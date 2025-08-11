Devises / EXAS
EXAS: Exact Sciences Corporation
53.32 USD 0.27 (0.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EXAS a changé de -0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 52.68 et à un maximum de 53.40.
Suivez la dynamique Exact Sciences Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EXAS Nouvelles
Range quotidien
52.68 53.40
Range Annuel
39.97 72.83
- Clôture Précédente
- 53.59
- Ouverture
- 53.38
- Bid
- 53.32
- Ask
- 53.62
- Plus Bas
- 52.68
- Plus Haut
- 53.40
- Volume
- 6.386 K
- Changement quotidien
- -0.50%
- Changement Mensuel
- 12.42%
- Changement à 6 Mois
- 23.23%
- Changement Annuel
- -21.29%
20 septembre, samedi