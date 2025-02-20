Валюты / DAO
DAO: Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
8.81 USD 0.10 (1.12%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAO за сегодня изменился на -1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.75, а максимальная — 8.87.
Следите за динамикой Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.75 8.87
Годовой диапазон
4.12 11.83
- Предыдущее закрытие
- 8.91
- Open
- 8.76
- Bid
- 8.81
- Ask
- 9.11
- Low
- 8.75
- High
- 8.87
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- -1.12%
- Месячное изменение
- -0.68%
- 6-месячное изменение
- 15.92%
- Годовое изменение
- 113.83%
