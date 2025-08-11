KurseKategorien
EXAS: Exact Sciences Corporation

53.59 USD 1.21 (2.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXAS hat sich für heute um 2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.50 bis zu einem Hoch von 53.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exact Sciences Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
52.50 53.81
Jahresspanne
39.97 72.83
Vorheriger Schlusskurs
52.38
Eröffnung
53.00
Bid
53.59
Ask
53.89
Tief
52.50
Hoch
53.81
Volumen
5.319 K
Tagesänderung
2.31%
Monatsänderung
12.99%
6-Monatsänderung
23.85%
Jahresänderung
-20.89%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K