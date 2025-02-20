Währungen / DAO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DAO: Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl
8.88 USD 0.05 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAO hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.76 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DAO News
- What The LEASH V2 Launch Means For Shiba Inu Holders
- Youdao: Tepid Revenue Growth Will Ultimately Limit Earnings Growth (NYSE:DAO)
- Youdao: Still A Buy On Earnings Breakthrough And Potential Buyback Resumption (DAO)
- Earnings call transcript: Youdao Q2 2025 sees first profitable quarter, stock reacts
- Youdao, Inc. (DAO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is NetEase Stock Falling Thursday? - NetEase (NASDAQ:NTES)
- Youdao earnings beat by ¥0.69, revenue topped estimates
- NetEase stock price target raised to $155 from $131 at Jefferies
- Tencent Music stock price target raised to $22 on subscription growth
- NetEase stock target raised to $130 by CFRA
- Citi raises Youdao stock price target to $9.60, keeps neutral stance
- China's NetEase Stock Pops On Q1 Performance Fueled By Gaming Growth, Strong Cash Flow - NetEase (NASDAQ:NTES), Youdao (NYSE:DAO)
- Youdao earnings beat by ¥0.60, revenue fell short of estimates
- NetEase shares surge 3% as Q1 results top estimates
- Decentralized Defense? NFT Group Targets Cold War Nuclear Bunker Buy
- Youdao: The Correction Could Have Further To Go (NYSE:DAO)
- NetEase Q4 Earnings: Revenue Miss, Gaming and Cost Controls Drive Margins, Boosts Dividend - NetEase (NASDAQ:NTES)
Tagesspanne
8.76 8.90
Jahresspanne
4.12 11.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.83
- Eröffnung
- 8.78
- Bid
- 8.88
- Ask
- 9.18
- Tief
- 8.76
- Hoch
- 8.90
- Volumen
- 156
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- 0.11%
- 6-Monatsänderung
- 16.84%
- Jahresänderung
- 115.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K