EXAS: Exact Sciences Corporation
53.59 USD 1.21 (2.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXAS hat sich für heute um 2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.50 bis zu einem Hoch von 53.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exact Sciences Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
52.50 53.81
Jahresspanne
39.97 72.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.38
- Eröffnung
- 53.00
- Bid
- 53.59
- Ask
- 53.89
- Tief
- 52.50
- Hoch
- 53.81
- Volumen
- 5.319 K
- Tagesänderung
- 2.31%
- Monatsänderung
- 12.99%
- 6-Monatsänderung
- 23.85%
- Jahresänderung
- -20.89%
