DAO: Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl

8.88 USD 0.05 (0.57%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAO hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.76 bis zu einem Hoch von 8.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Youdao Inc American Depositary Shares, each representing one Cl-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.76 8.90
Jahresspanne
4.12 11.83
Vorheriger Schlusskurs
8.83
Eröffnung
8.78
Bid
8.88
Ask
9.18
Tief
8.76
Hoch
8.90
Volumen
156
Tagesänderung
0.57%
Monatsänderung
0.11%
6-Monatsänderung
16.84%
Jahresänderung
115.53%
