EXAS: Exact Sciences Corporation
53.32 USD 0.27 (0.50%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXAS 환율이 오늘 -0.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 52.68이고 고가는 53.40이었습니다.
Exact Sciences Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EXAS News
일일 변동 비율
52.68 53.40
년간 변동
39.97 72.83
- 이전 종가
- 53.59
- 시가
- 53.38
- Bid
- 53.32
- Ask
- 53.62
- 저가
- 52.68
- 고가
- 53.40
- 볼륨
- 6.386 K
- 일일 변동
- -0.50%
- 월 변동
- 12.42%
- 6개월 변동
- 23.23%
- 년간 변동율
- -21.29%
