in Deere & Co, Exact Sciences stock
- Cathie Wood Pours Millions Into Archer Aviation and Pony AI Push
- TEM Once Again Raises Its 2025 Sales Guidance: What's Driving the Move?
- Cathie Wood Buys Archer Aviation (ACHR) and Pony AI Stocks, Sells Kratos Defense - TipRanks.com
- Micron To Rally More Than 49%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Enbridge (NYSE:ENB), Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP)
- EXAS Stock Dips Despite Q2 Earnings & Revenue Beat, '25 Sales View Up
- BTIG lowers Exact Sciences stock price target to $60 on Freenome deal
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- Here's Why Exact Sciences (EXAS) is a Strong Growth Stock
Дневной диапазон
52.63 53.96
Годовой диапазон
39.97 72.83
- Предыдущее закрытие
- 53.43
- Open
- 53.50
- Bid
- 52.94
- Ask
- 53.24
- Low
- 52.63
- High
- 53.96
- Объем
- 5.910 K
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- 11.62%
- 6-месячное изменение
- 22.35%
- Годовое изменение
- -21.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.